Dailyletter n. 3518 del 28 settembre 2018

L’asta 5G non si ferma più. Oggi si è chiusa la dodicesima giornata di rilanci per l’assegnazione delle frequenze che ha vissuto ancora una volta lo scontro sempre più acceso fra Telecom Italia, Vodafone, Wind 3 e Iliad (defilata Fastweb) per la banda 3700 Mhz, che ha raggiunto la cifra record di…

L’asta per l’assegnazione delle frequenze 5G, che ad oggi veleggia poco al di sotto di 6 miliardi di euro di incassi per lo Stato (la base d’asta fissata nella Legge di Bilancio è di 2,5 miliardi), “sta superando ogni più rosea aspettativa” ma “è chiaro ed evidente che l’equivalente dell’introito della…

La nuova era della Data Protection è iniziata il 25 maggio scorso, con la piena entrata in vigore del GDPR, il regolamento Ue che impatta sull’attività del Garante Privacy. Basti pensare che nei primi quattro mesi dopo il “d-day” del 25 maggio è aumentato del 42% il numero di segnalazioni pervenute,…

Hanno visto le loro creature tecnologiche trasformarsi in qualcosa di diverso rispetto all’identità originaria e alla mission iniziale, per questo motivo hanno deciso di sbattere la porta in faccia a Mark Zuckerberg, ceo di Facebook, la compagnia proprietaria di WhatsApp e Instagram. “Lascio perché…

Pubblicato oggi dal Ministero dello Sviluppo economico l’avviso pubblico per la selezione di 30 componenti del gruppo di esperti di alto livello, che avrà il compito di individuare una “strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain”.

Lo “Startup Act” ha un impatto più che positivo sulle imprese che ne hanno beneficiato negli anni, riuscendo a far aumentare fatturato, valore aggiunto e asset materiali e immateriali tra il 10 ed il 15%, rispetto alle medesime imprese che non hanno sfruttato tale strumento.

Più di 100 aziende, migliaia di partecipanti da oltre 40 Paesi nel mondo: sono questi i numeri della terza edizione di Cybertech Europe 2018, il più importante evento europeo dedicato al settore della cyber security organizzato in collaborazione con Leonardo e con l’innovation partner Accenture, che…

Domenica scorsa l’americana Bloomberg Business Week ha anticipato un editoriale sul numero uscente intitolato “The EU Is Looking Like Europe’s Next Failed Empire”—pressapoco, “L’Ue ha sempre più la faccia del prossimo impero europeo fallito”. Oltre al titolo ad effetto, la nota propone anche i riferimenti…

