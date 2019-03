Dailyletter n. 3616 del 14 marzo 2019

Telecoms Accordo Italia-Cina, Mattarella spegne le polemiche. Fuori il 5G, che senza Tlc cinesi arriva ben più tardi di Luigi Garofalo Per spegnere le polemiche strumentali interne e internazionali, per chiarire gli equivoci nel Governo e per far capire all’intero Paese l’importanza economica del memorandum Italia-Cina è dovuto intervenire addirittura Sergio Mattarella, a ridosso della firma dell’intesa.“Non c’è nessuna opacità”…

Telecoms Fibra FTTH in Europa, in Italia la maggiore crescita di case cablate (con Open Fiber) di Luigi Garofalo In un anno “l’Italia ha visto una crescita eccezionale” di unità immobiliari cablate in fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber to the home) e FTTB (Fiber to the building). La rete è portata “fino a casa” e “fino al palazzo” da Open Fiber. Da settembre 2017 a settembre 2018 le case e gli edifici cablati…

Internet Cessione dati utenti ad aziende, Facebook sotto inchiesta penale negli Usa di Piero Boccellato Nuove nubi all’orizzonte per Facebook. Secondo quanto riporta il New York Times, l’azienda di Mark Zuckerberg è sotto inchiesta penale negli Stati Uniti per gli accordi sulla cessione dei dati degli utenti ad alcune tra le più importanti società tecnologiche. Entrando nel dettaglio, i procuratori…

Internet Intelligenza artificiale, la strategia nazionale parte dal CNR. Spesa globale a +44% nel 2019 di Flavio Fabbri Partiranno dal Consiglio nazionale per le ricerche (Cnr) i lavori del gruppo di lavoro sull’intelligenza artificiale (IA) voluto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. L’incarico prevede la raccolta delle componenti più attive e rilevanti nel modo della ricerca…

Media Direttiva Copyright, la Siae ‘fa pace’ con Soundreef e attacca gli OTT: ‘La vostra è una non libertà’ di Angelo Zaccone Teodosi È un coro unanime – o quasi – quello che si leva a sostegno della “Direttiva Europea sul Copyright” dal mondo delle associazioni internazionali che rappresentano gli autori, gli editori e i produttori di tutti i settori creativi di tutta Europa, che negli scorsi giorni hanno firmato una “lettera aperta”…

Energia UE: destinare il 35% delle spese per la ricerca a sostegno degli obiettivi climatici di Flavio Fabbri In vista dello sciopero globale di domani degli studenti e delle marce per promuovere una nuova cultura resiliente e sostenibile che ci consenta di affrontare in maniera più efficace lo spettro dei cambiamenti climatici, in data odierna, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante…

Internet Quantum computing, come andare avanti e indietro lungo la linea del tempo di Flavio Fabbri Non sarà il “Tardis” usato dal Dottor Who per viaggiare nel tempo, ma la ricerca pubblicata su Scientific Reports ha di nuovo riportato l’attenzione sul concetto di viaggio nel tempo e di macchina del tempo. Ovviamente, gli autori della pubblicazione, appartenenti al tema di ricerca composto da studiosi…

Internet IA e sanità digitale, premiata la Fondazione Bruno Kessler di Flavio Fabbri Il team composto da ricercatori del laboratorio e-health del Centro ICT della Fondazione Bruno Kessler e del TrentinoSalute4.0 (FBK e TS4) ha vinto il primo premio al “Critical Care Datathon” di Milano, evento europeo organizzato per la prima volta in Italia dalla Società Europea di Medicina Intensiva…

Cybersecurity Bancomat con le impronte digitali, in Uk al via i primi test di Piero Boccellato La banca britannica NatWest sta sperimentando l’uso di una nuova carta di pagamento NFC con uno scanner di impronte digitali incorporato. Il bancomat, che sarà data solamente a 200 clienti, consentirà ai clienti di effettuare pagamenti NFC senza dover inserire un PIN o mettere una firma. La cosa…

Telecoms Open Fiber supera il muro di 1 Gigabit per secondo. È la prima volta in Italia su rete commerciale di Luigi Garofalo Si avvia l’era delle connessioni commerciali fino a 10 Gbps simmetrici grazie al traguardo raggiunto da Open Fiber, in collaborazione con l’operatore Fibra.City. È stato testato con successo a Milano su rete live il nuovo servizio di accesso broadband XGS-PON (10Giga simmetrico), con il quale è possibile…

Internet Uber, da Softbank e Toyota 1 miliardo di dollari per la guida autonoma di Piero Boccellato La divisione di auto a guida autonoma di Uber presto potrebbe avere un’accellerata. Un consorzio guidato da Softbank è in trattative per investire 1 miliardo di dollari o più nella divisione di auto autonome di Uber. Tale investimento potrà aiutare l’azienda in vista dell’offerta pubblica iniziale…

Media La radio ai tempi della BUL, dell’IoT e delle emergenze: evento l’11 aprile a Bologna di Flavio Fabbri “La radio ai tempi della BUL, di IOT e delle emergenze” 11 aprile, Bologna? Dalle ore 09:00, Auditorium del DAMS LAB Via Azzo Gardino, 65 (Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b) Il ruolo di uno dei mezzi di comunicazione di massa più popolari e conosciuti, la radio, al tempo dell’iperconnettività,…

Games Phoenix Point diventa esclusiva di Epic Games Store di Redazione Eurogamer.it Phoenix Point, creato da Julian Gollop (autore dell’X-COM originale), è diventato l’ennesima esclusiva di Epic Games Store. Il gioco era inizialmente previsto anche per Steam. La decisione è stata accolta molto male in rete, anche dai backers che avevano finanziato il progetto su Kickstarter. Gollop…

Mappamondo Precisazione di Assoprovider su Infratel di Redazione Key4biz Assoprovider, l’Associazione dei Provider indipendenti, riguardo le dichiarazioni rilasciate, il 13 dicembre scorso, dal suo presidente Dino Bortolotto, su Infratel precisa quanto segue: “Con riferimento all’intervista resa dal dr. Dino Bortolotto e pubblicata il 13.12.2018 sul sito on-line…

Mappamondo Pubblicità: mercato italiano trainato da digitale e radio a gennaio 2019 di Redazione Key4biz Il mercato degli investimenti pubblicitari nel mese di gennaio chiude in calo dello 0,5%, rispetto allo stesso periodo del 2018, con un decremento di circa 2,9 milioni di euro, considerando l’intero perimetro del web advertising. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social,…

Mappamondo ‘Road To 5G’, al via a Milano l’evento di Wind Tre di Redazione Key4biz Domani, al Milano Luiss Hub for makers and students di via D’Azeglio, Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta ‘Road to 5G’, evento su innovazione e digital transformation, per scoprire e approfondire i cambiamenti legati a nuove tecnologie e a ecosistemi di quinta generazione. Il ‘Road…

Mappamondo Cultura e innovazione digitale, domani terzo appuntamento con Dig.It Mibac di Redazione Key4biz Domani, venerdì 15 marzo, terzo e ultimo appuntamento con “Dig.it MiBAC–Il digitale al servizio della cultura”, la tre giorni di incontri organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali nel contesto della Settimana dell’Amministrazione Aperta e centrata sul tema dell’importanza del digitale…