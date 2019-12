Dailyletter n. 3787 del 3 dicembre 2019

Internet Al 5G Italy, la ministra Paola Pisano: ‘Il 5G per connettere il Paese e dare vita a nuovi servizi” di Luigi Garofalo La videontervista al ministro dell’Innovazione Paola Pisano, in occasione del 5G Italy, l’evento promosso dal CNIT e organizzato da Supercom in corso al CNR il 3, 4 e 5 dicembre. …

Telecoms 5G Italy, Bassanini (Open Fiber) ‘Inaccettabile per l’Autorita’ rete unica sotto controllo di Tim’ di Paolo Anastasio “L’idea che attraverso un merger tra Tim e Open Fiber si ritorni a una rete unica verticalmente integrata sotto il controllo di Tim non e’ piu’ nel perimetro di possibilita’ che le autorita’ possono accettare”. Lo ha detto Franco Bassanini, presidente di Open Fiber, al 5G Italy, l’evento promosso dal…

Telecoms 5G Italy, Blefari Melazzi(CNIT) ‘Piu antenne ci sono meglio è per la distribuzione del segnale’ di Paolo Anastasio Dove siamo arrivati con il 5G in Italia e il problema dei siti di antenna,assai difficili da reperire nei comuni. Questo il tema dell’intervento di Nicola Blefari Melazzi, direttore del CNIT, in occasione del 5G Italy, l’evento promosso dal CNIT e organizzato da Supercom in corso al CNR il 3, 4 e 5…

Telecoms 5G Italy, Giancarlo Capitani (NetConsulting cube) ‘5G grande acceleratore per il digitale in Italia’ di Paolo Anastasio Il 5G è un grande acceleratore di crescita per il mercato digitale in Italia. Un’occasione da non perdere per la creazione di nuove opportunità di business, che io nostro paese dovrà assolutamente cogliere nonostante il basso livello di digitalizzazione che purtroppo ci caratterizza e ampiamente…

Internet 5g Italy. Dècina, “Le proprietà dell’architettura 5G” di Flavio Fabbri Il 5G sta dando vita molto rapidamente ad un ecosistema industriale ed economico sempre più orientato all’innovazione grazie a piattaforme multiservizio che consentono la diffusione di servizi avanzati a persone e cose. Gran parte dei nuovi servizi abilitati dal 5G saranno erogati anche con reti 4,5G…

Internet 5G Italy, Giovanni Ferigo (Inwit): “Per il 5G servono nuove infrastrutture” di Luigi Garofalo La videointervista a Giovanni Ferigo, amministratore delegato Inwit in occasione del 5G Italy, l’evento promosso dal CNIT e organizzato da Supercom in corso al CNR il 3, 4 e 5 dicembre. …

Telecoms 5g Italy. Tudini (Infratel), “Entro la fine dell’anno obiettivo 2000 cantieri aperti” di Luigi Garofalo Quest’anno, è stato presentato ai rappresentanti delle Regioni sia il “Grande progetto Piano BUL 2020”, il Piano Strategico Banda ultra larga del Ministero dello Sviluppo Economico per le aree bianche, sia i programmi dei lavori per il 2019.Gli obiettivi per l’anno in corso, ha spiegato Domenico Tudini,…

Internet 5G Italy, l’innovazione in corsa tra ricerca e applicazione di Flavio Fabbri Il 5g e’ gia’ tra noi e va compreso in tutti i suoi aspetti culturali, tecnici, applicativi e regolatori. Al 5GItaly di Roma, il panel “La ricerca sulle applicazioni del 5G come vettore di crescita economica” ha esaminato i diversi aspetti dell’argomento dal punto di vista delle Universitá, delle imprese…

Telecoms 5G Italy, Paola Pisano ‘Demagogia le paure su onde elettromagnetiche 5G’ di Paolo Anastasio ‘Serve una rete solida, fatta di fibra e 5G, per sviluppare nuovi servizi digitali che oggi sono soltanto in fase di test’. Lo ha detto oggi il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, in occasione del 5G Italy, l’evento promosso dal CNIT e organizzato da Supercom in corso al CNR il 3, 4 e 5 dicembre….

Telecoms 5G Italy. Onde elettromagnetiche. 5G e salute ‘Timori immotivati’ di Paolo Anastasio Non c’e’ alcuna evidenza scientifica che le onde elettromagnetiche del 5G siano in qualche modo dannose per la salute, ma l’irrazionale timore che le nuove antenne del 5G possano essere dannose e’ alquanto diffuso e in alcuni comuni i sindaci bloccano le antenne. Questo il tema della tavola rotonda…

Telecoms 5G Italy, maggiore capacità di calcolo significa maggiore esigenza di sicurezza di Flavio Fabbri La sicurezza nei processi della trasformazione digitale è l’elemento chiave per una buona innovazione. Le tecnologie emergenti sono pervasive, sono entrate nel nostro quotidiano sociale ed individuale, per questo sono strategiche e per questo vanno difese al meglio, per meglio proteggere l’utilizzatore.Un…

Telecoms 5G Italy. Energia, smart grid e sostenibilità di Paolo Anastasio Sostenibilità, auto a guida autonoma, sistemi di generazione di energia alternativa. E ancora smart grid e risparmio energetico. Ed e’ qui che entra in gioco il 5G, per gestire le reti. Sono questi alcuni dei temi centrali della tavola rotonda Energia, smart grid e sostenibilità che si è tenuta oggi…

Telecoms ‘Smart city e 5G’. Video intervista ad Antonio Sassano (FUB) (nona parte) di Paolo Anastasio Smart city e 5G. Nona parte di dieci parti della video intervista sul 5G ad Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto al 4G’. Video intervista (prima parte) ‘5G e auto a guida assistita…

