Dailyletter n. 3790 del 6 dicembre 2019

Internet Wojciech Wiewiórowski il nuovo garante europeo della protezione dei dati di Luigi Garofalo Da oggi Wojciech Wiewiórowski assume il ruolo di Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). La sua nomina è stata confermata ieri dal Consiglio Ue. “Sono lieto di essere stato selezionato” per tale incarico e “non vedo l’ora di continuare il mio lavoro con il team di persone di talento che…

Internet Maurizio Dècina: “Il cloud fattore principale del 5G” di Luigi Garofalo La videointervista a Maurizio Dècina, professore Emerito, Politecnico di Milano, in occasione della seconda edizione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è tenuta il 3-4-5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le…

Telecoms 5G Italy, Roberto Viola (DG Connect) ‘5G sia punto di svolta per il digitale in Italia’ di Paolo Anastasio “Sul 5G Bruxelles vede bene l’Italia, è uno dei pochi punti distintivi italiani. Sul Desi Italia non sta messa bene (né sulle competenze digitali), ma per il 5G invece è al secondo posto, medaglia d’argento, quasi d’oro. Il 5G è il fiore all’occhiello0 dell’Italia digitale”. Lo ha detto Roberto Viola,…

Internet 5G Italy. Intervista a Nicola Blefari Melazzi (CNIT) a Isoradio di Paolo Anastasio Intervista a Isoradio di Nicola Blefari Melazzi, direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) per l’evento 5G Italy che si è tenuto dal 3 al 5 dicembre al CNR (L’intervista parte dal minuto 4′:23”). Per ascoltare l’intervista clicca qui (L’intervista parte…

Internet 5g Italy, l’intelligenza artificiale tra crescita economica e prospettiva etica di Flavio Fabbri Il 5G e l’intelligenza artificiale sono due esempi di come l’essere umano utilizzi la tecnologia come estensione fisica, culturale e psicologica. Ogni volta che usiamo un pc o uno smartphone sfruttiamo questa estensione per interagire con l’ambiente in cui ci muoviamo. Un altro esempio sono gli algoritmi,…

Internet Remo Ricci (JMA Teko): “Chi realizza l’infrastruttura 5G?” di Luigi Garofalo “Chi paga e realizza l’infrastruttura 5G? Noi come azienda continuiamo a sviluppare trial nei vertical e da febbraio-marzo 2020 saremo pronti a mettere sul mercato device 5G, ma per far giungere i nuovi servizi alle case degli italiani è necessaria la realizzazione della rete per la tecnologia mobile…

Internet Intelligenza artificiale e blockchain, Mise: “Documenti su strategie nazionali ad inizio 2020” di Flavio Fabbri Si è svolta al ministero dello Sviluppo economico (Mise) la riunione dei Gruppi finalizzati all’elaborazione delle proposte di policy sulle Strategie nazionali per l’intelligenza artificiale (IA) e per la blockchain. La riunione del Tavolo sull’IA, presieduta dai sottosegretari Mirella Liuzzi e Gian…

Internet Stefano Bordi (Leonardo): “Lavoriamo per l’integrazione, la collaborazione e la cultura della sicurezza cyber” di Luigi Garofalo La videointervista a Stefano Bordi, Responsabile Cyber & Information Security di Leonardo, in occasione della seconda edizione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è tenuta il 3-4-5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario…

Telecoms Vodafone “green”, stop alla plastica dal 2020 e riduzione sim del 50% di Flavio Fabbri Eliminare tutta la plastica superflua dai prodotti Vodafone a partire dal Natale 2019 e per tutto il 2020: si usa solo l’indispensabile, gran parte della linea di prodotti e gadget aziendali sarà sempre più “plastic free”. È questo il messaggio del Gruppo Vodafone ai suoi clienti e a tutto il mondo,…

Telecoms 5G Italy. Oltre il 5G: la prospettiva del 6G fra quantum computing e satellite di Paolo Anastasio Sempre più intelligenza nella rete, sempre più intelligenza artificiale nelle nostre app, la crescita dell’AI andrà di pari passo con quella delle nuove reti 5G. Un trend di sviluppo che si estenderà in futuro anche al 6G, di questo si è parlato alla tavola rotonda Oltre il 5G: la prospettiva del 6G…

