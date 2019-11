Dailyletter n. 3782 del 26 novembre 2019

Internet Amazon: sciopero nelle sedi di Brandizzo e Marene, “Carico di lavoro eccessivo e poca sicurezza”. Black Friday a rischio? di Flavio Fabbri Da domani, 27 novembre, prenderà il via lo sciopero dei lavoratori addetti alla consegna delle merci nelle sedi Amazon di Brandizzo (Torino) e Marene (Cuneo). Lo sciopero, che non riguarda il personale dipendente della multinazionale, si articolerà in maniera non lineare e senza alcun preavviso, per…

Cybersecurity Violato il Cloud di Google: i dati di 1,2 miliardi di persone trovati su un server non protetto di Paolo Anastasio Un database conservato sul Cloud di Google contenete i dati esposti senza protezione di 1,2 miliardi di persone sono stati rinvenuti in quello che già viene definito come un colossale data leak. Fra i dati esposti in rete c’erano account social, indirizzi mail e numeri di telefono associati ai nominati….

Internet Enel diventerà azienda “platform-based”, il 50% degli investimenti nella decarbonizzazione di Flavio Fabbri Più di 14 miliardi di euro per accelerare i processi di decarbonizzazione degli impianti del Gruppo Enel, con l’obiettivo di aumentare la capacità delle rinnovabili e continuare sulla strada della sostituzione del carbone con fonti pulite. Questi i dati contenuti nel “Piano Strategico 2020–2022” presentato…

Internet La sovranità digitale tra accountability e valore del dato personale di Nicola Fabiano, Presidente dell’Autorità Garante Privacy Repubblica di San Marino Cosa intendiamo per “sovranità digitale”?Sebbene il tema della sovranità sia risalente, quello connesso al digitale ha fatto registrare nell’ultimo periodo una particolare attenzione e anche una discreta produzione scientifica. L’argomento, peraltro, è stato anche oggetto dell’evento organizzato dal…

Telecoms ‘5G e auto a guida assistita e poi autonoma’. Video intervista ad Antonio Sassano (FUB) (seconda parte) di Paolo Anastasio Il 5G e lo sviluppo dell’auto a guida assistita e poi autonoma. Seconda parte di dieci parti della video intervista sul 5G ad Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto al 4G’….

Telecoms 5G, dopo la Germania nemmeno la Francia esclude Huawei di Paolo Anastasio La Francia, come già Germania e Italia, non seguirà il diktat dell’amministrazione Trump sull’esclusione di Huawei dal novero dei fornitori per le nuove reti 5G. Lo ha detto il segretario di Stato francese per il settore telecom Agnes Pannier-Runacher, aggiungendo che l’Eliseo avrà comunque facoltà…

Telecoms 5G, previste 2,6 miliardi di sottoscrizioni globali nel 2025 di Paolo Anastasio Saranno 2,6 miliardi gli abbonati al 5G nel 2025 a livello globale e per allora il nuovo standard avrà raggiunto una copertura del 65% della popolazione e gestirà il 45% di tutti i dati mobilità. Queste le previsioni del Mobility Report di Ericsson, secondo cui il traffico medio per smartphone fra sei…

Smart City “Torino Smart Road” è miglior progetto di mobilità urbana all’IRF Global R2T di Las Vegas di Flavio Fabbri La trasformazione digitale sta abilitando un’accelerazione del cambiamento in tutti i settori; tra questi la mobilità è investita in pieno. Questo cambiamento mostrerà i suoi benefici migliori all’interno di quei territori che saranno in grado di dare la giusta attenzione all’attrazione di innovazione…

Contributors L’Antartide, il “gigante addormentato”, sta per svegliarsi di Vincenzo Lombardo Aumento del livello mareIl livello del mare continuerà a crescere inesorabilmente. Anche se riuscissimo a contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2° C, l’innalzamento del mare potrebbe arrivare entro la fine del secolo a circa 30–60 cm e, nella peggiore delle ipotesi, raggiungere i 60–110…

Smart City Iperconnettività, per le città globali 60 miliardi di dollari di guadagni nel 2025 di Flavio Fabbri Il ritorno dei capitale investito in un determinato settore in termini di reddito si dice Roi, acronimo inglese che sta per “Return on Investment”. È un indice di redditività di capitale investito. Il nuovo Report Esi ThoughtLab dal titolo “Building a hyperconnected city”, ha valutato la redditività…

Internet Voice of Customer, come ascoltare il cliente per migliorare il business di Neosperience Team Non c’è cosa più importante che saper ascoltare. La capacità di tener conto delle opinioni degli altri, di saperli comprendere e quindi aiutare, è un dono raro. Sfortunatamente, tale pregio è raro da trovare, anche all’interno dei brand. Oggi tutti parlano della necessità di “ascoltare i clienti”,…

Internet Marketing Automation: cos’è e quali sono i principali vantaggi per il tuo business di Lorenzo Di Carlantonio, Digital consultant Al giorno d’oggi siamo ormai abituati a sentir parlare di marketing in tutte le salse: dai tool più performanti, alle pratiche più elaborate, dal Social Media Marketing, al Neuromarketing, dalle teorie di Philip Kotler, a quelle di Big Luca. In questo articolo approfondiremo un altro fondamentale…

Internet Bando MovieUp 2020 Regione Lazio di Sercam Advisory ObiettiviL’Avviso intende finanziare la partecipazione a work experience mediante l’erogazione di voucher di mobilità all’estero, degli operatori del settore dell’audiovisivo interessati a realizzare esperienze di sviluppo professionale/commerciale presso aziende o istituzioni del settore in paesi Europei…

Mappamondo Rete Lepida, tutti i Comuni dell’Emilia Romagna sono serviti in banda ultra larga di Redazione Key4biz Nello scorso luglio, con il collegamento in fibra del Municipio di Morfasso, è stato cessato l’ultimo PALR, ovvero l’ultimo PAL in rame, intestato a un Comune. Può essere interessante mostrare con alcuni numeri l’evoluzione nel tempo della Rete Lepida dal punto di vista della tecnologia dei suoi punti…