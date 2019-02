Diventano obbligatori i tre bollini colorati, verde, giallo e rosso, per tutelare i consumatori che potranno con chiarezza sapere, sia dalla campagna pubblicitaria sia nella sottoscrizione del contratto, il tipo di connessione Internet: se si tratta quindi di un collegamento in fibra (full fiber) o misto…

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha lanciato un allarme sulla gestione delle piattaforme digitali e sulla governance dell’Agenda digitale ora in capo alla presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dall’articolo 8 del decreto-legge Semplificazioni. In particolare, le Regioni…

Si chiama ‘FANUC CR-4iA’, può essere comandato attraverso chatbot e linguaggio vocale, ma soprattutto lavora connesso in rete 5G. Ecco il nuovo cobot, o robot collaborativo, sviluppato da Exprivia Italtel e in mostra al Mobile World Congresso in corso a Barcellona.

L’Italia è ‘più esposta ai rischi della trasformazione digitale che pronta a coglierne i benefici’. Questo approccio la posiziona all’ultimo posto in Europa per l’aumento della soddisfazione nella vita legato all’accesso a Internet. È uno dei tanti risultati negativi del nostro Paese che emergono dallo…

Nel mentre continua il tortuoso e complicato e lento percorso della nuova direttiva europea sul diritto d’autore (approvata ieri dalla Commissione Giuridica del Parlamento con 16 voti favorevoli e 9 contrari), quel che appare stupefacente è l’assenza di un serio dibattito in materia nel nostro Paese:…

di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult)