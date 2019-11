Dailyletter n. 3768 del 6 novembre 2019

Telecoms 5G, Vodafone presenta 4 use case nell’automotive e soluzione di guida assistita (Video) di Luigi Garofalo Dall’evoluzione dei sistemi di frenata automatica di emergenza alla prima soluzione in Italia di guida assistita nelle fasi di sorpasso su rete 5G, dallo sviluppo sulla rete mobile di quinta generazione dei sistemi di Adaptive Cruise Control alla condivisione di informazioni sull’ecosistema stradale…

Internet Auto elettriche, la blockchain per tracciare la provenienza del cobalto di Piero Boccellato La casa automobilista svedese Volvo si avvarrà della blockchain per tracciare il percorso di approvvigionamento del cobalto per le batterie destinate alle auto elettriche. I dati trattati includono dimensioni e peso del cobalto (elemento fondamentale delle batterie al litio) e informazioni sui soggetti…

Internet Cashless, Gualtieri: “Vicini all’intesa per eliminare le commissioni al di sotto di una certa soglia” di Luigi Garofalo Presto potrebbe scattare la vera molla per i pagamenti digitali: la riduzione delle commissioni e l’azzeramento di quelle per acquisti effettuati sotto una certa soglia con carte di credito, debito o bancomat. “Siamo impegnati nella realizzazione di un protocollo d’intesa con gli operatori per la riduzione…

Internet Pimpinella: “Il cash back spendibile solo per i pagamenti digitali verso la Pa” di Luigi Garofalo “Il cash back” previsto nella manovra, il ricevere, come rimborso, una frazione di quanto speso per chi utilizza i pagamenti digitali, “non dovrebbe essere spendibile per tutti i tipi di acquisto, ma solo per i pagamenti telematici verso la Pubblica amministrazione”. Lo dice a Key4biz Maurizio Pimpinella,…

Internet Del Fante (Poste italiane): “Il modello di business anche su mobile e digitale genera una crescita continua” di Redazione Key4biz “Il modello di business di Poste Italiane, diversificato ed unico, genera una crescita continua e siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2019 in tutti i segmenti di business”. È il commento dell’amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ai…

Smart City Un’Agenda europea per il 5G applicato alla mobilità autonoma e connessa (Cam) di Flavio Fabbri In occasione dei Digital Transport Days di Helsinki, organizzati dal Dipartimento dei Trasporti della Commissione europea, sotto la Presidenza finlandese, è stata introdotto il progetto per la nascita di un’Agenda europea per l’applicazione del 5G alla mobilità autonoma e connessa (Connected and automated…

Internet Infrastrutture e trasformazione digitale, cosa rimane da fare nel Report Wef 2019 di Flavio Fabbri Il processo di trasformazione digitale e le novità introdotte dall’industria 4.0 non solo stanno alterando in maniera drastica ed irreversibile la società in cui viviamo e il mondo del lavoro come lo abbiamo conosciuto, ma a seconda dei contesti richiedono soprattutto una revisione del concetto stesso…

Media I giornalisti possono essere sponsorizzati da Google? di Michele Mezza Ormai tutti i principali eventi dell’informazione nascono e crescono sotto la cura della protezione dei grandi monopoli digitali. È un conflitto d’interesse o no ? …

Internet Economia circolare travolta dal caos rifiuti nel Lazio, in Campania e in Sicilia di Flavio Fabbri Rifiuti inviati in altre regioni (anche europee), carenza di adeguati impianti di raccolta e trattamento, mancata valorizzazione energetica, uso eccessivo e dannoso delle discariche, sono solo alcuni dei fattori più critici rilevati da Assoambiente nella relazione presentata oggi dal titolo “Le emergenze…

Internet Contributo a fondo perduto fino al 50% per le PMI del Friuli Venezia Giulia di Sercam Advisory Il bando ha l’obiettivo di sostenere le iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza dell’azienda sui mercati esteri. Soggetti beneficiari Possono richiedere i contributi le PMI che alla data di presentazione della domanda hanno sede legale o unità operativa, dove svolgono…

Internet Email e HTML, un ebook MailUp sugli errori da non commettere di Flavio Fabbri Online e gratuitamente scaricabile il nuovo ebook di MailUp dal titolo “Email e HTML: 10 errori da non commettere”. Un volume realizzato con l’obiettivo di aiutare le aziende a ideare ed inviare campagne email leggere, ottimizzate ed efficaci, facendo luce sugli errori più diffusi che riguardano…

Mappamondo Garante privacy e Ordine dei Giornalisti, i media rispettino regole e provvedimenti di Redazione Key4biz Il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna lanciano un forte richiamo ai mezzi di informazione affinché rispettino le regole che sono alla base della professione giornalistica e i provvedimenti adottati dall’Autorità….

Mappamondo Volto Manifesto, il 7 novembre a Milano presentazione del progetto sociale di Redazione Key4biz Il volto umano è in profonda trasformazione. Fotoritocco massiccio sui social network e in pubblicità, influencers digitali quasi indistinguibili da quelli reali, androidi dai tratti sempre più dettagliatamente antropomorfi e potenziati da un’intelligenza artificiale sempre più raffinata: questi fenomeni…

Recensiti Autoconsumo.gse.it di Flavio Fabbri Imprese, privati e Pubblica Amministrazione, il nuovo Portale sull’autoconsumo fotovoltaico del Gestore servizi energetici (Gse), www.autoconsumo.gse.it, consente a chiunque intenda installare un impianto fotovoltaico di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari, oltre ad effettuare simulazioni…