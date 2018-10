Dailyletter n. 3521 del 3 ottobre 2018

Telecoms Asta 5G. Le reazioni di Wind Tre, Iliad, Vodafone e Tim di Paolo Anastasio L’asta 5G pesa sulle casse degli operatori italiani, che hanno pagato a caro prezzo le frequenze che aprono la strada alla nuova era dell’Iot e dei nuovi servizi del futuro, che sono però ancora tutti da costruire e da verificare su un campo di gioco che ancora non esiste. Tim e Vodafone hanno speso…

Telecoms Asta 5G, Aldo Bisio (Vodafone) ‘Sarà essenziale l’adozione di tutte le misure per garantire sostenibilità degli investimenti’ di Redazione Vodafone Italia ha acquisito le frequenze per accelerare lo sviluppo della nuova tecnologia 5G, nell’ambito dell’asta indetta dal Mise per l’assegnazione dei diritti d’uso, per un investimento complessivo di 2.401 milioni di euro. Le frequenze acquisite consentiranno di realizzare significative efficienze…

Internet e-Fattura, (le prime) semplificazioni adottate dall’Agenzia delle Entrate di Luigi Garofalo Dal primo luglio scorso sono state emesse quasi 4 milioni di fatture elettroniche tra privati e in questa “fase di avvio” dell’obbligo dell’e-fattura “non sono emerse particolari situazioni di criticità, né dal punto di vista infrastrutturale né dal punto di vista delle richieste di assistenza da parte…

Internet FUB. Lo speciale video del seminario ‘Blockchain e servizi. quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?’ di Luigi Garofalo Il 25 settembre scorso si è svolto “Blockchain e servizi: quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?”, il primo di una lunga serie di seminari di approfondimento tecnologico della Fondazione Bordoni. Il workshop ha rappresentato un importante momento di riflessione e approfondimento su come il Paese…

Internet ‘L’Ue può essere la patria della governance mondiale della blockchain pubblica’. Il videomessaggio di Roberto Viola (DG Connect) di Redazione “L’Europa ha una grande ambizione sulla blockchain, e credo possa essere la patria della governance mondiale della blockchain pubblica”, questo è uno dei passaggi più importanti del videomessaggio di Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect della Commissione Europea, trasmesso al …

Internet WiFi pubblico e servizi per i cittadini, Lepida ‘Big data patrimonio comune’ di Flavio Fabbri Le città sono banche dati ante litteram. Centinaia di migliaia di persone che ogni giorno si muovono, prendono l’automobile, i mezzi di trasporto, che spendono soldi in attività commerciali, che vanno al lavoro, che entrano in un museo, che vanno a scuola e all’università. Tutto questo si traduce…

Internet Sicilia digitale, 55 milioni di euro dall’Ue per portare le reti di nuova generazione a 2,3 milioni di cittadini di Flavio Fabbri Il progetto sostenuto dalla Commissione europea ha l’obiettivo di portare la connessione internet a banda larga il 142 Comuni siciliani, connettendo così oltre 2,3 milioni di cittadini. Non parliamo solo di infrastrutture e internet, ma “di nuove opportunità economiche, di servizi pubblici più accessibili…

Smart City Parlamento Ue, tagliare del 40% la CO2 entro il 2030 e portare veicoli elettrici e a zero emissioni al 35% del mercato di Flavio Fabbri Gli europarlamentari alzano l’asticella della decarbonizzazione e chiedono un taglio netto delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) del 40% entro il 2030. Per far questo però serve un maggior impegno di tutti i Paesi dell’Unione europea (Ue), soprattutto nelle politiche di mobilità sostenibile ed…

Internet CDTI Forum. Ponte Morandi, i crolli si evitano con l’IA e manutenzione predittiva IoT di tutte le infrastrutture di Fulvio Ananasso, Advisor, Imprenditore e Innovation Angel – Digital Tranformation Economy. Consigliere CDTI e Presidente di Stati Generali dell’Innovazione Domani, 4 ottobre 2018, verrà presentato alla Camera dei Deputati il 3° Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che ha l’obiettivo di presidiare i 17 sustainable development goals (SDG) dell’Agenda Globale ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Nell’ambito del SDG #9 (“Costruire…

