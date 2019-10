Dailyletter n. 3764 del 30 ottobre 2019

Telecoms 5G, torna l’ipotesi di società unica delle torri (con fondi pubblici e antenne più belle) di Paolo Anastasio Usare parte dei 5 miliardi a disposizione dello Stato per incentivare la realizzazione della rete 5G oppure realizzare una società unica delle torri, con fondi messi a disposizione dal pubblico, per aiutare gli operatori nella realizzazione della nuova rete di comunicazioni mobili. Questa l’idea…

Internet WarnerMedia, nuovo patto con Sky e lancio del servizio streaming HBO Max nel 2020 di Piero Boccellato Sky e Warner Media, la casa di HBO, Turner e Warner Bros, hanno annunciato l’ampliamento della loro pluriennale partnership con accordi relativi a nuovi contenuti e coproduzioni. L’accordo firmato dalle due aziende include, per la prima volta, tutti i mercati europei in cui opera Sky, compresa l’Italia….

Telecoms 5G, Roberto Viola (DG Connect) ‘Italia ha fatto passo in avanti notevoli negli ultimi 5 anni’ di Redazione Key4biz “Abbiamo introdotto un nuovo indice Ue, che si chiama ‘Preparazione al 5G’, dove l’Italia è seconda in Europa, è quasi ‘medaglia d’oro’. E’ leader in Europa, ed è una bellissima notizia. Esprimiamo un ringraziamento sincero alle autorità italiane che in questi anni hanno seguito lo sviluppo del 5G in…

Cybersecurity Spyware e sorveglianza di massa: WhatsApp porta in tribunale l’israeliana NSO Group di Flavio Fabbri Lo scorso maggio la notizia di WhatsApp “bucato” ha fatto il giro del mondo. Sfruttando un punto debole nella funzione di chiamata vocale, uno spyware denominato “Pegasus” ha sostanzialmente sorvegliato di nascosto un gran numero di utenti appartenenti a categorie di elevato profilo civile…

Internet Cambridge Analytica, Facebook decide di pagare la multa in Uk. Ammissione di colpa? di Luigi Garofalo Facebook ha accettato di pagare la multa di 500mila sterline (circa 580mila euro), la più alta possibile, comminata dall’Information Commissioner’s Office (Ico) per lo scandalo Cambridge Analytica. Accettando la sanzione del Garante Privacy Uk, la società guidata da Mark Zuckerberg ritira il ricorso…

Telecoms 5G spina dorsale per smart city e industry 4.0, spesa globale a 28 miliardi di dollari nel 2026 di Flavio Fabbri Il nuovo standard di telefonia mobile abiliterà rapidamente le cosiddette tecnologie della terza piattaforma o tecnologie esponenziali, come l’intelligenza artificiale ed il machine learning, l’industria 4.0e la robotica, l’internet delle cose e la realtà aumentate/virtuale. Questo significa che le…

Internet Poste italiane presenta a Mattarella il piano per i piccoli Comuni (Video) di Luigi Garofalo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del secondo incontro “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane, ha ricevuto, ieri, al Quirinale la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, e il Vice Direttore Generale, Giuseppe…

Internet Facebook, Google e Twitter: Mariya Gabriel (Ue), “Persiste la disinformazione automatizzata” di Flavio Fabbri Presentata dalla Commissione europea la prima Relazione annuale di autovalutazione di Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter e 7 associazioni europee del settore in conformità del codice di buone pratiche sulla disinformazione e la propaganda online. Bruxelles valuta complessivamente come…

Cybersecurity Privacy, le app di viaggio sono conformi agli standard di sicurezza? di Andrea Tomassi Le app di viaggio sono tra le app più popolari da scaricare per gli utenti di smartphone, in particolare quelle che consentono di ottenere i prezzi più bassi sui viaggi o di garantire le migliori offerte possibili. Tuttavia, la facilità e la convenienza di utilizzo di queste app di viaggio hanno…

Internet “L’informatica diventi materia scolastica”. Videointervista a Enrico Nardelli (Informatics Europe) di Luigi Garofalo La videointervista a Enrico Nardelli, presidente di Informatics Europe, in occasione della conferenza stampa in cui lancia l’appello per l’introduzione dell’informatica come materia nella scuola dell’obbligo. …

Internet Halloween awards: le migliori 6 campagne di email marketing di Flavio Fabbri Siamo arrivati a ridosso della festività di Halloween. Da alcuni anni, ormai, questa ricorrenza tipicamente americana, è entrata in pompa magna nei nostri calendari e nelle attese dei più giovani (e non solo). Motivo di feste, cene e divertimenti a tema, la notte del 31 ottobre è anche un …

Internet ‘La privacy negli studi professionali’, il nuovo ebook per la cultura della privacy di Redazione Key4biz Il 27 Aprile 2016 la Commissione Europea ha presentato il Regolamento 679/2016 per l’aggiornamento della normativa concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento UE, essendo un atto self executive,…

Internet Cinema, nuovo bando della Regione Lazio per lo sviluppo dell’audiovisivo di Sercam Advisory La Regione sostiene, attraverso contributi, progetti da realizzare sul territorio regionale riguardanti le seguenti linee d’intervento: attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sulla cultura audiovisiva tramite programmi educativi, anche mediante l’uso delle nuove tecnologie;iniziative…

Games Ricavi in calo del 17% per PlayStation di Redazione Eurogamer.it Sony Corporation ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari, dichiarando “flessioni significative” nel ramo PlayStation. Il calo è stato attribuito a vendite minori di software e hardware, nonostante un aumento degli abbonati a PlayStation Plus. Nel corso del trimestre, Sony ha distribuito 2,8…

Mappamondo Adotta un WiFi, continua la campagna Lepida in Emilia Romagna di Redazione Key4biz A fine dicembre si chiuderà l’avviso pubblico relativo alla ricerca di sponsor per l’attivazione di punti WiFi pubblici. L’iniziativa permette di sfruttare l’accesso WiFi sul territorio regionale in modalità gratuita e senza necessità di autenticazione e si inserisce nel quadro delle azioni dell’Agenda…

Video del giorno “L’informatica diventi materia scolastica”. Videointervista a Paolo Lattanzio (M5S) di Luigi Garofalo La videointervista a Paolo Lattanzio (M5S) in occasione della conferenza stampa in cui Enrico Nardelli, presidente di Informatics Europe, ha lanciato l’appello per l’introduzione dell’informatica come materia nella scuola dell’obbligo. …