Dailyletter n. 3763 del 29 ottobre 2019

Internet Deep fake e bot sui social, Mise e ItaliaViva chiedono intervento normativo di Luigi Garofalo Non solo fake news. Ma anche deep fake e bot. Per contrastare gli strumenti di disinformazione politica veicolata, in modo virale, sui social network alcuni esponenti politici chiedono un intervento legislativo. Manzella (Mise): “Sul deep fake serve un intervento normativo” “Un intervento normativo…

Telecoms 5G, obblighi di copertura stringenti ma è allarme piccoli comuni di Paolo Anastasio Obblighi di copertura 5G molto stringenti per gli operatori. Ma non sarà una passeggiata rispettarli per le telco che si sono aggiudicate le frequenze all’asta di un anno fa, viste le difficoltà incontrate in molti piccoli comuni dove i sindaci non concedono i permessi di realizzazione per le nuove…

Internet #WorldInternetDay: le sfide dei prossimi 50 anni tra Internet of everything, IA e cyber sicurezza di Flavio Fabbri Alle 20:30 del 29 ottobre 1969, utilizzando la rete Arpanet, il team del professor Leonard Kleinrock riunito allo Stanford Research Institute, a Menlo Park, in California, riusciva ad inviare il primo messaggio tra una rete di computer. Da quell’impresa storica sono passati 50 anni e oggi si celebra…

Media Rai presenta la nuova RaiPlay, al via la Netflix del servizio pubblico? di Angelo Zaccone Teodosi Ieri mattina è stata presentata, nella rinnovata “Sala B” della sede di Radio Rai di Via Asiago a Roma, con una conferenza stampa in pompa magna ed a “numerus clausus” (abbiamo avuto il privilegio di essere tra i pochi ammessi all’eletto consesso), quella che l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini…

Internet Google lancia Bert, il nuovo algoritmo che interpreta le nostre domande. Ma a chi vende i nostri dati? di Michele Mezza Google quanti dati aggiuntivi estrae dai suoi utenti con il nuovo algoritmo? Come li organizza e a chi le vende? Sono domande che devono avere una risposta da un sistema che organizza quasi 3 miliardi di esseri umani. …

Smart City Smart city, 500 milioni per riconvertire la centrale di Monfalcone. Il progetto di A2A di Piero Boccellato A2A vuole accelerare sul passaggio dal carbone al Gas nell’alimentazione della centrale elettrica di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Per questo i vertici della multiutility hanno presentato ieri a Trieste tutto lo spettro di attività di A2A tra le quali quelle pensate per Monfalcone, un…

Internet Riforma reati fiscali, cosa cambia e cosa si rischia con il nuovo decreto di Valentino Vescio di Martirano Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha apportato modifiche sia al sistema penale tributario (aumentando i limiti edittali dei singoli reati) sia al sistema della responsabilità amministrativa degli enti (introducendo nella…

Internet Digital transformation: 2.300 miliardi di investimenti entro il 2023, il 50% della spesa ICT globale di Flavio Fabbri Servizi finanziari, automazione, trasporti, manifattura 4.0, robotica, logistica, banche, assicurazioni, servizi professionali, amministrazioni pubbliche, istruzione/formazione, media, telecomunicazioni, servizi ai consumatori, sanità, settore delle costruzioni e infrastrutture, il mondo d…

Telecoms 5G e previsioni meteo, rischio interferenze sulle onde millimetriche? di Paolo Anastasio La corsa alle nuove frequenze del 5G trova l’ostacolo che non ti aspetti nei servizi del meteo. Un conflitto potenziale evidenziato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che mette le mani avanti e denuncia questo pericolo di interferenze ai danni dei satelliti del meteo. Allarme…

Telecoms 5G, in primavera l’asta nel Regno Unito senza obblighi di copertura di Paolo Anastasio L’Ofcom, il regolatore del Regno Unito, ha fissato le regole per la prossima asta 5G che si terrà la prossima primavera. Non sono previsti obblighi di copertura per gli operatori, visto che la scorsa settimana è stato lanciato un programma di copertura 4G per le zone rurali del paese che impegna…

Smart City Città in transizione, la mappa globale dell’innovazione urbana di Flavio Fabbri La capacità delle città di sviluppare, gestire e guidare l’innovazione dipende in gran parte dalla presenza di una leadership audace, dalla disponibilità di personale dedicato e con le giuste competenze e da una forte attenzione ai dati, da cui estrarre informazioni utili a stabilire obiettivi da…

Internet Social Media Marketing, 4 passi per una strategia di successo di Neosperience Team Le piattaforme social rappresentano uno degli strumenti più interessanti degli ultimi decenni, per le caratteristiche di spontaneità, immediatezza e permeabilità nella vita quotidiana dei suoi contenuti. Per sfruttarle al meglio, devi avere una strategia efficace e degli obiettivi definiti: vediamo…

Games Electronic Arts riporta i suoi titoli su Steam di Redazione Eurogamer.it Electronic Arts ha annunciato il suo ritorno su Steam, a partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, prenotabile in vista dell’uscita del 15 novembre. Su Steam arriverà, nella primavera del 2020, anche EA Access, già disponibile su PS4, Xbox One e tramite Origin. EA Access sarà il primo servizio su…