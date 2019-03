Dailyletter n. 3615 del 13 marzo 2019

Telecoms “Con la rete FTTH i costi per il Fiber to 5G si riducono dal 65 al 96%” di Luigi Garofalo Due in uno. Con un’attenta pianificazione, gli operatori potrebbero avere una rete mobile 5G “a costi zero” se si realizza una rete in fibra FTTH (fiber-to-the-home) future-proof, ossia più moderna possibile in grado di essere all’avanguardia anche nei prossimi anni. Lo rileva lo studio 5G e FTTH: il…

Internet Spotify denuncia Apple all’Antitrust Ue: ‘Tassati del 30% per favorire la sua app di musica’ di Luigi Garofalo Il dominio sulla musica in streaming finisce sul tavolo dell’Antitrust europea, perché Spotify ha denunciato Apple di aver abusato sul controllo delle app che compaiono sull’App Store, limitando così di fatto i servizi di musica in streaming che sono in concorrenza con la sua app, Apple Music. “Negli…

Internet Direttiva Copyright: appello dell’industria creativa italiana, “approvatela” di Flavio Fabbri “Cari Onorevoli, l’Italia creativa produce 48 miliardi di euro di fatturato, dà lavoro a un milione di persone e rappresenta un patrimonio di eccellenza per il nostro Paese e per l’Europa. Rivolgiamo a Voi questo accorato appello per una convinta approvazione della Direttiva comunitaria che favorirà…

Telecoms 5G, Merkel a Trump: ‘Non riceviamo ordini. Definiamo da soli i nostri standard’ di Luigi Garofalo Una lezione di sovranità nazionale di Angela Merkel. La cancelliera tedesca è la prima leader politica dell’Ue a rimandare al mittente (agli Usa) il tentativo di ingerenza sulla definizione delle regole per la realizzazione delle reti 5G. “Per il governo federale la sicurezza digitale è un bene…

Internet Elezioni europee 2019: proteggere il voto dei cittadini, multe per l’uso improprio dei dati personali di Flavio Fabbri Poco meno del 70% dei cittadini europei è preoccupato per il modo in cui sono utilizzati i dati personali. Campagne politiche, propaganda elettorale, orientamento dell’elettorato, sono solo alcuni esempi di come i nostri dati personali siano in realtà troppo spesso delle informazioni preziose ad uso…

Media Netflix vuole raddoppiare lo storytelling interattivo, presto nuove episodi stile ‘Bandersnatch’ di Piero Boccellato Netflix, dopo il grande successo dell’episodio di Black Mirror-Bandersnatch, ha intenzione di produrre più storie interattive che implicano un ruolo chiave dello spettatore, “costretto” a compiere delle scelte e a modificare (per quanto possibile) il corso degli eventi. “Bandersnatch è stato un…

Internet 5G, Vodafone presenta 7 nuovi progetti a Milano di Luigi Garofalo Toccare con mano i progetti 5G di Vodafone. Da domani sarà possibile, per quattro giorni, a Milano con l’inizio della Digital Week durante la quale i cittadini e le aziende potranno vedere da vicino 16 use case,di cui 7 inediti, negli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura…

Internet Svizzera, il Canton Ticino vuole la sua criptovaluta: il TicinoCoin di Piero Boccellato Dalla vicina Svizzera arrivano novità sul fronte delle criptovalute. Il Canton Ticino sta lavorando con il Consiglio di Stato per la realizzazione del TicinoCoin, un progetto per la creazione di una stablecoin all’interno del Ticino. L’idea dei promotori è la creazione della prima moneta digitale…

Internet Enterprise software, il mercato globale M&A raggiunge i 182 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Il mercato delle fusioni e acquisizioni nei settori “Enterprise software” e “IT & Business services” ha raggiunto un volume di transazioni del valore di 182,2 miliardi di dollari nel 2018. Secondo il Report pubblicato dalla società di consulenza Hampleton Partners, il settore cresce costantemente…

Internet Accenture, 3.000 assunzioni e 900 stage formativi per guidare la trasformazione digitale di Redazione Key4biz Accenture, azienda alla guida della trasformazione digitale che in Italia occupa circa 16 mila dipendenti, ha annunciato il piano assunzioni per l’anno fiscale 2019 (da settembre 2018 ad agosto 2019) con 3.000 assunzioni (di cui circa 60% neolaureati) e 900 persone da inserire in stage formativi (con…

Games Jade Raymond nominata vicepresidente di Google di Redazione Eurogamer.it Jade Raymond, veterana dell’industria videoludica, è stata nominata vicepresidente di Google. La notizia è arrivata dalla stessa Jade Raymond con un tweet, in cui si legge “Sono emozionata di poter finalmente comunicare che sono approdata a Google come VP!”. La dirigente ha iniziato la sua…

Internet La Regione Marche stanzia 21,7 milioni di euro di aiuti alle imprese colpite dal sisma del 2016 di Sercam Advisory La Regione Marche mette a disposizione 21,7 milioni di euro di aiuti alle imprese che realizzano o hanno già realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che hanno sede operativa nei Comuni del cratere. Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Pleco Chinese Dictionary di Neosperience Team Tutti coloro che abbiano avuto occasione di approcciare la lingua Cinese hanno sicuramente incontrato qualche difficoltà nel gestirne la scrittura: con oltre 40,000 ideogrammi, soltanto nel dialetto Mandarino, è una delle lingue più complesse esistenti al mondo. L’app Pleco Chinese Dictionary viene…

Video del giorno Welcome Italia: tra tlc e cloud computing di Redazione Key4biz …

Mappamondo Anitec-Assinform, il 14 marzo porte aperte per l’evento ‘Il digitale sul ring’ di Redazione Key4biz Anitec-Assinform, – l’associazione delle imprese ICT di Confindustria – apre la sede a manager, docenti, studenti e famiglie per l’evento “Il Digitale sul Ring”, che si terrà il 14 marzo 2019 a Milano, alle 15 in via San Maurilio 21. L’appuntamento si inserisce nel programma della Milano Digital Week,…