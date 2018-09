Dailyletter n. 3508 del 14 settembre 2018

La banda 700, il pezzo più pregiato dell’asta 5G, è andato – dopo il blocco da 10 Mhz riservato a Iliad (in qualità di nuovo entrante) a Tim e Vodafone, con due lotti (2×5 Mhz) a testa. L’esborso complessivo dei tre operatori per le frequenze 700 Mhz è pari a 2,04 miliardi di euro, un ottimo incasso…

“Oggi manca ancora una strategia nazionale sulla tecnologia blockchain che come ministero intendiamo promuovere”, aveva detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il 26 luglio scorso in audizione alla Camera nel presentare le linee programmatiche del Governo in materia di Telecomunicazioni,…

“I 250 giovani ingegneri, che assumeremo per l’Agenzia nazionale di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade, andranno su tutto il territorio, a controllare, come organo indipendente, ponti, viadotti, gallerie, dighe, quindi tutte le infrastrutture nazionali per monitorare il loro stato di…

La nostra propensione a sfruttare l’energia del sole dovrebbe essere giustificata sia a livello geografico, sia culturale. Godiamo di un gran numero di giorni di sole pieno durante l’anno, in condizioni climatiche ottimali per la generazione di energia dagli impianti solari.

Questa rubrica si pone anche a mo’ di “osservatorio critico” sulle politiche culturali e le economie mediali italiane, e quindi non possiamo non dedicare attenzione agli accadimenti estivi (agosto e metà settembre), proponendo una chiave di lettura di medio periodo, dedicando attenzione – come sempre…