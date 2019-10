Dailyletter n. 3754 del 16 ottobre 2019

Internet Super bonus e lotteria solo per chi paga con carte e bancomat. Sanzioni per chi non li accetta di Luigi Garofalo Nessun cash back per chi utilizza carte di credito o bancomat, ma un “super bonus” (ancora da quantificare) da accreditare all’inizio del 2021 più una lotteria riservata a chi paga le spese con moneta elettronica e sanzioni ad esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti digitali. Con queste…

Internet Legge di Bilancio: rifinanziamento “industria 4.0”, “Nuova Sabatini” e fondo PMI di Flavio Fabbri Approvati ieri in tarda serata, dal Consiglio dei Ministri, due decreti legge, il primo introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, il secondo è la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020, con il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.Su proposta del…

Media Mediaset-Mfe, recessi in Spagna superiori alle attese ma il progetto non si ferma di Paolo Anastasio Recessi superiori alle attese in Spagna per la tv generalista paneuropea di Mediaset, ma il progetto osteggiato da Vivendi va avanti lo stesso. Sono 39 milioni le azioni di Mediaset Espana (pari all’11,9% del capitale) per le quali è stato chiesto il recesso da MediaforEurope (Mfe), la holding nella…

Internet 5G e rischio cybersecurity, non c’è soltanto Huawei di Paolo Anastasio Visto che l’ultimo report della Commissione Ue sulla sicurezza del 5G mette in guardia dalle interferenze dei paesi extra Ue, è comprensibile che per gli osservatori del settore il vero soggetto nel mirino sia in realtà Huawei. E fino ad un certo punto sicuramente è così, ma non del tutto perché oltre…

Cybersecurity Vaticano, il nuovo ‘angelo custode’ del Papa è un esperto cyber di Piero Boccellato Il nuovo capo dei gendarmi vaticani è un ingegnere di 45 anni che vanta una notevole esperienza nel settore della cybersecurity. Si Gianluca Gauzzi Broccoletti e Papa Francesco lo ha scelto per la successione di Domenico Giani, il comandante dimessosi il 14 ottobre. Giani si è dimesso dopo che…

Internet Smog in città, in Italia si muore più che nel resto d’Europa. Costa: “Dati drammatici” di Flavio Fabbri Dopo aver letto il nuovo “Air quality in Europe — 2019 Report” diffuso oggi dell’Agenzia europea per l’ambiente (European Environment Agency, o Eea), è sempre più chiaro che quasi tutti i cittadini europei, soprattutto coloro che vivono in città e in territori fortemente industrializzati, sono fortemente…

Media Festival dello Sport, FAPAV: “La pirateria dei prodotti audiovisivi sportivi è ancora in crescita” di Redazione Key4biz È stata un’edizione intensa e vivace quella del Festival dello Sport che si è appena conclusa a Trento, dal 10 al 13 ottobre. Un’iniziativa giunta alla sua seconda edizione e pensata per approfondire lo sport nella sua accezione più ampia, attraverso un ricco programma di interviste, dibattiti, tavole…

Internet Allarme deepfake negli Usa in vista delle elezioni del 2020 di Paolo Anastasio Se le fake news sono state un grave problema alle elezioni presidenziali americane del 2016, in vista delle elezioni di mid term del 2020 il rischio ancor maggior si chiama deepfake video. Se le fake news sono state un grave problema alle elezioni presidenziali americane del 2016, in vista delle…

Mappamondo Poste italiane, in due anni raddoppiato valore investimento in Borsa di Redazione Key4biz Prosegue la corsa di Poste Italiane nella creazione di valore per gli azionisti. Calcolando i valori della chiusura del titolo in Borsa ieri (+1,37%, a 10,74 euro), i risparmiatori che hanno comprato le azioni della società il 27 aprile 2017, ovvero dalla nomina dei nuovi vertici (Matteo Del Fante),…

Mappamondo Il MAXXI diventa 5G di Redazione Key4biz Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo è da oggi dotato di un’infrastruttura per la ricezione della telefonia mobile all’avanguardia e già pronta per la nuova tecnologia 5G che gli operatori attiveranno nei prossimi mesi. L’impianto DAS (Distributed Antenna System), grazie a micro antenne…