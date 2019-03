Dailyletter n. 3626 del 28 marzo 2019

Internet Andrea Quacivi (Sogei): ‘La riduzione della spesa Ict nella Pa con i Poli Strategici Nazionali’ di Luigi Garofalo Realizzare servizi digitali semplici, sicuri e affidabili per i cittadini, i clienti e la Pubblica amministrazione. Con questo unico e sfidante obiettivo costantemente perseguito, Sogei è riuscita a chiudere il Bilancio 2018 con un valore della produzione di circa 528 milioni di euro e un utile netto…

Telecoms Antonio Sassano (Fondazione Bordoni): ‘5G e Net Neutrality. La necessità di un confronto sul futuro degli algoritmi’ di Raffaele Barberio Il 4 aprile si terrà a Roma il primo Seminario Bordoni del 2019, dedicato allo sviluppo del 5G dal punto di vista della Net-Neutrality, un termine che può apparire desueto, ma che qui viene chiamato in causa in modo del tutto inedito perché riferito alle problematiche sollevate dall’uso di algoritmi…

Cybersecurity Paolo Dal Cin (Accenture): ‘La cybersecurity non un costo, ma opportunità di business per le aziende’ di Luigi Garofalo “Siamo in uno scenario di cyberspace sempre più complicato con nuove minacce e con un cybercrime più aggressivo e attacchi a livello governativo che colpiscono infrastrutture critiche supply chain e terze parti”, descrive così il momento storico, nella videointervista condotta da Eliana D’Aquanno, Paolo…

Media Copyright: Marija Gabriel (Ue): “Italia rispetti il voto del Parlamento europeo, internet rimarrà libera” di Flavio Fabbri A 48 ore dal voto in seduta plenaria del Parlamento europeo, che ha sancito l’approvazione definitiva della riforma del copyright in Europa, la Commissaria europea per l’economia e la società digitali, Marija Gabriel, in un’intervista a La Repubblica, è tornata sul significato della direttiva e sul…

Internet Luigi Di Maio vola negli States per incontrare i big del tech di Piero Boccellato Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha incontrato oggi a Washington i big del tech della Silicon Valley, in occasione dell’evento “Big tech: The Way forward”, avvenuto nella sede dell’ambasciata d”Italia. All’incontro erano presenti i rappresentanti di Airbnb, Amazon, Apple, eBay,…

Internet Di Maio negli Usa incontra gli OTT. Una costosa foto ricordo? di Redazione Key4biz Per quale necessità il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico – difficilmente raggiungibile per le imprese italiane – si affretta a recare omaggio ai big della Silicon Valley? Non si comprende quale sia il bisogno di andare fino negli Stati Uniti per incontrare imprese che sono già ben presenti…

Telecoms Fabrizio Dalle Nogare: ‘La Governance delle reti di nuova generazione? L’Italia recepisca la direttiva europea’ di Luigi Garofalo Avanzamenti tecnologici nello sviluppo delle reti e regole applicabili alle reti di nuova generazione sono alcuni dei temi che connotano il dibattito di settore. Il tutto nel quadro del nuovo Codice europeo che contiene nuove norme che favoriscono l’aggregazione e il co-investimento tra operatori, oltre…

Robot I robot e il futuro del lavoro umano, le macchine ‘aumenteranno’ le persone di Flavio Fabbri Da diversi anni, esperti ed innovatori affrontano il tema dell’automazione sul posto di lavoro e quindi della disoccupazione tecnologica, cercando di non spaventarci. I timori che i robot, in fabbrica e in ufficio, siano una minaccia per il nostro futuro professionale, d’altronde, fondati o meno, sono…

Smart City Dalla proprietà alla condivisione, Torino sperimenta la mobilità come servizio (MaaS) di Flavio Fabbri La classifica delle città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili (PM10) più di una volta nel 2018, vede ai primi posti principalmente da città del Centro Nord Italia, nelle prime venti posizioni, tranne Frosinone, sono tutti centri del Nord padano. Torino è al settimo posto, di…

