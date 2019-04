Dailyletter n. 3631 del 4 aprile 2019

Telecoms 5G e Net Neutrality, Seminario FUB a Roma: a confronto operatori, regolatori e legislatori sul futuro della nuova rete di Flavio Fabbri Il 5G è la tecnologia che abiliterà l’intera trasformazione digitale della nostra società. L’asta record che c’è stata in Italia e che ha portato oltre 6,5 miliardi di euro nelle casse dello Stato ne è la prova della rilevanza. Tutti i servizi del futuro avranno bisogno del 5G, così come i dati che…

Internet Facebook, dati di mezzo miliardo di utenti trovati su un server (accessibile a tutti) di Amazon di Piero Boccellato Ennesimo allarme sicurezza correlato alle attività del social network di Mark Zuckerberg. Una vasta raccolta di dati di utenti Facebook è stata esposta al pubblico fino a poco tempo fa su un server di Amazon. A scoprirlo i ricercatori di UpGuard, società di cybersecurity, grazie al ritrovamento di…

Internet Mercato digitale: +2,5% nel 2018. Marco Gay (Anitec-Assinform): ‘L’Ict fondamentale per l’Economia’ di Luigi Garofalo Nel 2018 il mercato digitale italiano (informatica, telecomunicazioni, contenuti ed elettronica di consumo) è cresciuto del 2,5% a 70.474 milioni di euro e promette una crescita analoga per il 2019, a 72.222 milioni. Continua a migliorare la qualità della domanda, grazie alla spinta delle componenti…

Telecoms Vodafone, nessun licenziamento. L’accordo con i sindacati e 300 assunzioni per il 5G e la trasformazione digitale di Luigi Garofalo Nessun licenziamento, ma un significativo accordo tra Vodafone Italia e i sindacati. Nel dettaglio si è giunti alla solidarietà difensiva per 4.870 lavoratori, ricorso alla mobilità volontaria e incentivata per 570 lavoratori, riconversioni professionali per 320 dipendenti e un piano di assunzioni per…

Internet Tech Vision 2019, Accenture presenta le opportunità dell’era post-digitale di Piero Boccellato Le aziende stanno entrando in una nuova era “post-digitale”, in cui il successo si baserà sulla capacità di padroneggiare una serie di nuove tecnologie in grado di offrire realtà ed esperienze personalizzate a clienti, dipendenti e business partner. Ciò è quanto emerge dall’Accenture Technology Vision…

Telecoms Pietro Labiola è il nuovo CEO di TIM Brasil di Redazione Key4biz Il Consiglio di Amministrazione di TIM Participações S.A. (TIM Brasil), riunitosi ieri, ha nominato Nicandro Durante Presidente e Pietro Labriola CEO della società. Per entrambi è scattato subito il nuovo ruolo. Pietro Labriola è entrato nel Gruppo Telecom Italia 17 anni fa ed è stato, dal 2015 al…

Internet Riforma Class action, Dona (Unc): ‘Più tutela degli utenti e adesione anche dopo sentenza di accoglimento. Non vale per Pa’ di Luigi Garofalo Nella giornata di ieri il Senato ha approvato la riforma della Class action. La nuova legge sposta la disciplina dell’azione collettiva dal codice del consumo, dove si trovava fino a oggi, a quello di procedura civile, generando così uno strumento di portata più ampia. Date le molte novità introdotte…

Media Rai, di cosa si è parlato nel cda del 27 marzo di Redazione Key4biz Il consiglio di amministrazione RAI è come una scatola di cioccolatini non sai mai quello che ti capita… Nel CdA del 27 Marzo, in una giornata in cui il sole di primavera bussava forte sulle grandi vetrate del settimo piano si è parlato dell’art. 24 del contratto di servizio che ricordo…

Internet eHealth: “Cartella Sole” di Lepida è il software più diffuso in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Da tre anni a questa parte, per la gestione dell’attività ambulatoriale dei medici di medicina generale (MMG), il software sviluppato da Lepida ScpA “Cartella Sole” risulta il più utilizzato in tutta l’Emilia Romagna, con 1.265 medici connessi, il 42% del totale. Rispetto alla distribuzione iniziale,…

Mappamondo Evoluzione del Customer Care e della Qualità, Welcome Italia ospita il MUSTer di Fiordirisorse di Redazione Key4biz Il MUSTer di FiordiRisorse fa tappa a Montacchiello (PI) nella sede di Welcome Italia, l’azienda che “fabbrica” servizi di telecomunicazione dedicati esclusivamente alle imprese. Nel modulo ‘Evoluzione del Customer Care e della Qualità’ – in programma domani – si affronterà la gestione del cliente…

Internet Contributo a fondo perduto fino al 50% per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese di Sercam Advisory I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per incrementare la quota delle esportazioni delle imprese che svolgono un’attività economica in provincia di Bolzano. Soggetti beneficiari 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese iscritte,…