Dailyletter n. 3510 del 18 settembre 2018

Internet Garante Privacy ‘No a profilazione lavoratori con sistema di data mining dell’Inps per le visite fiscali’ di Luigi Garofalo L’introduzione di un sistema di data minig per la programmazione mirata delle visite fiscali da parte dell’Inps, con l’obiettivo di individuare preventivamente possibili assenze ingiustificate dal lavoro per malattia, costituisce indubbiamente “un obiettivo di interesse generale”. Ma il modello messo…

Robot Robot economy, in Italia aumentano i posti di lavoro a rischio automazione. Contratti sempre più ‘atipici’ di Flavio Fabbri Il nostro Paese, come tutti gli altri nel mondo, è alle prese con un rapido processo di automazione e trasformazione digitale delle imprese e del mondo del lavoro nel suo complesso. Le macchine aumentano la produttività, ci consentono di vivere una vita più semplice, ci aiutano a cambiare il mondo faticando…

Robot Automazione 4.0 & robot economy, nel 2025 la metà del lavoro sarà svolto dalle macchine di Flavio Fabbri Il mondo del lavoro sarà irriconoscibile entro pochi anni. Se oggi abbiamo già a che fare con nuovi strumenti tecnologici, nuove professioni e competenze sempre più avanzate, in meno di un decennio tutti noi potremmo trovarci a dividere postazioni e impianti con dei robot, con le macchine e gli…

Internet A Piacenza la prima scuola italiana ‘No Smartphone’. Ma l’ottima iniziativa non sia uno spot a un brand di Luigi Garofalo Dalla prima all’ultima ora di lezione, ricreazione compresa, non possono, fisicamente, toccare e guardare gli smartphone. Da lunedì 17 settembre è iniziato così il nuovo anno scolastico per gli studenti del liceo scientifico sportivo ‘San Benedetto’ di Piacenza. L’Istituto paritario ha deciso di vietare…

Energia Futuro compromesso per l’Idroelettrico italiano? Mobilitazione contro i rischi del Decreto Rinnovabili di Gabriella Cims, Assoidroelettrica Assoidroelettrica riunisce a Desenzano del Garda, il prossimo 21 settembre, oltre 300 imprenditori del comparto per illustrare i motivi che agitano lo scontento sulla bozza del nuovo Decreto Rinnovabili per gli incentivi 2018/2020. Con i suoi 4 terawattore (TWh) annui prodotti e circa 1 milione e mezzo…

Internet In Sogei la lectio magistralis di Andrea Prencipe, Rettore LUISS ‘Il futuro dell’innovazione, sfide e valori’ di Luigi Garofalo Grande appuntamento oggi in Sogei, in occasione della lectio magistralis del professor Andrea Prencipe, Rettore dell’Università LUISS “Guido Carli” sul tema “Il futuro dell’innovazione, sfide e valori”. Un’occasione rilevante, perché ha evidenziato l’importanza dell’incontro tra mondo della PA e cultura…

Cybersecurity It-sa 2018, dal 9 all’11 ottobre a Norimberga la fiera di it-security più grande d’Europa di Redazione Dal 9 all’11 ottobre 2018 il mondo dell’IT-security si incontrerà al polo fieristico di Norimberga, dove sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento più grande d’Europa del settore. In seguito al grande processo di trasformazione digitale, la sicurezza informatica e la cybersecurity…

Media Accordo Fapav-Italiansubs, ‘Stop a traduzioni e sottotitoli illegali’ di Flavio Fabbri “A partire da oggi, 15 settembre 2018, non troverete più su questo sito alcun sottotitolo di serie TV, film o documentario per il quale non disponiamo dell’autorizzazione del titolare del copyright. Questo accade a seguito di segnalazioni di utilizzi impropri e illeciti da parte degli organi di…

Internet Lepida, il 26 settembre a Bologna evento ‘NetClub’ su reti e servizi in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Si terrà il prossimo 26 settembre a Bologna, presso l’Aula Magna della Regione Emilia Romagna, l’evento “NetClub 2018”, organizzato da Lepida, per aprire un momento di confronto e condivisione dulle esperienze tecniche dei soci che, grazie alla Rete progettata e sviluppata dalla società in house della…

Internet dcx. Le nuove metriche della customer experience nell’era della ‘People Centricity’, cosa misurare? di Neosperience Team Le nuove tendenze della customer experience richiedono un adattamento delle strategie e delle tecniche di analisi da parte degli esperti di settore. La comprensione di un concetto, o di un valore, è direttamente correlato, in una sequenza logica imprescindibile, all’accuratezza con cui viene misurato….