Internet 5G Italy 2019, storie italiane – industry. Videointervista a Fabrizia Montefiori (Tiesse) di Luigi Garofalo La videointervista a Fabrizia Montefiori, AD Tiesse, azienda tra le storie italiane: industry di “5GItaly –The Global Meeting in Rome”, che si è tenuto il 3-4-5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it)…

Internet Lepida vara il decalogo big data 2.0 di Flavio Fabbri In Emilia Romagna gli enti pubblici sul territorio hanno iniziato a raccogliere le proprie impressioni, perplessità, esperienze e best practice sull’utilizzo dei big data. Tra questi abbiamo il Comune di Bologna, ad esempio, che ha portato avanti un importante progetto sul “Cruscotto Welfare”, ma anche…

Media Straordinaria efficacia della Fiction RAI su Nilde Jotti di Michele Mezza Il format intreccia memoria e attualità, ricostruzioni filmate e documenti originali. Non potrebbe essere questa una delle strade per dare a RAI Play il contatto con un pubblico che vuole parlare, ricordare e commentare? …

Internet Osservatorio Statistico, Branduardi (MailUp): “Sotto la lente d’ingrandimento l’oggetto delle email” di Flavio Fabbri Presenta da MailUp l’edizione speciale dell’Osservatorio Statistico, uno studio che “illumina e analizza le dinamiche che determinano il successo dell’oggetto di una campagna di email marketing”, grazie a numeri, andamenti e statistiche.Il Report, adottando due differenti criteri di misurazione della…

Internet Social Media Mining: estrarre e analizzare informazioni dai social media di Daniela Cecamore, Digital consultant Nell’ultimo decennio l’importanza dei social media è cresciuta in maniera esponenziale e con essa sono aumentati anche i dati generati da ogni individuo attraverso la creazione di contenuti e condivisioni. Per le aziende si tratta di una preziosa miniera di dati sui comportamenti degli utenti e sulle…

Telecoms Cosa Compro. Xiaomi Mi Mix 3 5G: lo smartphone 5G ancora più economico di Silvio Spina SosTariffe.it Se avete intenzione di cambiare smartphone giusto in tempo per Natale e volete fare (o farvi) un regalo, probabilmente molti di voi stanno puntando ad acquistare un prodotto di ultima generazione, meglio se 5G, in modo da trovarsi già pronti al nuovo standard di rete (attualmente presente solo su…

Internet Sos Energia. 5 tariffe luce e gas per risparmiare a dicembre di Davide Raia SosTariffe.it Per dare un taglio deciso alle bollette energetiche è essenziale individuare le migliori tariffe luce e gas attualmente disponibili sul mercato libero dell’energia. Scegliendo con attenzione le tariffe più adatte alle proprie esigenze sarà possibile ottenere un risparmio significativo sulle utenze…

Telecoms Sos Tech. Com’è andato il Black Friday? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Parlare di semplice “Black Friday”, ora che il giorno dedicato agli sconti pre-natalizi è a tutti gli effetti diventato un evento della durata di circa un mese, in grado di eclissare qualsiasi stagione dei saldi, fa un po’ sorridere per l’understatement. Per quanto non siano mancati nemmeno quest’anno…

Mappamondo “Voucher 3I”, 20 milioni in tre anni per i brevetti sul digitale di Redazione Key4biz È stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo, firmato dal Ministro Patuanelli, sul “Voucher 3I – Investire In Innovazione” previsto nel Decreto Crescita, che ha l’obiettivo di sostenere le startup innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti…

Mappamondo “Posteapertetuttol’anno”, Poste Italiane invita le famiglie dei propri dipendenti di Redazione Key4biz “Parte quest’anno “Posteapertetuttol’anno” il nuovo progetto di Poste Italiane dedicato alle famiglie dei dipendenti e ai loro figli che dà avvio ad una serie di iniziative – a cui si può partecipare virtualmente o di persona – che prevedono coinvolgimento e condivisione attiva per far sentire a casa…

Mappamondo Univideo e Ied lanciano la campagna “Dvd e Blu-ray, il muro che emoziona” di Redazione Key4biz Al via da oggi una campagna di comunicazione finalizzata a rimarcare il ruolo centrale che l’home entertainment ha avuto ed ha tutt’oggi nelle famiglie italiane, promossa da Univideo, l’Associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e…