Dailyletter n. 3734 del 17 settembre 2019

La proroga di due mesi del Consiglio dell’Agcom sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio del Ministri, in programma giovedì pomeriggio. “Il presidente e i componenti del consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente…

Laura Castelli, viceministro all’Economia, getta acqua sul fuoco delle polemiche nate dall’idea di Confindustria di tassare i prelievi di contanti oltre 1.500 euro al mese: “La proposta di mettere una quota su quanto prelevato allo sportello non esiste in questo ministero, e non esiste nella nostra…

Toccarla con mano e rendersi conto che è delle dimensioni di un capello e capire, passo dopo passo, come arriva la fibra – FTTH (Fiber to the home), quella vera, quella ultraveloce e di ultima generazione, fino a casa e fino all’ufficio sono i momenti che più colpiscono nel visitare il SOC (Service…