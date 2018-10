Dailyletter n. 3519 del 1° ottobre 2018

Per l’attacco hacker più grande della sua storia e peggiore di Cambridge Analytica, Facebook rischia una multa di 1,4 miliardi di euro dall’Unione europea. È la sanziona massima a cui potrebbe andare incontro il social network per il “security breach” comunicato venerdì scorso, qualora il regolatore…

La mega asta 5G da 6 miliardi di euro pesa sulle stime di Telecom Italia, colpita dal taglio del target price – da 0,70 centesimi a 0,46 centesimi per le azioni ordinarie e a 0,43 centesimi per le risparmio – da parte di Barklays, il broker londinese che nel contempo consiglia di sottopesare (‘underweight’)…

Un gruppo ristretto di tecnici del Governo, dell’Agenzia per l’Italia digitale e della Banca mondiale stanno delineando quelle che saranno le tecnologie che abiliteranno l’erogazione e il consumo del reddito di cittadinanza. L’ha annunciato ieri il viceministro all’Economia, Laura Castelli, in un’intervista…