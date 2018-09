Dailyletter n. 3515 del 25 settembre 2018

Internet Seminari FUB. Blockchain, l’Italia fa sul serio. Aderisce al progetto Ue e lancia il ‘Blockchain District’ di Paolo Anastasio L’Italia non vuole fare da comprimario nello sviluppo globale della blockchain, la tecnologia più calda del momento che oggi, insieme a Intelligenza Artificiale e 5G, compone il podio dei sistemi hitech più promettenti. Per non perdere il treno con il futuro, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi…

Telecoms La gara 5G supera i 5,1 miliardi di euro e doppia la base d’asta di Paolo Anastasio Prosegue l’asta 5G, che oggi ha superato quota 5,1 miliardi di euro, il doppio della base d’asta fissata dalla Legge di Bilancio. La nona giornata della fase dei miglioramenti competitivi ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia. Fino ad oggi sono state…

Media 5G e frequenze, Luigi Di Maio lancia il tavolo TV 4.0 ‘La prossima Netflix potrebbe essere italiana’ di Flavio Fabbri Investire in nuove tecnologie, sevizi e prodotti è la strada giusta per accelerare la trasformazione digitale nel nostro Paese, anche nel settore radiotelevisivo. Stamattina, il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha presieduto, presso il Salone degli Arazzi del Ministero,…

Media Entertainment & Media, Tv e internet spingeranno il mercato italiano a 41 miliardi di euro nel 2022 di Redazione Il mercato Entertainment & Media (E&M) conferma i forti segnali di ripresa iniziati nel 2015 e proseguiti nel 2016, stabilendo una definitiva uscita dalla crisi congiunturale degli anni passati. Nel 2017 il mercato E&M ha raggiunto €32,8 miliardi di ricavi e si prevede che possa…

Internet Industria automotive, nonostante i robot nel mondo aumentano dell’11% i posti di lavoro di Flavio Fabbri I lavoratori di tutto il mondo guardano con apprensione crescente all’ingresso delle macchine in produzione o in ufficio. In realtà è qualcosa che sta già accadendo da anni, ma ultimamente le tecnologie informatiche e digitali stanno facendo passi da giganti e tra software, algoritmi e robot sarà sempre…

Telecoms 5G, Strand Consult ‘Nella Ue gap di 150 miliardi di euro per le nuove reti’ di Paolo Anastasio Nella Ue si dovrà fronteggiare un gap di 150 miliardi di euro di investimenti in nuove reti ultrabroadband per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea in termini di connettività 5G fissati per il 2025. Questa la premessa dell’analisi sulle prospettive continentali del 5G, condotta…

Internet FAMAG, i giganti globali della tecnologia vanno oltre l’oligopolio digitale e spendono 80 miliardi in beni fisici nel 2017 di Flavio Fabbri Google è il grande motore di ricerca che più o meno tutti al mondo utilizzando per cercare in rete qualsiasi informazione. Un gigante tecnologico il cui regno è certamente virtuale. General Motors, al contrario, produce ogni anno milioni di automobili, il suo regno è fatto di materiali pesanti e migliaia…

Internet Finanza Agevolata. Programma Erasmus+ 2018, contributi per progetti nei settori dell’istruzione, formazione e sport di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il presente è un invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Telecoms Tim, il Cda prende tempo. Prosegue l’analisi su dismissioni e investimenti di Paolo Anastasio E’ durato più di 7 ore il consiglio d’amministrazione di Tim che si è tenuto a Roma finito in serata. Poco prima del termine è uscito dalla sede di Corso d’Italia il consigliere di amministrazione Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi in rappresentanza della quale siede in Consiglio. “Nulla da dichiarare”…

Media Blockchain. ’Cvl’, la criptovaluta nata per salvare i giornali. Come funziona di Luigi Garofalo Come trovare nuovi modelli di business per i giornali in crisi? Attraverso una criptovaluta ad hoc e una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain. L’idea arriva dagli Stati Uniti con l’emissione di ‘CVL’, la moneta virtuale nata per finanziare testate giornalistiche indipendenti di tutto il mondo…

Internet AssetProtection. Siamo sicuri che crediamo nelle misure di sicurezza? di Anthony Cecil Wright, presidente Anssaif (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria) Vi racconto brevemente quanto mi ha evidenziato un coinquilino. L’altro giorno suo padre ha ricevuto da un fornitore di servizi informatici una email nella quale lo si informava che il documento di identità, che aveva registrato per il suo account SPID, era scaduto. Nella email vi era scritto che,…

Games Milan Games Week: tutto pronto per l’edizione 2018 di Redazione Eurogamer.it Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, negli spazi di Fiera Milano Rho, la Milan Games Week si rinnoverà con l’edizione 2018.

Dopo il taglio del nastro, che quest’anno sarà eseguito da David Cage, la Milan Games Week metterà in mostra oltre 70 titoli. Tra questi, 30 anteprime hardware e software assolute…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 26 settembre 2018 di Fabienne Pallamidessi Gemelli e Scorpione: top! Ariete, Toro, Bilancia e Acquario: urge una bella spiegazione! Leone, Vergine e Pesci: datevi una mossa! Cancro, Capricorno e Sagittario: chi la dura la vince!

Mappamondo Exprivia | Italtel a Milano dal 9 al 13 ottobre per BI-MU/Sfortec Industry 2018 di Redazione Exprivia-Italtel sono sponsor, insieme a Cisco, della prossima edizione di BI-MU / SFORTEC INDUSTRY 2018, la più importante manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing e tecnologie abilitanti, che si terrà a Milano dal 9…

Mappamondo Rai Way presenta offerta per Persidera di Redazione Rai Way S.p.A ha comunicato di aver sottoposto ai soci di Persidera S.p.A un’offerta vincolante, soggetta ad alcune condizioni, per l’acquisizione dell’infrastruttura di rete e delle relative attività della società controllata da Telecom Italia….

Mappamondo Oscar 2019, l’Italia candida ‘Dogman’ di Matteo Garrone di Redazione La Commissione di Selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’ANICA lo scorso giugno, su incarico dell’“Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Marta Donzelli, Gian Luca Farinelli, Antonio Medici, Silvio Soldini,…