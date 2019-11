Dailyletter n. 3777 del 19 novembre 2019

Internet Luca Attias sarà direttore del Dipartimento per la trasformazione digitale di Flavio Fabbri Il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato che l’attuale Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Luca Attias, sarà presto direttore del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. “Il Commissario digitale si sta trasformando- ha spiegato il ministro Pisano…

Telecoms 5G, via libera alla fusione Inwit-Vodafone Towers per condividere la rete mobile di Luigi Garofalo Il cda di Inwit ha approvato il progetto di fusione con l’incorporazione di Vodafone Towers nella società del gruppo Tim. L’operazione consentirà alla società delle torri del gruppo Tim e a Vodafone di condividere la rete mobile 5G in Italia. Nella nota si legge che, all’esito della fusione, Tim…

Internet Fondo innovazione da un miliardo di euro, Cdp pronta di Flavio Fabbri La Cassa depositi e presiti si dice pronta per attivare il Fondo Nazionale Innovazione da un miliardo di euro istituito quest’anno dal ministero dello Sviluppo economico. Uno strumento che sarà gestito dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), attraverso una cabina di regia che avrà il compito di riunire…

Media Perché la tecnologia Dvb-T2 manda in pensione il vecchio televisore. La banda 700 MHz destinata al 5G di Luigi Garofalo L’obbligo di sostituzione dei televisori non riguarda tutti i telespettatori, ma coloro che non hanno smart tv o decoder in grado di ricevere dal 30 giugno 2022 il nuovo segnale televisivo, che verrà trasportato lungo le frequenze del digitale terrestre con lo standard tecnologico Dvb-T2 HEVC, main…

Internet “Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità”, domani evento FUB e ANCI ad Arezzo di Flavio Fabbri 20 novembre 2019Ore 14.30Sala MichelangeloVia Lazzaro Spallanzani, 23 Arezzo Si terrà domani 20 novembre ad Arezzo, in occasione della XXXVI Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), l’evento “Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità”,…

Internet 5G e calcio, come cambia vedere la partita allo stadio con l’app di streaming live 5G di ZTE di Luigi Garofalo I tifosi allo stadio possono godere di un’esperienza di visione sportiva “premium” e realistica, con visualizzazione multi-prospettiva, presentazione del profilo del giocatore multidimensionale e visione dei principali momenti generati in maniera automatica. In Cina è possibile grazie all’app “5G…

Cybersecurity Disney+, l’anti Netflix violata dagli hacker dopo una settimana dal lancio di Piero Boccellato Un inizio pieno di problemi per Disney+, la piattaforma di streaming video della Walt Disney, lanciata lo scorso 12 novembre negli Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi. Dopo aver raccolto oltre 10 milioni di abbonati dopo poche ore dal lancio, il servizio ha avuto vari problemi tecnici a causa del flusso…

Internet Vetrya presenta ‘VialPay’ la soluzione per i pagamenti con addebito su credito telefonico di Piero Boccellato Si chiama VialPay la nuova piattaforma basata su blockchain direct carrier billing per i pagamenti con addebito su credito telefonico, sviluppata da Vetrya. Il gruppo internazionale guidato da Luca Tomassini, ha comunicato inoltre di aver sottoscritto un contratto per la gestione servizi digital…

Internet Black Friday per il 70% dei consumatori italiani, negli Usa si spenderanno 87 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Il prossimo 29 novembre negli Stati Uniti arriva l’edizione 2019 del Black Friday (Bf), un giorno di super sconti in tutti i negozi e le catene di attività commerciali in vista delle festività natalizie. Un evento commerciale diffuso ormai anche in Europa e certamente in Italia. Stando ai dati diffusi…

Internet Fintech, perché il futuro del Factoring passa per la blockchain di Neosperience Team Nel mercato Fintech spesso non si tengono in considerazione certi settori che, al contrario di quanto si pensi, hanno un peso economico più che rilevante nel panorama nazionale. Se è indubbiamente importante parlare di banche e attori assicurativi all-digital, perché influenzano la nostra vita di…

Internet Del Fante (Poste Italiane): ‘Condividere i valori di responsabilità sociale con gli stakeholder unica via per la sostenibilità’ di Piero Boccellato Condividere i valori di responsabilità sociale e la strategia di sostenibilità 2020 con tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’azienda. E’ questo l’obiettivo con il quale Poste Italiane ha riunito oggi a Roma il terzo Forum Multistakeholder: una giornata non-stop di confronto e di dialogo…

Media 25 anni di Euipo, italiano il nuovo vicedirettore esecutivo: proprietà intellettuale crea un posto di lavoro su tre nell’Ue di Flavio Fabbri Tutte le industrie e le imprese che utilizzano brevetti, marchi, disegni, modelli industriali e diritti d’autore, ossia ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale, generano complessivamente 7 milioni di posti di lavoro in Europa, il 31,5% del totale. La proprietà intellettuale rappresenta…

Internet Gdpr, aumenta sicurezza informatica e fidelity degli utenti per un’impresa italiane su due di Flavio Fabbri Il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, da tutti conosciuto con il suo acronimo inglese Gdpr (General data protection regulation), ha avuto un impatto positivo sulla fiducia dei consumatori per il 75% delle organizzazioni europee e l’83% di quelle italiane, mentre ha incrementato la…

Internet Come si costruisce una buona strategia di engagement marketing? di Daniela Cecamore, digital consultant Superata l’era della comunicazione unidirezionale, in cui l’azienda proponeva ai consumatori un messaggio one-to-many, identico per tutti e senza la minima possibilità di dialogo, oggi, con l’avvento dell’era digitale e il marketing esperienziale, i consumatori sono divenuti al centro di tutto il processo…

Internet PMI e Fiere internazionali, come accedere ai contributi della Regione Lombardia di Sercam Advisory Il bando è finalizzato a promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno, alla partecipazione delle Piccole e Medie…

Bibliotech Digital caos di Redazione Key4biz Nei prossimi anni la rete raggiungerà i trent’anni, gli smartphone avranno un sapore traditional, le banconote spariranno, gli smart speaker avranno invaso le nostre case e noi non sapremo più distinguere una conversazione umana da un’intelligenza artificiale: ecco lo scenario di un verosimile caos…