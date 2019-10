Dailyletter n. 3759 del 23 ottobre 2019

Telecoms ‘5G, più antenne ci sono e minori sono le emissioni’. Intervista a Nicola Blefari Melazzi (CNIT) di Paolo Anastasio Fare chiarezza su tutti gli aspetti tecnici del 5G, con un occhio di riguardo su temi delicati come i limiti di emissione elettromagnetica, le antenne, i ritardi nell’assegnazione dei permessi per i nuovi impianti e i rischi per la salute paventati dai tanti comitati sparsi per l’Italia, anche alla…

Internet Voucher decoder e Smart Tv, Liuzzi: “Al via da fine novembre/inizi di dicembre 2019” di Luigi Garofalo Un contributo del valore massimo di 50 euro che verrà erogato “per fine novembre/inizi di dicembre 2019” per l’acquisto di apparecchi di ricezione del nuovo segnale DVB-T2 (smart tv e decoder). L’annuncio è stato dato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico Mirella Liuzzi durante il…

Cybersecurity Decreto-legge cybersecurity. In Aula il testo che estende il Golden Power al 5G di Luigi Garofalo Nell’Aula di Montecitorio inizia la discussione sul decreto-legge che crea, finalmente, un vero perimetro di sicurezza cibernetica, dotandosi di strumenti normativi che consentono al nostro paese di intervenire in maniera più tempestiva in caso di minacce e pericoli per la sicurezza nazionale provenienti…

Internet Antonello Soro, ‘L’identità digitale dei nostri figli va protetta’ di Redazione Key4biz Per insegnare a proteggere la propria vita digitale, “alle nuove generazioni serve l’educazione digitale a scuola in parallelo all’educazione civica. Poi un’alleanza forte scuola-famiglia, perché quella digitale è una nuova dimensione della vita”. Lo ha detto Antonello Soro, presidente dell’Autorità…

Internet Green new deal, Jeremy Rifkin al ministero dell’Economia e delle Finanze (Video) di Flavio Fabbri La questione ambientale è un argomento ormai dibattuto in ogni Paese. Ovunque si cerca di ragionare sull’emergenza climatica in atto, su come promuovere la green economy e trovare gli strumenti più idonei ed efficaci per il contrasto al global warming. L’economista Jeremy Rifkin si occupa da decenni…

Media Torna in edicola ‘Il Riformista’. Sarà una testata libertaria e garantista di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, in un’affollata conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, è stato presentato, dopo lunga attesa (la notizia era stata annunciata il 5 luglio) il rinascente quotidiano “Il Riformista”, diretto da una inedita coppia: Piero Sansonetti e Deborah Bergamini, prestigiosa firma…

Internet Zuckerberg cerca di rassicurare il Congresso Usa su Libra: ‘Non è il tentativo di creare una moneta sovrana’ di Luigi Garofalo Oggi alle ore 10 (locali) Mark Zuckerberg sarà audito al Congresso Usa dalla commissione servizi finanziari della Camera, che sta valutando l’impatto che Libra avrebbe sui servizi finanziari. “Libra non sarà lanciata senza il via libera delle Autorità degli Stati Uniti”, il fondatore e ceo di Facebook…

Internet A JMA Teko il premio Innovazione 2019 di Luigi Garofalo A JMA Teko è stato assegnato il premio Innovazione Smau, in occasione della 56ma edizione, in corso a Milano, dell’evento B2B più importante d’Italia dedicato all’Open Innovation e all’innovazione a 360°. Il premio, che viene assegnato in ogni tappa del Roadshow, è un riconoscimento ai migliori programmi…

Telecoms 5G, così le telco cercano di contenere i costi di Paolo Anastasio Il contenimento dei costi è al momento il driver principale per le telco che devono investire sulle reti 5G e che fanno di tutto per risparmiare. Secondo un report condotto dalla società di analisi Rethink Technology Research, vi sono alcuni trend comuni nelle strategie di investimento degli operatori…

Smart City Rapporto sulle città Ue, la popolazione urbana crescerà del 50% entro il 2050 di Flavio Fabbri Entro la metà del secolo, il 75% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane sempre più estese. La stessa cosa in Europa, con il 72% della popolazione inurbata. Bruxelles, Lussemburgo e Stoccolma potrebbero vedere un aumento degli abitanti anche superiore al 50%. È quanto emerso dal nuovo Report…

Cybersecurity Pagamenti elettronici, qual è il livello di sicurezza attuale? di Andrea Tomassi In questi giorni di fervide trattative per il varo della legge finanziaria, i pagamenti elettronici sono sotto i riflettori degli organi di informazione e all’attenzione della classe politica e dei cittadini come mai avvenuto in precedenza. E’ opportuno ricordare scenari di minacce informatiche che…

Media La Rete non è un medium. Il caso Fedez/Ferragni di Michele Mezza La Rete non è un media. Un magistrato finalmente spiega la differenza tra media e social, dopo una sentenza in una causa per danni intentata dalla coppia Fedez/Ferragni. Editori e giornalisti dovrebbero fare molto attenzione. …

Cybersecurity Automotive e cybercrime, 30 milioni di dollari sul cloud per proteggere auto connesse di Piero Boccellato Upstream Security, una piattaforma di sicurezza informatica basata su cloud per auto connesse, ha raccolto 30 milioni di dollari in una serie di finanziamenti di serie B da un prestigioso consorzio di investitori, comprendente alcuni dei maggiori produttori mondiali di autoveicoli, assicurazioni e gestori…

Media Mpa, Brein e Ace tolgono dalla rete 35 mila film e serie tv pirata di Flavio Fabbri I siti pirata di tutto il mondo spesso si affidano a dei servizi di back-end in rete, che ne migliorano le prestazioni, e che allo stesso tempo forniscono continuamente anche nuovi contenuti audiovisivi in violazione del diritto d’autore. Uno di questi è servizi è Moonwalk, a cui si rivolge circa l’80%…

Internet Adeguamento GDPR in Italia e in Europa, a Firenze il punto delle Autorità e dei giuristi di Redazione Key4biz Autorità e giuristi si sono dati appuntamento a Firenze al Palazzo Incontri della Fondazione Cesifin per fare il punto sullo stato dell’adeguamento del GDPR in Italia e in Europa. E’ ormai dal 25 maggio 2018 che occorre confrontarsi quotidianamente con la rilevante riforma della privacy dettata…

Internet 8 passi per realizzare l’impresa Intelligente di Neosperience Team Il termine Impresa 4.0 è ormai entrato nel nostro linguaggio comune per definire l’applicazione delle ultime innovazioni tecnologiche all’apparato produttivo. Tuttavia, oggi, la situazione di profondo ritardo della nostra industria richiede una ridefinizione delle caratteristiche e degli strumenti…

Internet Al via il bando per il contrasto alla povertà e alla fragilità sociale di Sercam Advisory La Fondazione CR Firenze, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove il bando “Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale”, finalizzato alla promozione del welfare di comunità. L’obiettivo è contribuire a realizzare e rendere effettivo quello che viene definito “Welfare di…

Games Fortnite precipita nelle classifiche di acquisti digitali di Redazione Eurogamer.it Superdata ha pubblicato il suo resoconto mensile, in cui si afferma che gli acquisti in digitale nei videogiochi sono calati globalmente dell’1% a settembre, particolarmente in Fortnite. Parte del calo è dovuto a nuove uscite sottotono, ma soprattutto ai ricavi di Fortnite, in calo del 43% rispetto…