Dailyletter n. 3740 del 25 settembre 2019

Internet Garante Privacy fino a fine anno? Sì del Senato, ora il testo alla Camera. Ma su riapertura candidature caos in Aula di Luigi Garofalo Via libera della commissione Giustizia del Senato al Decreto-legge per la continuità del collegio del Garante Privacy entro la fine dell’anno. Con un emendamento a firma della relatrice, Bruna Piarulli (M5S), la procedura di rinnovo del collegio dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2019 e non…

Media Deep fake di Renzi (ma anche di Salvini) a Striscia, chiesto l’intervento dell’Agcom di Paolo Anastasio Continua a fare scalpore e il pieno di click il falso fuorionda di Matteo Renzi andato in onda su Striscia la Notizia il 23 settembre, tanto che la parola #deepfake (questa la definizione tecnica del finto video che per la prima volta è stata utilizzata in Italia) è trend topic su Twitter oggi e ha…

Smart City Mobilità come servizio, l’auto a Berlino diventa ‘on demand’ di Flavio Fabbri A Berlino la mobilità sta cambiando pelle e presto potrebbe trasformarsi in un servizio, oltre che per il singolo, pensato per la comunità. L’automobile, fino ad ora, l’abbiamo sempre considerata una proprietà privata, un bene “privato”, al più della famiglia. I tempi però cambiano e oggi, un po’ per…

Telecoms In Germania Vodafone porta il 5G allo stadio in Bundesliga di Paolo Anastasio Il 5G entra per la prima volta allo stadio di calcio in Germania, dove lunedì sera il nuovo standard di comunicazione è stato testato alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, in occasione della partita fra Wolfsburg e Hoffenheim. Per la cronaca, il match è finito 1 a 1, un pareggio non certo memorabile…

Cybersecurity Cybersecurity, Profumo (Leonardo): ‘Serve cooperazione in Europa’ di Redazione Key4biz Horizon 2020, Pesco (Permanent structured cooperation), Edf (European development fund) e policy come Nis (Network and information systems) e Gdpr (General data protection regulation) sono alcuni degli strumenti europei che hanno promosso e rafforzato la collaborazione tra le diverse organizzazioni,…

Internet A. Morelli: ‘Ripensare le Autorità per adeguarle alle sfide del prossimo decennio e proteggere la comunità’ di Luigi Garofalo Ad alcuni mesi dal rinnovo dei collegi sia di Agcom sia del Garante Privacy si registra una importante presa di posizione politica. Quella di Alessandro Morelli, presidente della commissione Telecomunicazioni della Camera. “Mi rincresce constatare che quella degli esperti di digitale sia una community…

Media IPTV illegali, Angelo Cardani (Agcom): “Sanzionare i gestori dei server” di Flavio Fabbri Dopo il successo dell’operazione contro la piattaforma pirata Xtream Codes, condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalle Procure di Roma e Napoli, in Italia e in altri Paesi europei, cresce l’interesse della politica e dei regolatori attorno al fenomeno delle IPTV illegali.Il blitz ha coinvolto…

Internet Truffe online, Optime: “Finta vendita di smartphone a 2 euro, indagine in corso” di Flavio Fabbri Da qualche ora sta circolando in rete la notizia falsa di una grande svendita di smartphone di un noto brand internazionale, a causa di un incendio nei magazzini di un grande rivenditore nazionale. Prezzo base 2 euro, praticamente regalati. Ovviamente, si tratta di una truffa online e del caso si sta…

Internet Studio Ue sulla trasformazione del mondo del lavoro, il 40% degli occupati senza competenze digitali di Flavio Fabbri Il 14% circa dei lavoratori nei Paesi Ocse (Organizzazione internazionale del commercio e dello sviluppo) è a rischio disoccupazione tecnologica. Si va da un minimo del 6% in Norvegia ad un massimo del 33% in Slovacchia. In Italia il rischio è calcolato tra il 13,7% ed il 15,6%. Automazione diffusa,…

Telecoms 5G e Cloud, cos’è il Cloud RAN e vantaggi potenziali (terza parte) di Paolo Anastasio Questo è il terzo di una serie di quattro articoli sul tema del connubio fra Cloud e 5G tratti dal report globale di HSBC Global Research ‘5G and the Cloud. Will it change your life?’ Spostando le funzioni di lavorazione e gestione del segnale nel cloud, i sostenitori del Radio Access Network (RAN)…

Internet Google pronta a investire 3 miliardi di euro nella Ue di Paolo Anastasio Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha annunciato che la sua azienda nei prossimi due anni investirà 3 miliardi di euro in Europa per aumentare i suoi data center nel Vecchio Continente. Con questi fondi, gli investimenti complessivi in Europa per la realizzazione di nuove infrastrutture…

Media Sky, come vedere il palinsesto completo con la fibra di casa (Videotutorial) di Luigi Garofalo Sky continua la sua evoluzione tecnologica offrendo la libertà di scegliere la piattaforma più adatta alle esigenze degli abbonati. Così dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Qanche con la fibra di casa per vedere il palinsesto completo. Tutti coloro che vorranno avere Sky Q sulla TV…

Internet Bando Archè della Regione Lombardia, al via il bando rivolto alle startup di Sercam Advisory La Misura in oggetto è stata pubblicata sul bolletino della Regione Lombardia del 10 maggio 2019. In data 30 luglio è stato pubblicato il bando attuativo e la misura è stata denominata Archè, finalizzata a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi professionisti, attraverso…