Internet Blockchain, la regione autonoma di Aragona prima in Spagna ad adottarla nella PA di Paolo Anastasio La regione autonoma di Aragona, nel nord est della Spagna, sarà la prima nel paese iberico ad utilizzare la blockchain per servizi della pubblica amministrazione spagnola. L’Aragona è una delle 17 regioni autonome spagnole, create per garantire il giusto livello di autonomia alle diverse nazionalità…

Internet of Things Per i professionisti IT l’intelligenza artificiale è l’arma decisiva contro gli attacchi informatici di Piero Boccellato Secondo quanto emerge dalla nuova ricerca globale condotta da Ponemon Institute, i professionisti guardano all’intelligenza artificiale come a un’arma decisiva per vincere le minacce che si nascondono all’interno delle loro infrastrutture IT. Lo studio di Ponemon Institute per conto di Aruba,…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, YouTube Kids di Neosperience Team Tutti i bambini, da sempre, amano guardare video, cartoni animati e contenuti interattivi; con la diffusione dei dispositivi mobili, oggi, queste attività si svolgono prevalentemente su smartphone, tablet e pc; la televisione, come in altri campi, ha perso grosse quote di mercato. La modalità…

Games Brian Fargo punta a riacquistare Interplay di Redazione Eurogamer.it Brian Fargo, fondatore di InXile Entertainment, ha dichiarato di voler riacquistare Interplay, compagnia che ha co-fondato nel 1983.

Su Twitter, Fargo ha dichiarato che l’acquisto di Interplay è uno “stretch goal” di The Bard’s Tale IV, il prossimo gioco di InXile per PC. “Mi è stato chiesto…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 19 settembre 2018 di Fabienne Pallamidessi Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno: fortissimi oggi! Leone e Scorpione: avete un caratteraccio ma siete troppo bravi! Toro, Sagittario e Acquario: sorridete, rilassatevi…la vie est belle! Ariete, Gemelli e Pesci: sorprendeteli!

Mappamondo Su Vodafone TV visibili le prime partite di Champions League di Redazione Vodafone presenta il calendario delle partite di UEFA Champions League visibili su Vodafone TV, attraverso il canale Sky Sport Mix HD. Si parte oggi alle 18.55 con Inter-Tottenham mentre alle 21 verrà trasmessa Liverpool-PSG, avversarie nel girone del Napoli. Il 19 settembre, andranno in…

Mappamondo Cybertech 2018, Accenture innovation partner della kermesse in programma il 26 e 27 settembre di Redazione Nel corso dell’ultimo anno ci sono state numerose discussioni e dibattiti, nonché preoccupazione, intorno al tema della sicurezza informatica e del GDPR. Temi che riguardano tutti, imprese e singoli individui. Se parliamo di cyber security non ci si può fermare: cultura e innovazione devono andare di…

Mappamondo Il 19 settembre su Sky Arte il documentario sul chitarrista Ritchie Blackmore di Redazione Mercoledì 19 settembre alle 21.15, in prima visione assoluta e in esclusiva, Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) trasmette il documentario Ritchie Blackmore – Smoke on the water, sulla vita e la carriera di Ritchie Blackmore, tra i più rivoluzionari chitarristi del rock. Il documentario…

Recensiti Istat.it di Piero Boccellato L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico, nasce nel 1926 ed è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico. Tra i suoi compiti…

Finestra sul mondo Gibilterra uscirà dall’UE, La Jaguar in crisi per la Brexit, Trump annuncia dazi cinesi per 200 miliardi di dollari di Agenzia Nova Gibilterra e la Brexit, il “grande tradimento” alla Spagna

18 set 10:50 – (Agenzia Nova) – Gibilterra, con ogni probabilita’, uscira’ dall’Unione europea insieme al Regno Unito, infrangendo le speranze che tutti gli spagnoli avevano riposto nei negoziati di Bruxelles per correggere una grave ingiustizia…

Infografiche La blockchain rivoluzionerà 5 settori: quali? di Redazione Infografica in inglese …