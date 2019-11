Dailyletter n. 3766 del 4 novembre 2019

Internet Di Maio in Cina “Nel 2020 i frutti di gran parte degli accordi della Via della Seta” di Luigi Garofalo Sono fermi i 19 accordi istituzionali firmati a Villa Madama, a marzo scorso, tra l’Italia e la Cina. Il pacchetto comprende intese in diversi ambiti, dal fisco alla salute, dall’innovazione alla cultura, fino all’agroalimentare. “L’anno prossimo svilupperemo la gran parte degli accordi a cui stiamo…

Telecoms Vodafone, Vivek Badrinath nominato Ceo di TowerCo di Piero Boccellato Dal 1 °aprile 2020 Vivek Badrinath sarà Amministratore delegato di TowerCo, la nuova tower company europea di Vodafone, che vedrà la luce nel maggio 2020. TowerCo sarà l’azienda responsabile del pieno sfruttamento delle infrastrutture di rete, con particolare attenzione agli accordi di…

Media Rai, 5 progetti per RaiPlay (e per il Governo) di Piero De Chiara, Esperto di comunicazione Il rilancio di RaiPlay, al netto delle indeterminatezze e delle ingenuità sottolineate da Angelo Zaccone Teodosi in questo articolo su Key4biz, può essere un tassello importante per cinque grandi progetti-Paese. L’obiettivo di RaiPlay non è quello di essere concorrenti degli OTT, ma contribuire…

Internet Soro: “La rivoluzione digitale insidia la democrazia” di Luigi Garofalo La democrazia è vulnerabile ed insidiata profondamente dalla rivoluzione digitale perché è stato sottovalutato il “trasferimento del potere della mediazione”, nei tempi passati affidato ai corpi intermedi, oggi “a chi gestisce le piattaforme ed orienta i comportamenti del consumatore ed anche…

Telecoms Gli italiani e la privacy, come cambiano le cose di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Dai e dai, anche gli italiani cominciano a pensare che la propria privacy sia importante. Sempre più di rado capita di sentire frasi come “io non ho nulla da nascondere” (che non c’entrano il punto) e ormai anche tra i più stagionati si è fatta largo l’idea che una password come “1234” non è esattamente…

Internet Investimenti innovativi nel Mezzogiorno, nuove risorse per le Pmi di Flavio Fabbri Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia potranno contare su nuove risorse finanziarie mese a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico per rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico dei territori. Il ministro Stefano Patuanelli ha firmato…

Smart City Infrastrutture e innovazione: l’Italia non è competitiva, solo il Lazio al passo dell’Europa di Flavio Fabbri Le regioni d’Europa che al momento sono in grado di tenere il passo della transizione digitale sono la Gran Bretagna, la Germania, l’Austria, l’Olanda, la Scandinavia, l’Austria, l’Ile-de-France, con Parigi e altre due province francesi. È questa la mappa generale offerta dallo European Regional…

Internet Bioeconomia, la nuova sponda del “Green New Deal”: al Sud vale 60 miliardi di euro di Flavio Fabbri Si definisce bioeconomia un’economia ecologicamente e socialmente sostenibile, che parte dai materiali e le materie prime a disposizione del sistema, che non vanno degradati, ma sempre riutilizzati. Non esiste il rifiuto in quanto tale, ma solo prodotti e parti di prodotto che vanno reinseriti in nuovi…

Internet L’Open Innovation come leva per le PMI italiane. I 4 aspetti fondamentali di Neosperience Team Il processo di globalizzazione e il conseguente cambiamento dei processi economici ha portato ad un’evoluzione del significato classico di innovazione. In un mercato integrato in cui l’innovazione è divenuta più rischiosa, il ciclo di vita del prodotto è stato ridotto, e il significato stesso di…

Internet L’importanza dell’educazione emotiva nell’era digitale di Barbara Volpi Ormai, chi mi segue sa quante volte ho ribadito che oggi ci si trova di fronte ad una nuova sfida educativa di portata esponenziale che ancora troppo spesso, genera confusione, allarmismi, incertezze tra i principali attori. Genitori, insegnanti, formatori, si confrontano costantemente con il processo…

Energia Contatori 2.0, chi li ha installati e differenza con quelli tradizionali di Davide Raia SosTariffe.it Anche nel settore energetico ci sta registrando un’importante rivoluzione “smart” con l’arrivo dei contatori 2.0, sviluppati e installati da E-Distribuzione, società del gruppo Enel che porta l’energia elettrica in case e uffici collocati in diverse migliaia di comuni italiani. Denominati Open Meter,…

Media TNT Village, accolte le richieste di Aie e FAPAV: stop a condivisione di materiale protetto da copyright di Redazione Key4biz Sono state totalmente accolte le istanze presentate dai titolari dei diritti nei confronti di TNT Village, una delle principali piattaforme italiane di condivisione di file torrent. “È un grande risultato – ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Ricardo Franco Levi -…

Mappamondo Food, Wine & Co., il 9 novembre al via l’ottava edizione di Redazione Key4biz È giunto all’ottava edizione “Food, Wine & Co.”, il Seminario di Formazione, articolato in 6 Master Class e una Tavola Rotonda internazionale, organizzato dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Anche quest’anno “Food, Wine &…

Bibliotech La via italiana al Fintech di Redazione Key4biz “Attraverso i contributi dei principali player del mercato (banche, assicurazioni, startup finte che insurtech, società di consulenza, intermediari finanziari, service provider, investitori e retailer), il libro offre a tutti gli operatori del settore una solida guida per governare il cambiamento in…