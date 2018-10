Dailyletter n. 3528 del 12 ottobre 2018

Media Industria dei media, grazie al 5G ricavi a 1.300 miliardi di dollari entro il 2028 di Flavio Fabbri Il 5G sarà la tecnologia base attorno a cui nei prossimi anni si svilupperanno tutta una serie di applicazioni, servizi e soluzioni abilitanti la nascente economia digitale. Le media company e le aziende dell’industria culturale legata all’intrattenimento, grazie al 5G potrebbero raggiungere ricavi pari…

Media Sky acquista la piattaforma Mediaset Premium dal primo novembre? di Luigi Garofalo Il primo novembre la piattaforma Premium di Mediaset potrebbe essere venduta a Sky. Lo scrive il Sole24Ore oggi. Il closing rientra nell’accordo commerciale siglato a marzo che prevede il passaggio entro l’anno. Sul quotidiano economico finanziario si legge: “La finestra per esercitare l’opzione put…

Telecoms 5G, Deutsche Telekom mette sul piatto 5,5 miliardi all’anno per coprire il paese entro il 2025 di Paolo Anastasio Deutsche Telekom ha presentato il suo piano per il lancio del 5G in Germania, con una copertura del 99% della popolazione e del 90% del territorio entro il 2025. Tra l’altro, gli stessi livelli di copertura sono previsti dall’azienda anche per il 4G ma entro il 2021. Nel contempo, l’ex incumbent tedesco…

Energia Rinnovabili, crollo installazioni del 17% ad agosto. Bene solo l’idroelettrico di Flavio Fabbri Nonostante le buone intenzioni e le dichiarazioni rilasciate in ogni sede, da quelle nazionali a quelle europee ed internazionali, l’Italia ancora non fa abbastanza per promuovere le fonti energetiche rinnovabili (Fer). La recente bozza di decreto sulle rinnovabili, circolata nelle settimane passate…

Telecoms SosTech. Il 5G in casa? Negli USA funziona così di Giordano Rodda “Addio al cavo”, si sente dire sempre più spesso: e d’altronde, perché uno dovrebbe scegliere di rimanere con la connessione fissa se per le chiamate si usa il cellulare e se, per quanto riguarda il traffico dati, il 5G promette di arrivare in pochi anni a una velocità di 100 Gbit/s – 100 volte più veloce…

Internet Robot sempre più agili. Atlas corre, salta e fa parkour (video) di Flavio Fabbri Fa venire in mente il grande cinema di fantascienza di un tempo la nuova evoluzione di Atlas, il robot umanoide di Boston Dynamics. A metà strada tra i cyborg di Terminator e le minacciose macchine di Matrix, Atlas è in grado di correre, superare ostacoli a terra (come un tronco d’albero ad esempio)…

Internet ‘Ecco perché il Facility Management è un’opportunità per le aziende’. Intervista a Matt Cook (CBRE GWS in Italia) di Redazione Le sfide globali che la società quotidianamente pone dai cambiamenti demografici ai cambiamenti sociali spinge le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo per essere sempre più competitive sul mercato. Un ruolo fondamentale in questo scenario è giocato dalla soddisfazione dei dipendenti…

Internet Finanza Agevolata. Contributo a fondo perduto fino al 60% per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Il bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a sovvenzioni a fondo perduto da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che abbiano sviluppato un’idea progettuale con la definizione di un business plan al fine di promuovere l’imprenditorialità,…

Energia Sos Energia. Termosifoni intelligenti, come risparmiare sulle bollette autunnali di Davide Raia Oramai siamo entrati nella stagione autunnale e, tra poche settimane, inizieranno le prime giornate di freddo intenso che, come da tradizione, si accompagneranno ad un incremento dei consumi energetici legati all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento. Chi ha in casa un sistema di riscaldamento autonomo…

Internet Cosa Compro. Google lancia il nuovo Pixel Slate, tablet Chrome OS dall’anima Pro di Silvio Spina Oltre ai nuovi smartphone Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, più incentrati sul machine learning e sull’intelligenza artificiale che sulla mera potenza hardware, il colosso californiano ha colto l’occasione per presentare ufficialmente un nuovo tablet, ribattezzato Google Pixel Slate. Un ritorno sul mercato…

Email marketing tips eCommerce, come riattivare i contatti dormienti. La strategia in 5 mosse di Redazione Raccogliere nuovi contatti e importante tanto quanto riuscire a mantenere quelli già acquisiti. Cosa si intende per “mantenere”? Nel migliore dei casi significa tenere desto l’interesse verso il tuo brand e la tua offerta; nel peggiore dei casi significa riaccendere quell’interesse che, col tempo,…

Infografiche Vero o falso? 5 miti da sfatare sul GDPR di Redazione Infografica in inglese Fonte: Marval.co.uk…

Mappamondo Le app DAZN e Spotify sbarcano su Sky Q di Redazione Sky Q, la piattaforma tecnologica che ha reinventato il modo di vivere la tv, da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell’offerta DAZN e milioni di canzoni di Spotify arriveranno su Sky Q e si andranno ad aggiungere alle altre app già presenti. Diventa così ancora più facile e immediato…

Mappamondo GSE, Francesco Vetrò nuovo Presidente e Roberto Moneta AD di Redazione L’Assemblea dei soci del Gestore Servizi Energetici (GSE), tenutasi stamattina, ha deliberato all’unanimità le nomine dell’Avv. Francesco Vetrò alla carica di Presidente e dell’Ing. Roberto Moneta nel ruolo di Amministratore delegato della società. E’ stata, inoltre, nominata come consigliere di…

Mappamondo World Energy Week, Torri (Accenture) ‘Crescita del settore del 50% grazie a IoT, IA e big data’ di Redazione “Le tecnologie digitali sono ormai una realtà anche nel mercato energy: Cloud, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, BigData e Analytics rappresentano una strada solida per trasformare il business” – ha commentato Fausto Torri, Managing Director Energy di Accenture Italia, Europa Centrale e Grecia,…

Mappamondo Aidr, Canon Italia nuovo digital imaging partner di Redazione Un accordo di collaborazione è stato siglato tra l’associazione Italian Digital Revolution e Canon Italia spa, brand giapponese leader mondiale nel settore del “digital imaging”. A sottoscrivere l’intesa, grazie alla quale l’Aidr potrà contare su tecnologie di imaging all’avanguardia, Mauro Nicastri,…

