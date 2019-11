Dailyletter n. 3780 del 22 novembre 2019

Internet L’agenda con gli oltre 100 speaker di ‘5G Italy The Global Meeting in Rome’: 3-4-5 dicembre 2019 di Redazione Key4biz Mancano 10 giorni alla II edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, che si terrà il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 5G Italy 2019 vedrà la partecipazione di oltre 100 speaker, con rappresentanti del governo (da Paola Pisano, Ministro…

Internet Data Protection, Vestager “Senza controllo dei dati siamo manipolabili” di Luigi Garofalo “Non avere un controllo dei dati personali ci rende più vulnerabili e manipolabili”. A ricordarlo all’Europa è stata la commissaria Ue per la concorrenza Margrethe Vestager intervenendo alla conferenza dello Iapp, l’Associazione Internazionale dei Professionisti della Privacy, a Bruxelles dove è stato…

Internet Decreto clima, ok al Senato: foreste urbane, piano “mangiaplastica” e 255 milioni per i “bonus mobilità” di Flavio Fabbri Il Decreto clima ha ottenuto il via libera al Senato e con questo voto favorevole si fa un ulteriore passo in avanti verso l’avvio di una serie di misure strategiche che, secondo l’esecutivo, dovrebbero rappresentare una prima significativa azione di Governo per il contrasto ai cambiamenti climatici,…

Telecoms Cybercrime, accordo Fastweb – Polizia di Stato per azioni di prevenzione e contrasto di Redazione Key4biz Tutela delle reti e dei sistemi informativi della società identificate di interesse nazionale per le funzioni istituzionali di enti pubblici e privati operanti nei settori strategici per il Paese, questo l’oggetto dell’accordo siglato oggi a Roma tra la Polizia di Stato e Fastweb per un efficace…

Telecoms Il Giappone pensa al post-5G, nel 2020 fondo da 2 miliardi di dollari per le reti avanzate di Flavio Fabbri Il Governo giapponese ha annunciato un piano finanziario sostanzioso per lo sviluppo di reti di comunicazione ad altissima velocità che teoricamente dovrebbero andare oltre il 5G. L’annuncio è arrivato da Tokyo ed è stato rilanciato dall’emittente pubblica NHK, secondo cui l’esecutivo guidato da Shinzo Abe…

Cybersecurity Conte rilancia la priorità della cyber sicurezza, ma al Paese manca un cloud nazionale per i dati della PA di Flavio Fabbri Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Milano alla prima tappa di “Asset – L’intellig&nce per le Imprese” del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), ha rilanciato sul tavolo un tema forte, fondamentale quanto poco dibattuto a livello pubblico: la sicurezza…

Telecoms Come non ricevere chiamate dai call center, il Registro delle Opposizioni di Silvio Spina SosTariffe.it Oggi non parleremo esattamente di prodotti o servizi, ma di un “problema” che riguarda praticamente tutti: molti di voi sapranno già cosa sia il Registro delle Opposizioni, il sistema ideato per tutti coloro che vogliono evitare di essere tartassati da decine e decine di chiamate pubblicitarie da parte…

Telecoms Google Stadia e gli altri. È addio alle console? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it La PlayStation ha appena compiuto 25 anni. E si può dire che è invecchiata bene, considerando che la sua quarta iterazione – la PS4, a sei anni ormai dal lancio – ha superato i 100 milioni di esemplari venduti. Un po’ meno bene, almeno in termini assoluti, l’Xbox (ora Xbox One), ma comunque con numeri…

Media Consumatori e authority a caccia del giaguaro digitale? di Michele Mezza Come si fa a regolare un fenomeno che cambia 10 volte al giorno si è chiesto il Consumer Forum riunito ieri a Roma. …

Energia Come risparmiare fino a 150 euro sul gas: le migliori tariffe di novembre 2019 di Davide Raia SosTariffe.it Con l’inverno sempre più vicino e l’arrivo delle prime giornate di freddo intenso, i consumi di gas, per la maggior parte delle famiglie italiane, inizieranno a crescere. Di conseguenza, il mese di novembre 2019 è il periodo ideale per poter risparmiare sulla bolletta del gas andando ad attivare le…

Internet RIFF 2019, proiettato a Roma il documentario su Amazon e Jeff Bezos di Flavio Fabbri Si chiude oggi al Cinema Aquila la XVIII edizione del RIFF, il Rome Independent Film Festival, e ieri c’è stata la proiezione del documentario in concorso “The World according to Amazon” di Adrien Pinon e Thomas Lafarge. Un lavoro dedicato alla carriera di Jeff Bezos, alla mitica figura delfondatore,…

Mappamondo Sky Original presenta la nuova produzione “Mollami” di Redazione Key4biz Arriva in prima tv su Sky la nuova produzione originale Sky MOLLAMI, il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy, presentato all’ultima edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Andrà in onda domenica…