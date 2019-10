Dailyletter n. 3756 del 18 ottobre 2019

Internet Conte: “Ridurremo commissioni sui pagamenti digitali e oltre 200 euro a chi paga con le carte” di Luigi Garofalo Ieri Luigi Di Maio ha criticato il documento programmatico di bilancio 2020 (l’ossatura della manovra) soprattutto sul piano cashless: “prima di sanzionare gli esercenti che non accettano pagamenti digitali, occorre abbassare le commissioni e quindi stipulare prima accordi con le banche”. Oggi il premier…

Telecoms Bonannini (Open Fiber): “Il nostro modello fa scuola in Europa” di Luigi Garofalo Con il recente accordo con Wind Tre, Open Fiber (OF) ha siglato partnership strategiche con tutti i maggiori operatori per la diffusione dei servizi a banda ultralarga FTTH nelle cosiddette “aree bianche”, ossia Comuni e borghi caratterizzati da un forte digital divide e dalla copertura a banda larga…

Internet Google non paga news in Francia. Online l’appello per ‘rafforzare’ la legge (scritta male) di Luigi Garofalo Per capire lo scontro tra Google e i giornalisti francesi occorre fare attenzione ai dettagli, come sempre. Il 24 ottobre prossimo entrerà in vigore in Francia (il primo Paese ad adottarla nell’Ue) la legge che recepisce la direttiva europea sul copyright. L’articolo 15 della direttiva (sui diritti…

Internet Facebook, la relazione del G7 boccia Libra. E intanto sviluppa WhatsApp Pay di Piero Boccellato Libra, la criptovaluta di Facebook, continua a vedere una dura opposizione da parte delle autorità di governo e dalle banche centrali, che puntano a introdurre una stretta supervisione e una regolamentazione dura. La relazione esposta ieri a Washington afferma che attualmente i rischi sono troppi…

Cybersecurity Cybercrime, il 66% delle PMI subisce attacchi. Phishing l’arma più usata di Andrea Tomassi Il sondaggio annuale Ponemon sulle PMI (2019 Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses) è interessante in quanto cerca specificamente attacchi mirati. Ci si aspetterebbe che il numero degli attacchi alle PMI cresca su tutta la gamma possibile man mano che gli strumenti di…

Smart City Auto elettriche, ancora crescita a tre cifre in Italia: a settembre +157% di Flavio Fabbri Dopo tre mesi di flessione, torna a il segno positivo sul mercato nazionale dell’auto, con +142.136 nuove immatricolazioni a settembre 2019, con un incoraggiante +13,4% su base annua. Entrando nello specifico dei dati diffusi dall’Unrae, l’Associazione delle Case automobilistiche estere nel nostro Paese,…

Smart City Smart city, mercato mondiale torna a crescere grazie all’IoT a 1.448 miliardi di dollari nel 2024 di Flavio Fabbri Già da qualche tempo sappiamo benissimo che una nuova grande migrazione demografica verso le città è praticamente in corso in tutto il mondo. E sappiamo anche che le città cambieranno e al loro posto avremo qualcosa di diverso, che gli esperti hanno chiamato smart city.Studi delle Nazioni unite stimano…

Internet Dal Cloud all’Edge Computing, chi vince? di Michele Mezza Il nuovo standard rende più decentrato il sistema di archiviazione dei contenuti ma impone un controllo ancora più stringente da parte dei titolari del software. …

Internet Marketing automation, mercato mondiale a 6,4 miliardi entro il 2024. Che cos’è e a che serve di Flavio Fabbri Conquistare nuovi clienti e nuovi mercati è da sempre la missione di ogni impresa. Internet ha facilitato questo compito e le nuove software technologies applicate al marketing hanno potenziato enormemente gli strumenti in possesso delle aziende. Una volta che un’organizzazione si affaccia in rete subito…

Telecoms Quanto costa Internet senza una promozione attiva? di Silvio Spina SosTariffe.it Vi siete stufati di pagare mensilmente per un’offerta smartphone perché non utilizzate spesso i servizi dell’operatore e volete puntare su soluzioni a consumo? Probabilmente volete sapere quanto costa Internet senza promozione attiva nella sim: oggi cercheremo di riassumere in un unico articolo tutte…

Energia Offerte luce e gas con bonus aggiuntivi, si guadagnano fino a 133 euro di Davide Raia SosTariffe.it Il mercato libero dell’energia garantisce ai consumatori italiani importanti occasioni di risparmio rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Effettuare il passaggio alle offerte luce e gas del mercato libero è, quindi, la scelta ideale per risparmiare e ridurre al minimo l’importo delle bollette…