Cybersecurity Cloud e data center nel mirino degli hacker. In aumento attacchi DDoS a livello globale di Piero Boccellato La digital transformation è una strategia fondamentale per le aziende che intendono cogliere nuove opportunità di guadagno, ma fa sì che questi nuovi servizi attirano l’attenzione dei criminali informatici, che hanno iniziato a colpirli con sempre maggiore frequenza. A dirlo è il rapporto annuale…

Cybersecurity Virus Melissa: 20 anni dopo cosa abbiamo imparato? di Anssaif Il 26 marzo del 1999 iniziò a diffondersi un virus, creato da un tale David Lee Smith, che infettò oltre 1 milione di sistemi; provocò danni diretti stimati in oltre 80 milioni di dollari e bloccò, anche per diversi giorni, l’operatività dei server mail di oltre 300 grandi aziende ed enti…

Internet Perché non dobbiamo avere paura delle recessioni di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Come collettività, dobbiamo accettare che le recessioni sono del tutto naturali, anzi necessarie. L’aspetto positivo di questa fase è che siamo in presenza di un rallentamento e non di una vera recessione. L’economia mondiale, infatti, non sembra essere a rischio di shock esogeni, almeno per ora….

Games CD Projekt si prepara ad assumere di Redazione Eurogamer.it Nonostante un anno di ricavi e profitti in calo, CD Projekt ha annunciato la creazione di 250 nuovi posti di lavoro.Durante la presentazione del bilancio annuale, il CFO Piotr Nielubowicz ha confermato che CD Projekt creerà 3.000 metri quadri di uffici, in cui alloggerà la nuova forza lavo…

Mappamondo “Piazza WiFi Italia”, ad oggi hanno aderito 2.035 Comuni di Redazione Key4biz A un mese dal lancio di “Piazza WiFi Italia”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono ben 2.035 i Comuni italiani che hanno finora aderito e di questi sono 581 le convenzioni già firmate con Infratel che avviano la procedura per l’installazione dei punti WiFi. L’obiettivo…

Mappamondo Gomorra, quarta stagione: da domani i nuovi episodi su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, in 4K con Sky Q di Redazione Key4biz Dopo la clamorosa morte di Ciro avvenuta nel finale della terza stagione, si riaccende la lotta per il potere, aprendo nuovi imprevedibili scenari tra le fazioni che si contendono il controllo del territorio. Con queste premesse prende il via domani la quarta stagione di GOMORRA, con i primi due episodi…

Mappamondo Plastica monouso, l’Ue conferma il divieto entro il 2021 di Redazione Key4biz Mercoledì, il Parlamento ha approvato in via definitiva una nuova legge che vieta l’uso di articoli in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati. La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni. I seguenti prodotti saranno vietati…

Mappamondo Aidr, l’8 maggio consegna del premio ‘Trasparenza ed Etica nella PA’ di Redazione Key4biz “Con la digitalizzazione è possibile avviare quel percorso che aiuta il cittadino e le imprese a ritrovare la fiducia nella Pubblica amministrazione. L’iniziativa di Aidr dimostra come è possibile migliorare i processi amministrativi attraverso l’uso delle tecnologie e favorire la trasparenza, combattere…

Focus Mail #SeminariBordoni: 5G e Net Neutrality. 4 aprile 2019 | Oratorio del Gonfalone, Roma di Redazione Key4biz Seminari Bordoni5G e Net Neutrality 4 aprile 2019ore 8:30-13:30Oratorio del GonfaloneVia del Gonfalone 32a – Roma La rete 5G sarà una complessa “rete di reti”, diverse e tra loro interoperanti che, grazie agli algoritmi che la gestiscono e la ottimizzano, sarà “vista” dai servizi e dalle applicazioni…

