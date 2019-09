Dailyletter n. 3726 del 5 settembre 2019

Telecoms 5G, nel primo Consiglio dei ministri del nuovo Governo la prova Golden Power di Luigi Garofalo L’esercizio dei poteri speciali sulle reti 5G è stato il principale “compito” svolto oggi nel primo Consiglio dei ministri del Governo Conte bis. In particolare, in virtù del decreto Golden Power sul 5G, il CdM ha esaminato le notifiche presentate da Vodafone, Wind-Tre per gli accordi stipulati con…

Telecoms Digitale e Tlc, tutti i dossier sul tavolo del Conte bis di Paolo Anastasio Il Conte bis è fresco di giuramento, con una novità non da poco per il nostro settore ICT, vale a dire la nomina di un ministro per l’Innovazione, nella persona di Paola Pisano. L’ex assessore al Digitale della Giunta Appendino avrà il non semplice compito di mettere a sistema e possibilmente a fattor…

Internet Facebook mega falla, online i dati di 419 milioni di utenti compresi numeri di telefono di Paolo Anastasio Sono 419 milioni i record resi disponibili online su un server non protetto legati ad altrettanti account di Facebook. Lo denuncia il sito specializzato Techcrunch.com, aggiungendo che i dati provengono da diversi database del social network sparsi un po’ ovunque, di questi 133 milioni sono relativi…

Internet Google, la FTC multa YouTube per 170 milioni per aver violato la privacy dei minori di Piero Boccellato Google ha concordato di pagare 170 milioni di dollari per risolvere le accuse della Federal Trade Commission e del procuratore generale di New York secondo cui YouTube avrebbe raccolto illegalmente informazioni personali da bambini senza il consenso dei genitori. Si tratta della più grande multa…

Internet Telegram brucia Facebook sul tempo, lancia la sua criptovaluta entro ottobre di Luigi Garofalo Mentre Facebook ha annunciato l’arrivo di Libra nel 2020, Telegram sta lavorando in segreto da un anno ed ora è pronta a lanciare entro ottobre prossimo la sua criptovaluta: “Gram”. A darne notizia è il New York Times, a cui alcuni investitori della futura valuta hanno dichiarato, in forma anonima,…

Internet Revenge porn. Per la prima volta contestato il nuovo reato a un uomo che ha pubblicato foto intime dell’ex di Luigi Garofalo Grazie alla nuova legge sul revenge porn, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di anni 31 indagato per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. In particolare, una ragazza ventenne…

Internet Dyamer, l’eredità in digitale. Videoracconti e testamento olografo online per il ‘dopo di noi’ di Luigi Garofalo Key4biz. Come nasce Dyamer e perché potrebbe essere utile per il ‘dopo di noi’? Andrea Pernarcic. Nasce da un’esigenza personale e non come un prodotto business. Precisamente l’idea mi è venuta nel 2015, dopo un brutto incidente stradale, in cui ho rischiato di perdere la vita. Da quel momento un…

Internet DigithON 2019, parte oggi la 4° edizione della maratona digitale di Redazione Key4biz Si inaugura stasera in Piazza Castello a Bisceglie (BT) dalle ore 19, la quarta edizione di DigithON la più grande maratona digitale italiana, che torna in Puglia dal 5 all’8 settembre. Ad aprire la manifestazione saranno il presidente di DigithON Letizia D’Amato e il giornalista di Sky Tg 24…

Internet Come accedere al Fondo Microcredito FSE 2014-2020 per le imprese del terzo settore di Sercam Advisory La Regione Basilicata ha istituito lo Strumento Finanziario “Fondo Microcredito FSE 2014-2020” mediante il quale erogare prestiti diretti: a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del…

Games Semestre in ascesa per CD Projekt di Redazione Eurogamer.it Con Cyberpunk 2077 in dirittura d’arrivo, CD Projekt continua a raccogliere i frutti della serie The Witcher. Il resoconto semestrale pubblicato oggi dalla società ha evidenziato infatti profitti in ascesa, grazie soprattutto alla serie avente come protagonista Geralt di Rivia. I ricavi del primo…

Games Lancio in grande stile con rap battle per NBA 2K20 di Redazione Eurogamer.it NBA 2K20, nuovo capitolo della serie cestistica di 2K, uscirà in tutto il mondo il 6 settembre 2019. Per celebrare il lancio italiano, è stato annunciato un evento milanese in cui si esibiranno artisti della scena rap italiana come Ensi, Nerone e Tormento, accompagnati da DJ Double S. Il…

Focus Mail ‘Persona, riservatezza, protezione dei dati personali e GDPR nella società digitale’, Firenze 21 ottobre di Redazione Key4biz Persona, riservatezza, protezione dei dati personali e GDPR nella società digitale In memoria di Giovanni Buttarelli – European Data Protection Supervisor 21 ottobre 2019 Ore 15:00 – 18:30 Fondazione CESIFIN – Palazzo Incontri Via dei Pucci, 1Firenze L’evento è promosso…