Media ilprincipenudo. Tra ‘soft law’ e deficit di risorse, perché le ‘authority’ italiane sono spesso deboli di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Anni ed anni, anzi decenni, di osservazione attenta e di analisi critica dell’attività di alcune “authority” italiane ci portano ad una conclusione deprimente: mancanza di forza normativa e deficit di risorse materiali trasformano queste istituzioni, spesso, in enti sostanzialmente inutili. Sia ben…

Internet Blockchain, IA e IoT. Come regolare le nuove tecnologie? di Fulvio Saranza di S. Ippolito e Massimiliano Nicotra Ada Lovelace, nata un pò più di 200 anni fa dal poeta Lord Byron e dalla matematica Annabella Milbanke, è stata la prima programmatrice della storia, e la prima ad aver parlato di intelligenza artificiale. Lady Lovelace, nata e cresciuta a Londra, ricevette da Charles Cabbage, l’ideatore di una macchina…

Internet Cosedanoncredere. Taxi, UNC e MyTaxi presentano il vademecum per i consumatori di Redazione UNC La tecnologia sta modificando molte relazioni di consumo e anche un’azione semplice come prendere il taxi, grazie alle app, acquisisce nuovi connotati che possono garantire una serie di vantaggi ai consumatori e agli operatori del trasporto pubblico non di linea. “Affinché il viaggio sia…

Internet Finanza Agevolata. Contributi per iniziative di sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Con il presente bando, l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo vuole finanziare iniziative delle organizzazioni della società civile finalizzate alla sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale in linea con il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica…

Internet MailUp Marketing Conference 2018, 29-30 novembre a Milano per scoprire il marketing conversazionale di Flavio Fabbri Si svolgerà a Milano, i prossimi 29 e 30 novembre 2018, la seconda edizione della MailUp Marketing Conference, manifestazione dedicata al digital markering e le sue diverse applicazioni. Un evento diviso in due giornate: una prima parte di bootcamp teorico e pratico di avvicinamento dedicato…

Blockchain e servizi in Italia. Il videoreportage del Seminario FUB

Mappamondo Open Data, al via la nuova versione del portale Noipa del MEF di Redazione NoiPA, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha tra le sue competenze anche le procedure concernenti la gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici, ha un nuovo portale…

Mappamondo A Bruxelles la 40° conferenza mondiale dei regolatori su etica digitale e AI di Paolo Anastasio Il 24 e 25 ottobre si terrà a Bruxelles la 40° conferenza mondiale dei regolatori sul tema dell’etica digitale alla presenza di autorità indipendenti in diversi settori e provenienti da 81 Paesi, esperti in materia di tutela della privacy, tutela dei consumatori, trasparenza, comunicazioni elettroniche…

Mappamondo Mise e Banca Mondiale avviano nuovo studio sulla facilità di fare impresa in Italia di Redazione Il Gruppo della Banca Mondiale in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato ieri un incontro al MiSE presieduto dal Sottosegretario Prof. Michele Geraci, sul nuovo studio “Subnational Doing Business” finalizzato a misurare le regolamentazioni applicate alle imprese ed il conseguente…

Mappamondo Ultra Reality, al via dal 4 al 7 ottobre l’evento promosso da Fastweb Digital Academy e Milano Film Festival di Redazione Milano Film Festival e Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni digitali che ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e di accelerare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro aiutandoli a diventare promotori attivi dell’innovazione del nostro Paese, presentano “Ultra Reality”,…

Mappamondo Crowdfunding, il Collettivo Checkmate presenta ‘The Game’ di Piero Boccellato “The Game” e? un reportage che si pone l’obiettivo di accendere i riflettori sulla frontiera bosniaco-croata, lembo di terra nascosto. Ideato dal Collettivo Checkmate, “The Game” e? il nome che viene dato dai migranti stessi al tentativo di attraversamento di una frontiera. Il nome dal quale…