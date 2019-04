Dailyletter n. 3630 del 3 aprile 2019

Telecoms 5G, Di Maio rassicura il Copasir: ‘Golden Power e nuovi strumenti del Mise contro i rischi’ di Luigi Garofalo Il rafforzamento del Golden Power anche per il 5G e il Centro valutazione presso il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) forniscono adeguate garanzie rispetto a possibili perdite di sovranità determinate dall’affidamento di servizi ad aziende straniere. A riferirlo al Copasir, il Comitato parlamentare…

Media Pirateria audiovisiva e rischi informatici: Bagnoli Rossi (FAPAV), “Solo il 55% degli utenti si rende conto delle conseguenze” di Flavio Fabbri Furto dei dati sensibili, violazione della privacy, ma anche malware e attività di phishing, sono tra i rischi più frequenti in cui possono incorrere gli utenti di siti e piattaforme che offrono film e serie tv pirata. È la nuova frontiera della criminalità organizzata in rete che, sfruttando l’accesso…

Internet Andrea Quacivi (Sogei): ‘Nei prossimi 3 anni gestiremo 42 progetti per semplificare i servizi Ict della PA’ di Luigi Garofalo e-Fattura, Anagrafe unica, fascicolo sanitario elettronico e cassetto fiscale sono alcuni dei servizi e ambiti progettuali di Sogei illustrati, questa mattina, dall’amministratore delegato Andrea Quacivi alla Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria (Guarda il video integrale dell’audizione)….

Cybersecurity Spyware Exodus, Soro: ‘L’utilizzo dei software spia va disciplinato in modo molto più rigido’ di Piero Boccellato Il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha spiegato le preoccupazioni emerse dalla vicenda dello Spyware Exodus, – software utilizzato da molte procure italiane per spiare legalmente i criminali – finito per ‘sbaglio’ nel Play Store di Google e che ha intercettato per errore…

Internet Mauro Capo (Accenture): ‘Ecco le soluzioni di Intelligent Operations che semplificano il lavoro e favoriscono la crescita’ di Luigi Garofalo Perché passare dalle Operations alle Intelligent Operations? I vantaggi sono stati mostrati da Accenture nella 2^ tappa dell’ACIC Roadshow, il tour dedicato all’innovazione abilitata dal Cloud, presso il Cloud Innovation Center di Accenture di Roma. “Qui c’è la palestra per gli operatori IT”,…

Media ?La Rai introduce il ‘Disability Manager’, gesto apprezzabile ma ancora tanti dubbi di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, nel Salone degli Arazzi, con significative presenze istituzionali e politiche (il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato a famiglia e disabilità, il grillino Vincenzo Zoccano, e la forzista Mara Carfagna come Vice Presidente della…

Internet Il Bonus Cultura traina il mercato discografico italiano (spesi oltre 21 milioni) di Piero Boccellato “Nonostante il calo di fisico e download sia fisiologico in una dimensione digitale sempre più consolidata, grazie ai risultati del repertorio italiano che ha dominato le classifiche degli album nel 2018, il mercato fisico italiano resta uno dei più forti a livello internazionale, posizionandosi al…

Media Pirateria e rischi informatici: la guida FAPAV alla criminalità informatica e le sue minacce di Flavio Fabbri È stata presentata ieri dalla Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) la guida dal titolo “Il prezzo della gratuità – Pirateria e rischi informatici”, scaricabile sul sito della Federazione, dedicata ai rischi informatici cui possono cadere vittima gli utenti pirata…

Internet Web ticket per il Catasto e numero per gli Sms. I nuovi servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate di Redazione Key4biz Anche gli utenti dei servizi catastali hanno adesso la possibilità, tramite il sito o l’App delle Entrate, di “staccare” un biglietto elimina code per accedere in giornata all’ufficio desiderato. Inoltre, all’interno dell’applicazione mobile “Agenzia Entrate”, è disponibile il servizio “web mail” e…

Internet Phygital experience, quando l’esperienza diventa immersiva di CDTI Forum Articolo di Anna Maria Arcese Consigliere Direttivo CDTI Non è molto distante l’epoca in cui la distanza tra mondo fisico e mondo digitale era chiaramente marcata, ma è giunto il momento per superarne i limiti e rendere questa sinergia una completa esperienza “phygital”. Le persone, i consumatori,…

Internet Mailup pubblica l’Osservatorio Statistico 2019, oltre 13 miliardi di email in un anno di Flavio Fabbri Dall’analisi dei volumi di invio lungo tutto il 2018 – oltre 13 miliardi di email riconducibili agli oltre 11.000 clienti MailUp – emerge il miglioramento (anno su anno) delle due fondamentali metriche del canale email: +12,7% delle aperture totali e +7,8% del tasso di clic. Sono questi i primi dati…

Media Tivùsat, cresce l’offerta in HD: salgono a 10 i canali gratuiti del Gruppo Discovery di Flavio Fabbri Si va a completare l’offerta del Gruppo Discovery sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat, con i canali “Discovery Giallo”, “MotorTrend” e “Food Network”, tutti in alta definizione (HD). È infatti di oggi l’annuncio del debutto in HD di “Food Network”, al tasto 53 del telecomando tivùsat,…

Internet Emilia Romagna, contributo a fondo perduto fino al 90% per lo svolgimento di eventi sportivi di Sercam Advisory La Regione, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento sul suo territorio di eventi sportivi intende, perseguire i seguenti obiettivi: adottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria;favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto per una cultura dello…

Internet Bitcoin a quota 5mila dollari. Crisi superata? di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Continua il rialzo: Bitcoin nuovamente vicino ad area $5.000, Bitcoin Cash e Litecoin ieri sono salite rispettivamente del 42% e del 21,56%. In salita anche Ethereum (11,44%) e Ripple (7,04%). I dati relativi a Coinmarketcap evidenziano che, nelle ultime 24 ore, sono stati scambiati cryptoassets per…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Flightradar24 di Neosperience Team Se vedete passare sopra di voi un aereo, potete inquadrarlo con lo smartphone e scoprire tutte le informazioni che lo riguardano, dal modello di aeromobile all’orario di atterraggio. Come? Con Flightradar24! L’App Flightradar24 è la più completa fonte di informazioni in tempo reale su voli e aerei;…

Games GameStop chiude l’anno fiscale in forte perdita di Redazione Eurogamer.it GameStop ha annunciato i risultati dell’anno fiscale 2018, concluso con un pesante passivo. Nelle 52 settimane terminate il 2 febbraio, GameStop ha riportato una perdita netta di 673 milioni di dollari, record negativo nella sua storia. Già il fatto stesso che l’anno sia risultato in perdita è…

Games Borderlands 3 sarà esclusiva di Epic Games Store fino all’aprile 2020 di Redazione Eurogamer.it L’annuncio ufficiale di Borderlands 3 ha confermato le recenti voci sul gioco, tra cui l’esclusività temporale PC per Epic Games Store.Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel caso di quest’ultima piattaforma, il gioco sarà disponibile per i primi sei…