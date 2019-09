Dailyletter n. 3732 del 13 settembre 2019

Telecoms 5G, 20-30 miliardi di dollari il valore dei brevetti Huawei. Ma chi può permetterseli? di Luigi Garofalo Dopo la mossa a sorpresa di Ren Zhengfei, che ha dichiarato di essere pronto a “condividere” i brevetti della tecnologia 5G di Huawei (non a cedere, perché la società di cui è Ad e fondatore continuerebbe a sviluppare la tecnologia mobile di quinta generazione) a un acquirente occidentale con il pagamento…

Internet L’Italia rilancia il “Green new deal”, Gualtieri: gli investimenti ripartono con ambiente e digitale di Flavio Fabbri Il tempo degli scontri aspri tra Roma e Bruxelles sono finiti e con essi anche i giorni dei selfie al mare e dei proclami a colpi di tweet, gli uomini del Governo Conte bis sembrano avere le idee chiare su come questo nuovo esecutivo debba muoversi, in casa e in Europa. In un’intervista a La Repubblica,…

Cybersecurity Come gestire un attacco informatico e quali errori non fare. Il truck di IBM di Piero Boccellato Simulare un cyber attack, è un modo per capire come le aziende potrebbero reagire ad un eventuale attacco informatico imparando a gestire lo stress e a difendersi da un possibile data breach. Tutto questo è opera di IBM che ha investito 200 milioni di dollari nella costruzione del’X-Force Command…

Telecoms 5G, senza Huawei e ZTE extra costi per 55 miliardi di euro in Europa di Paolo Anastasio Il divieto totale all’utilizzo di tecnologie e apparecchiature cinesi per realizzare le nuove reti 5G costerebbe all’Europa 55 miliardi di euro in più e ritarderebbe di almeno 18 mesi la diffusione del nuovo standard nella Ue, aumentando il ritardo del Vecchio Continente nei confronti degli Usa. E’…

Internet Rustichelli (Antitrust): ‘Massima attenzione sull’ipotesi break up dei big tech’ di Luigi Garofalo Non solo gli Stati Uniti, ma anche l’Italia sta pensando di “fare a pezzi” i giganti del web. “L’Antitrust sta esaminando con grande attenzione” il possibile ‘Break up’ per alcune delle più grandi aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Google, Amazon, e Facebook. A dirlo a Sky Tg24 è stato Roberto…

Internet Appello dei big americani del tech (ma non tutti) per un GDPR made in Usa di Paolo Anastasio I Ceo di 51 fra le principali aziende americane del tech e non solo, fra cui Accenture, IBM, Amazon, American Express, Ford, AT&T, Bank of America, FedEx, ha inviato una lettera aperta al Congresso per chiedere a gran voce una nuova normative federale per la data protection e la difesa dei consumatori…

Telecoms iPhone 11 o iPhone XR: quale scegliere? di Silvio Spina SosTariffe.it Come probabilmente già saprete, Apple ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di iPhone, che tra qualche giorno sarà disponibile nei negozi di molti Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia: oltre ai top di gamma iPhone 11 Pro e Pro Max, la casa produttrice californiana affianca l’iPhone 11 “standard”,…

Internet Scuola e istruzione digitale, pubblicata la prima mappa Ue di Flavio Fabbri Diffusa dalla Rete Eurydice della Commissione europea la relazione dal titolo “Digital Education at School in Europe”, la prima mappa sullo stato dell’istruzione digitale nelle scuole di tutta Europa. il documento affronta il modo diverso in cui, nei vari Stati dell’Unione, sono insegnate, approfondite…

Internet L’insostenibile leggerezza delle policy del digitale: un caveat per la strategia di Intelligenza Artificiale di Elisabetta Zuanelli, Presidente CReSEC/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” La recente lettura e ascolto di interventi sul tema delle nuove tecnologie digitali dà la certezza che, come suggerisce la storica pubblicità contro la stitichezza, “basta la parola”. Ne è testimonianza il rincorso affannato del Paese verso lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale…

Internet Reti del futuro, con il 6G addio agli smartphone: esperienze di realtà estesa e fino a 1 Tbps per utente di Flavio Fabbri Il 5G procede a grandi passi verso il suo dispiegamento naturale su tutto il pianeta. Si parte dalle città, per arrivare ai distretti industriali e le aree a maggiore densità di imprese. Al resto dei territori pensa il 4G. L’innovazione, però, non perde un attimo di tempo e di fatto già si guarda con…

Internet Celiachia, buoni elettronici: 18 mila cittadini registrati sulla piattaforma Lepida di Flavio Fabbri A partire da luglio 2019, è entrato in funzione in Emilia Romagna il nuovo sistema di erogazione del prodotti per celiaci, rimborsabili dal Sistema sanitario nazionale. L’accesso ai buoni celiachia elettronici avviene attraverso la piattaforma ARGeB (Archivio Regionale Gestione elettronica Buoni),…

Internet Poste italiane, investimenti più responsabili: “Cinque stelle per il Fondo DEO, qualificandosi come Green Star” di Redazione Key4biz Poste Italiane compie un ulteriore passo in avanti in tema di sostenibilità. Il Fondo DEO di Poste Vita, gestito da UBS, ha ottenuto la massima valutazione da parte di GRESB, organizzazione internazionale di riferimento a livello globale che valuta le performance ESG degli investimenti Real…

Energia Energia e gas, settembre mese di regali, tutti i buoni inclusi nelle offerte di Davide Raia SosTariffe.it Nella scelta delle tariffe luce e gas da attivare per la propria casa ci sono da valutare un gran numero di fattori. Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale rappresenta, naturalmente, un parametro fondamentale da analizzare ma gli elementi da tenere in considerazione sono diversi. Ad esempio,…

Telecoms SosTech. La guerra delle tv inizia quest’autunno di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Se credete che il vostro rientro al lavoro di settembre sia stressante, pensate a come devono sentirsi manager e dirigenti delle grandi società dei media in streaming, che si giocano buona parte delle loro carriere proprio nelle prossime settimane. Già, perché se a Netflix, finora incontrastato sovrano…

Games Milan Games Week strizza l’occhio agli eSport di Redazione Eurogamer.it Il programma della Milan Games Week Powered by TIM, che si terrà dal 27 al 29 settembre a Fiera Milano Rho, continua ad arricchirsi. Stavolta è il turno degli eSport, che avranno un ampio spazio dedicato. La parte competitiva della manifestazione si svolgerà nella cornice del Radio 105 MGW ESPORTSHOW,…

Who is who Andrea Fabiano di Redazione Key4biz Responsabile Multimedia, TIM Andrea Fabiano è il nuovo Responsabile Multimedia di TIM, incarico conferito il 16 settembre 2019. Andrea Fabiano è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Nel settembre 1999 entra in Rai nella Direzione Marketing e ne diventa…

Mappamondo Digital audience da record per X Factor 2019 di Redazione Key4biz La prima puntata di Auditions dell’edizione 2019 di X Factor è stata vista ieri da 1 milione 33 mila spettatori medi e 1 milione 693 mila spettatori unici su Sky Uno e on demand. Nella fascia del programma, Sky Uno è stato il 6° canale nazionale con il 3,82% di share e il 4° canale nazionale tra il…