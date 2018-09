Dailyletter n. 3512 del 20 settembre 2018

Il ventilato taglio in arrivo delle tariffe di terminazione mobile è un nuovo fronte di preoccupazione per le telco. Ne parla oggi Il Sole24Ore, che rende nota l’intenzione da parte delle autorità europee, e a cascata dell’Agcom, di tagliare ulteriormente i costi della terminazione mobile, che hanno…

Internet IA e sistemi cognitivi, in Europa prevista spesa di 10 miliardi di dollari entro il 2022 di Flavio Fabbri Sia il settore pubblico, sia quello privato, guardano all’intelligenza artificiale come una valida tecnologia per semplificare i processi e migliorare l’esperienza di consumatori e cittadini in relazione alla trasformazione digitale dell’economia e dei mercati. Solo in Europa, la spesa in sistemi…