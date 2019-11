Dailyletter n. 3770 dell’8 novembre 2019

Internet Tim, accordo con Google sul Cloud. Quali risvolti per i dati degli italiani? di Paolo Anastasio L’accordo fra Tim e Google per nuovi servizi Cloud ed Edge Computing è stata la novità principale dei conti annunciati ieri dall’azienda guidata da Luigi Gubitosi. L’operazione, che per il momento si trova in fase embrionale e di cui non sono stati resi noti i dettagli, porta con sé diversi potenziali…

Internet Colonnello Giovanni Reccia (GdF): “Così abbiamo sgominato il ‘Berlusconi market’, la piattaforma illegale più grande al mondo nel dark web” di Luigi Garofalo Non è più possibile acquistare virus informatici, malware, guide per le tecniche di phishing, documenti di identità digitali per crearne di falsi, armi e droga sul noto “Berlusconi market”: la piattaforma di vendita online di ogni genere di merce illegale. La più importante nel dark web a livello globale,…

Internet eCommerce, Davide Rossi (EuCER): “Andare oltre la web tax per risolvere le asimmetrie competitive” di Luigi Garofalo La web tax dovrebbe entrare in vigore da gennaio prossimo in Italia, stando al disegno di legge di Bilancio 2020, con 750 milioni l’anno previsti nelle casse dello Stato. Ma la tassazione dei giganti del web “non esaurisce il tema della regolamentazione delle piattaforme multinazionali di intermediazione…

Media Diritto d’autore nell’audiovisivo, l’Italia terzo mercato al mondo. Ascesa del digitale di Flavio Fabbri La raccolta mondiale dei proventi relativi al diritto d’autore ammonta per il 2018 a 9,65 miliardi di dollari. questo il dato emerso dall’edizione 2019 del “Cisac Global Collections Report”, resoconto globale prodotto dalla Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs. Un…

Telecoms Tim stringe su Open Fiber. Calano ricavi e debito di Paolo Anastasio Il Gruppo Tim ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi a 13,423 milioni di euro, in calo del 4,6%, di cui 11,8 miliardi di ricavi da servizi in calo del 2,2%. Cala il debito, ma la sorpresa è l’accordo con Google sul Cloud, insieme all’annuncio da parte di Tim dello spin off dei data center di…

Media Una nuova Rai è davvero possibile? di Angelo Zaccone Teodosi La elegante Sala “Zuccari” di Palazzo Giustiniani ha accolto questa mattina un convegno che si attendeva da più parti, ovvero che finalmente un partito (quale che fosse!) dedicasse una qualche seria attenzione alla Rai: in effetti, non si ha memoria, da un anno e forse due di una iniziativa una, promossa…

Internet CDP Equity, FSI e Poste Italiane acquistano SIA di Redazione Key4biz CDP Equity e FSIA Investimenti, società posseduta per il 70% da FSI Investimenti (a sua volta controllata da CDP Equity con una quota del 77%) e per il 30% da Poste Italiane, hanno oggi portato a termine l’acquisto delle quote azionarie di SIA, la società dei sistemi di pagamento, possedute da F2i,…

Telecoms Nokia 2720: cellulare a conchiglia con WhatsApp, Facebook, 4G e Wifi a meno di 100€ di Silvio Spina SosTariffe.it Vi ricordate i vecchi telefonini a conchiglia, diventati quasi un simbolo della vecchia generazione di cellulari non smart? Ebbene, HDM Global, società che detiene il brand Nokia, ha ufficializzato l’arrivo di un prodotto che ci fa fare ancora una volta un tuffo nel passato, portando però con sé anche…

Internet Voucher per l’innovazione, al via le domande. Pronto l’elenco dei manager di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che consente alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle micro imprese di presentare la domande per richiedere il voucher per l’innovazione. L’agevolazione consiste in 50 milioni di euro di risorse finanziarie complessive per il biennio…

Telecoms Novembre 2019, in vista il nuovo record per le spese da mobile di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Quest’anno arriverà un po’ in ritardo, ma in grande stile. Il Giorno del Ringraziamento non ha proprio nulla di italiano, anzi: è proprio la cosa più a stelle e strisce a cui si può pensare dopo la torta di mele. La festa statunitense in cui si ringrazia Dio per il raccolto, istituita dai Padri Pellegrini…

Internet PA Digitale partecipata, spazio all’open source di Flavio Fabbri Il digitale come leva fondamentale e irrinunciabile per far crescere nel Paese sia la Pubblica Amministrazione con i suoi servizi, sia la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alla vita pubblica ed amministrativa dei territori. Il ministero della Pubblica Amministrazione ha messo a…

Energia Offerte luce e gas con RID bancario: perché convengono? di Davide Raia SosTariffe.it Uno degli aspetti più importanti per minimizzare i costi delle utenze energetiche è rappresentato dalle modalità di pagamento delle fatture. Tradizionalmente, i fornitori di luce e gas inviano ai loro clienti una “bolletta” cartacea in cui vengono riassunti i consumi e le varie voci di spesa aggiuntiva…

Mappamondo Identità digitali per uso professionale, ecco le linee guida di Redazione Key4biz Con la pubblicazione delle “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale” da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di …

Mappamondo Lepida pubblica il Bilancio sociale 2018 di Redazione Key4biz È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2018 di Lepida, alla sua settima e ultima edizione relativamente alla precedente ragione sociale (SpA). Anche quest’anno, il Bilancio Sociale viene proposto agli Enti Soci e ai partner commerciali come strumento chiave per valutare l’impatto delle azioni aziendali,…

Recensiti Wt.social di Flavio Fabbri Dare spazio al maggior numero possibile di notizie per sconfiggere la disinformazione. News contro fakenews. Questa la mission e questo l’obiettivo del nuovo social network Wt:social creato dal cofondatore di Wikipedia, Jimmy Wales. Solo con la vera informazione si combattono le “bufale” in rete…