Dailyletter n. 3767 del 5 novembre 2019

Telecoms 5G, Di Maio ‘Norme italiane su emissioni le più stringenti. L’Europa ci segua’ di Paolo Anastasio “Devo dire molto onestamente che dagli Stati Uniti sulla Via della Seta non è mai arrivato un attacco” all’Italia, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita in Cina, rispondendo a una domanda dei giornalisti italiani sulla reazione di Washington all’adesione dell’Italia…

Smart City 5G: mercato infrastrutture a 48 miliardi di dollari nel 2027. L’impatto sulle smart cities di Flavio Fabbri L’implementazione delle reti 5G offrirà presto una grande occasione di crescita per molte economie. Operatori di telecomunicazioni, fornitori di soluzioni tecnologiche e di rete, sviluppatori di servizi e imprese manifatturiere, aziende di hardware e software, sono solo alcuni esempi di attori coinvolti…

Internet Come porre fine al Far Web? Non ascoltando solo gli “esperti di digitale” di Andrea Lisi, avvocato, presidente ANORC Professioni Sia ben chiaro: il senso di “paura” richiamato dal titolo (liberamente ispirato al “Cantico dei drogati” di Fabrizio De André, i cui versi scandiranno queste mie riflessioni) è un sentimento che dovrebbe essere avvertito oggigiorno in primis dai cd. “esperti del digitale”, tra i quali si annovererebbe…

Cybersecurity Perché i Criminal hacker amano il Social engineering? di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director Il 2019 ha confermato il trend di crescita delle Cyber minacce su tutti i fronti, con un aumento significativo sia nella frequenza degli attacchi sia nella loro magnitudine. Un anno che ha visto casi di punta come Capital One o Maersk e – spesso – a margine di questi eventi di alto profilo molti…

Internet Plastica riciclata, un business da 50 miliardi di dollari nel 2022 di Flavio Fabbri A settembre è stato inaugurato a Pontedera uno stadio con 3.000 seggiolini stampati in plastica 100% riciclata, frutto della raccolta differenziata in zona e nel resto della Toscana. La plastica è certamente un problema, ma vista la sua rilevanza nella nostra economica e nella vita di tutti i giorni,…

Internet I social network sono un bene o un male? di Vincenzo Lombardo Su 7,7 miliardi di persone nel mondo, 3,5 sono online. Le piattaforme di social media sono utilizzate globalmente da 1 persona su 3 e da oltre i 2/3 di tutti gli utenti di Internet. Facebook è attualmente la più grande piattaforma di social media esistente, con 2,4 miliardi di iscritti, pari al 30%…

Internet Gender Gap, aumentano al 48% le donne connesse a internet di Piero Boccellato L’uso di internet sta crescendo anche a livello globale, con 4,1 miliardi di persone, pari al 53,6% della popolazione, che vi ha accesso. Lo indica il rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per le tecnologie della comunicazione Itu, che indica anche l’aumento della parità di genere su Internet….

Telecoms 5G al via in Cina, schiaffo di Pechino a Usa e Ue di Paolo Anastasio Schiaffo della Cina a Usa e Ue nella corsa al 5G, con il lancio il primo novembre scorso della più grande rete 5G al mondo e dei primi servizi commerciali, destinati al mercato più numeroso del pianeta. Non sarà per nulla semplice per Stati Uniti ed Europa tenere il passo di Pechino nel duello, non…

Internet Quantità e prezzo, due aspetti delicati della vendita su Amazon di Andrea Boscaro – The Vortex In altri “Vortici digitali” abbiamo affrontato le due principali formule con cui è possibile, come aziende, essere presenti su Amazon: vendere ad Amazon come Vendor e vendere attraverso Amazon, come Merchant. Entrambe le soluzioni presentano dei pro e dei contro: Il Merchant ha accesso a dati…

Internet IPTV illegali, le pubblicità sui social e il caso Boom Media negli USA di Flavio Fabbri Il mercato delle IPTV illegali, con i tanti pacchetti e abbonamenti in vendita a qualsiasi prezzo (di solito basso), è in forte crescita un po’ ovunque nel mondo. Questo nonostante l’azione di contrasto continuamente portata avanti da autorità regolatorie, tribunali, forze dell’ordine e il lavoro costante…

Media Fiorello e Rai Play, davvero tutto qui? di Michele Mezza Un bonsai di varietà cerca di entrare negli schermi mobili semplicemente miniaturizzando quello che la RAI sa fare. Ma il servizio pubblico o è social o non lo è. …

Internet Fse, al via migrazione degli utenti verso il nuovo sistema LepidaID-SpID di Flavio Fabbri Sono circa 400.000 i cittadini dell’Emilia Romagna con Fascicolo sanitario elettronico (Fse) che nella seconda metà di ottobre hanno ricevuto l’invito a migrare e convertire le proprie credenziali di accesso in identità digitali Spid di LepidaID. Un passaggio gratuito e rapido, partito a metà ottobre…

Internet Torno Subito Lazio, bonus per le imprese che assumono giovani a tempo indeterminato di Sercam Advisory I giovani che hanno partecipato alla misura “Torno Subito” avranno un’opportunità ulteriore per l’ingresso nel mondo del lavoro. La Regione Lazio intende promuovere un’azione di rafforzamento delle politiche di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, sia dei giovani che stanno frequentando…

Games Hideo Kojima si dedicherà a progetti cinematografici di Redazione Eurogamer.it Hideo Kojima ha annunciato che il suo studio, Kojima Productions, si cimenterà nella cinematografia. In un documentario di BBC Newsbeat su Death Stranding, Kojima ha infatti dichiarato chiaramente: “In futuro, Kojima Productions inizierà a realizzare film. Se puoi fare una cosa bene, allora puoi…