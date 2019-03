Dailyletter n. 3608 del 4 marzo 2019

Internet Soro: ‘Pressioni degli Ott sul GDPR mostra limite dello Sportello unico. Rischio applicazione non uniforme’ di Luigi Garofalo Perché Sheryl Sandberg, chief operating officer di Facebook, nella presunta attività di lobbying per avere un GDPR “meno restrittivo”, come riportato dall’Observer e Computer Weekly, teneva anche ad avere la persona giusta in carica come commissario per la protezione…

Internet Startup, Di Maio: ‘Da maggio scatta il fondo di 1 miliardo’ di Luigi Garofalo Il fondo di 1 miliardo previsto dalla Legge di Bilancio 2019, sul modello francese, per investire in startup italiane “partirà da maggio”, ha annunciato Luigi Di Maio a Torino dove ha lanciato il cronoprogramma per l’accesso al ‘Fondo Italiano Innovazione’. L’obiettivo …

Internet Facebook, i documenti che mostrano la lobby per non far approvare il GDPR di Luigi Garofalo Leggendo la notizia viene da dire “la scoperta dell’acqua calda”, perché quasi tutte le grandi aziende avviano l’attività di lobbying ogni volta che in un Paese è in discussione una legge che potrebbe avere effetti negativi sul proprio business. Ma questa di Facebook, che avrebbe tentato di…

Media IPTV illegali, la battaglia di Sky contro i link pirata su Google di Flavio Fabbri In che modo gli utenti di ogni età, soprattutto i giovani e i giovanissimi, riescono a trovare i link giusti per arrivare alle piattaforme web pirata che offrono contenuti audiovisivi, come film e serie tv, offerti illegalmente? Semplice, con i motori di ricerca più comuni. Il Gruppo Sky è…

Cybersecurity Phishing, nel 2018 attacchi aumentati del 250%. In aumento anche il mining di criptovalute di Piero Boccellato Gli attacchi ransomware hanno subito un calo di circa il 60% mentre invece il phishing si è confermato il metodo di attacco preferito dai cybercriminali con una percentuale di attacchi aumentata del 250% tra gennaio e dicembre 2018. Sono questi i nuovi dati della 24° edizione…

Cybersecurity Hacktivism e cyberspionaggio preoccupano l’Italia di Piero Boccellato Non solo la lotta al terrorismo e il contrasto all’immigrazione clandestina, ma anche tanta cybersecurity nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2018, curata dal Comparto Intelligence, presentata il 28 febbraio dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Il…

Internet Bonus cultura, venderlo è illegale. Le indagini in corso di Flavio Fabbri Messaggi sui social e un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni, così il Ministero dei Beni e le attività culturali ha deciso di affrontare la questione della compravendita del Bonu Cultura, i 500 euro destinati ai diciottenni per gli acquisti culturali: dal biglietto…

Internet Cosa chiedere ad una piattaforma eCommerce? di Andrea Boscaro – The Vortex Con il crescere del fenomeno dell’eCommerce, le aziende – non solo nel mondo business-to-consumer – stanno evolvendo il loro sguardo verso l’eCommerce sviluppando le competenze interne di analisi e di gestione e approfondendo le aspettative che rivolgono ai fornitori della propria piattaforma perché…

Energia Energia elettrica gratuita e pulita dai pavimenti, discoteche e palestre saranno le nuove fonti rinnovabili di Flavio Fabbri Immaginiamo una discoteca piena zeppa di gente. Mettiamo sotto i loro piedi dei microgeneratori elettromagnetici integrati alle piastrelle che compongono il pavimento della dancefloor. Ponendo che la musica sia quella giusta e che tutti ballino, ecco che le luci della sala e l’energia elettrica…

Smart City L’Emilia Romagna premia le sue smart city, sul podio 3 Unioni e 16 Comuni ‘digitali’ di Flavio Fabbri Quando si parla di smart city si pensa sempre a grandi città, agglomerati urbani super tecnologici e iperconnessi, dove tutto è digital based. Più o meno è così, tranne che per due elementi: non necessariamente si tratta di città di grandi dimensioni e al centro dell’innovazione c’è sempre…

Email marketing tips Email marketing tips: 12 uscite per sviluppare le tue competenze di Redazione Key4biz Forse lo sai già, ma l’Email Marketing ad oggi è lo strumento di marketing che genera il ROI più elevato: secondo le rilevazioni svolte da DMA per lo studio Marketer email tracker 2018, il ritorno dell’investimento delle aziende che hanno investito in questo canale è stato del 3800%: significa…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, TouchRetouch di Neosperience Team Quanti estranei popolano le nostre foto delle vacanze? Quanti scatti perfetti vengono rovinati dalla presenza di oggetti indesiderati sullo sfondo? Per fortuna non bisogna essere esperti di Photoshop per rimediare; è sufficiente scaricare l’app TouchRetouch! L’applicazione, che raccoglie…

Who is who Mario Di Mauro di Redazione Key4biz Amministratore Delegato, Sparkle Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Sparkle S.p.A. – azienda del Gruppo TIM controllata al 100% e dedicata allo sviluppo dei servizi wholesale internazionali – riunitosi il 1 marzo 2019 sotto la Presidenza di Stefano Siragusa, ha nominato Mario Di…