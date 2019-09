Dailyletter n. 3742 del 27 settembre 2019

Internet Card unica per evitare contante? Incontro Conte-Del Fante per valutare la fattibilità di Luigi Garofalo Il Governo accelera sulle strategie per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, anche nelle persone anziane, per combattere l’evasione fiscale. “La carta unica con la possibilità di usufruire dei servizi” dalla tessera sanitaria al borsellino elettronico “è possibile inserirla in legge di…

Internet Impronte digitali nella Pa, dietrofront della ministra Dadone. E i rilievi del Garante Privacy di Luigi Garofalo La precedente ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha voluto fortemente le impronte digitali “per stanare i furbetti del cartellino e tutelare chi va a lavorare regolarmente”, mentre Fabiana Dadone pensa a un dietrofront e nella giornata di oggi sono giunti anche i rilievi del…

Internet Cloud nazionale, Germania e Francia vogliono il controllo totale sui loro dati. E l’Italia? di Paolo Anastasio La Germania sta lavorando alla creazione di un cloud nazionale dove conservare in sicurezza i dati dei suoi cittadini e delle aziende. Un obiettivo strategico, visto che ad oggi i dati dei tedeschi e degli europei sono in mano a multinazionali straniere, americane e cinesi, che li conservano in data…

Smart City Città verticali e rigenerazione urbana, Roberto Morassut (Ambiente): “Disegno di legge entro il 2020” di Flavio Fabbri La superficie naturale in Italia si riduce ogni anno, aumentando gli effetti negativi sul territorio, sull’ambiente e sul paesaggio, dal 1950 ad oggi il consumo di suolo nel nostro Paese è aumentato del 180%. Secondo l’ultimo Rapporto Ispra, nelle aree urbane ad alta densità solo nel 2018 abbiamo perso…

Energia Bollette luce e gas, stangata di ottobre in arrivo. Cosa fare per risparmiare di Davide Raia SosTariffe.it Nei giorni scorsi, ARERA ha annunciato il tradizionale aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas che scatterà il prossimo 1 di ottobre e coprirà l’ultimo trimestre dell’anno (quindi i nuovi prezzi saranno validi sino alla fine del prossimo mese di dicembre). L’aggiornamento di ARERA conferma…

Internet Gdpr, conforme solo il 21% delle imprese italiane. Cloud principale abilitatore di Flavio Fabbri In tutto il mondo meno di un terzo delle imprese si può dichiarare conforme al regolamento generale europeo sul trattamento dei dati o Gdpr (acronimo inglese per General data protection regulation). Appena il 28% delle aziende è riuscito a soddisfare pienamente quanto richiesto dalla normativa….

Telecoms Smartphone, quest’anno il peggior calo di sempre di Paolo Anastasio Il mercato globale degli smartphone vivrà quest’anno il peggior declino della sua storia. Lo rende noto Gartner, sottolineando che il ciclo di vita dei dispositivi mobili si sta progressivamente allungando anche se l’avvento del 5G contribuirà ad una ripresa delle vendite nel 2020. Le vendite di…

Telecoms Perché il 5G non è ancora abbastanza attraente per le aziende di Paolo Anastasio Se gli operatori non cambiano registro sul 5G, rischiano di perdere parecchi soldi. Questo in sintesi l’allarme lanciato da ABI Research, secondo cui l’approccio tradizionale delle telco verso servizi Consumer centrici non può funzionare con il 5G, uno standard che dovrà per forza riuscire ad allettare…

Internet 5G, Vodafone presenta la piattaforma in streaming di cloud gaming. E lo smartphone diventa anche console di Piero Boccellato Vodafone ha presentato alla Milan Games Week due importanti novità per gli appassionati dei games: Vodafone Power Gaming, la prima offerta interamente dedicata ai gamer e GameNow, la nuova piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone. Ecco nel video i dettagli delle novità ed è…

Telecoms Perché la fibra di Open Fiber ideale per gli eSports di Redazione Key4biz Il gaming online ha bisogno di una connessione veloce, stabile e con un Ping (il valore specifico della latenza) più basso possibile per giocare senza interruzioni. Anche per questo motivo Open Fiber ha deciso di scendere in campo, con l’obiettivo di supportare questo trend sfruttando l’efficienza…

Smart City Mobilità come servizio, a Monaco ci si abbona al Netflix dell’automobile di Flavio Fabbri Tu ci metti la benzina, a manutenzione, assicurazione, bollo e riparazioni ci pensa Cluno, impresa tedesca con sede a Monaco che offre servizio di automobili in abbonamento. La domanda che ci si deve porre è semplice: perché acquistare una macchina quando possiamo tranquillamente risparmiarci la spesa…

Telecoms Alexa sempre, Alexa dappertutto: il nuovo mantra di Amazon di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Siccome è ormai probabile che chiamiamo per nome Alexa più spesso di quanto non facciamo con i nostri figli, nessuno si stupirà quando le sussurreremo attraverso un vistoso anello di plastica nera, sorpresi da una telefonata in mezzo al supermercato o mentre siamo in metropolitana. L’anello per…

Internet Marketing, Accenture sceglie Torino come nuovo Experience Activation Network di Piero Boccellato Accenture ha incluso Torino nel suo nuovo “Experience Activation Network”, la rete che raccoglie una serie di centri all’avanguardia in tutto il mondo nati con l’obiettivo di promuovere nuove esperienze di brand focalizzate sul marketing come volano di crescita. Il network fa parte di Accenture…

Internet IoT a casa per la salute e la tranquillità delle persone anziane, il progetto Activage di Flavio Fabbri La tecnologia in casa è utile. Al di fuori dei dati di mercato, dell’attrattività o meno di un gadget elettronico e delle complicazioni relative alla sicurezza del dispositivo stesso e di chi lo usa, l’innovazione digitale è entrata nelle nostre abitazioni e sta diventando via via necessaria ad una…

Telecoms Xiaomi Mi Mix Alpha: smartphone con display a 360 gradi e fotocamera da 108 Megapixel di Silvio Spina SosTariffe.it Il 2019 verrà ricordato probabilmente come l’anno in cui il mercato della telefonia mobile ha cominciato a proporre dei dispositivi differenti rispetto agli ormai “classici” telefoni touchscreen: pensiamo a Samsung, con il suo interessante e sfortunato Galaxy Fold (rinviato rispetto al lancio previsto…

Mappamondo Space economy, l’Italia investe 100 milioni di euro in ricerca e sviluppo di Redazione Key4biz A partire dal 15 ottobre le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom potranno presentare domanda per il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Si tratta di progetti che rientrano nell’ambito del Piano Strategico Nazionale…

Mappamondo Neosperience, ricavi per 5,07 milioni di euro nel 2019 di Redazione Key4biz Neosperience, società quotata all’AIM Italia e attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha chiuso il primo semestre del 2019 con ricavi per 5,07 milioni di euro, in aumento del 67,5% rispetto ai 3,03 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso esercizio, grazie…

Mappamondo Trasformazione digitale, incontro con il Comitato CIO del CDTI di Roma di Redazione Key4biz Nel pomeriggio di giovedì 19 settembre si è tenuto nella prestigiosa Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria della “Sapienza” l’evento, organizzato da CDTI e DIET, con il supporto di Auris Onlus e Inforav, dedicato al tema della “Trasformazione digitale” con l’obiettivo di approfondire, non tanto…