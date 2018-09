Dailyletter n. 3506 del 12 settembre 2018

Internet Copyright, l’Europarlamento approva la direttiva. Battuti i giganti del web di Flavio Fabbri Si è tenuto attorno all’ora di pranzo l’atteso voto del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sul diritto d’autore all’interno del mercato unico digitale europeo (Digital single market). Un voto atteso da mesi, che alla fine ha visto prevalere i favorevoli la riforma (438 si, contro 226 contrari…

Telecoms L’asta 5G promette scintille. Bagarre in vista, telco a carte coperte di Paolo Anastasio Asta 5G, cresce l’attesa per la fase dei rilanci che si apre domani mattina alle 11 e si preannuncia come una bagarre a suon di rilanci. Gli operatori sono impegnati da ieri in una due giorni di traninig per assimilare le procedure e intanto le offerte preliminari giunte al Mise, che hanno raggiunto…

Media Rai, Salvini-Berlusconi accordo vicino su Foa. Anche su nuovo presidente Antitrust? di Luigi Garofalo È iniziata la crisi “sentimentale” tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini sta riguardando con interesse all’alleanza con Forza Italia, che, insieme a Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà alla Lega dopo la sentenza del tribunale del Riesame di Genova: “La Lega deve restituire i 49 milioni della truffa…

Internet Terrorismo, Junker avverte i social media ‘Multe fino al 4% dei ricavi per chi non rimuove contenuti in 1 ora’ di Piero Boccellato Adesso c’è l’ufficialità. L’Unione europea vuole imporre multe a quelle piattaforme social tra cui Facebook, YouTube e Twitter per la loro inefficienza sulla rimozione tempestiva di contenuti propagandistici terroristici. L’Unione europea sta portando avanti la legislazione per richiedere…

Internet GDPR, 12 risposte per Pa e aziende sul decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana di Stefano Mele – Avvocato specializzato di Diritto delle Tecnologie, Privacy e Cybersecurity Dopo un lunghissimo e tormentato iter di preparazione, esame e discussione, lo scorso 4 settembre, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 101/2018, che ha il compito di armonizzare la normativa nazionale in materia di privacy e protezione dei dati personali al Regolamento…

Media BreakingDigital. L’Unione Europea decide la nuova economia dell’informazione (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Lo scontro all’Europarlamento è fra la lobby di Google e Facebook, contro cui si lanciano le corporazioni di editori e produttori di contenuti che chiedono una disperata capriola della storia. La via allo sviluppo è invece basata sulla reciprocità fra informazioni e algoritmi: ognuno usi i contenuti…

Internet DigithON 2018, come fare Safety&Security nelle pubbliche manifestazioni? Intervista a Francesco Rana (Casillo Group) di Redazione Dal 6 al 9 settembre nella cornice della città marinara di Bisceglie si è svolto l’evento annuale di Digithon, la maratona delle idee digitali ideata dall’On. Francesco Boccia ed ormai alla terza edizione. Quest’anno vi è stata la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,…

Internet #DigithON2018. Snowit è la startup vincitrice del Premio Italo di Redazione Snowit è la innovativa smart digital travel platform dedicata al mondo degli sport invernali: skipass, noleggio attrezzatura, maestri di sci, heliski e tante altre esperienze, tutto acquistabile online. Nata da due anni ha già costruito una community di 350.000 utenti e oltre 100 partner che offrono…

Telecoms T-Mobile-Ericsson, contratto da 3,5 miliardi per il 5G negli Usa di Redazione Ericsson e T-Mobile, terzo operatore mobile Usa dopo At&t e Verizon, hanno siglato un accordo pluriennale da 3,5 miliardi di dollari per la fornitura di apparecchiature 5G per lo sviluppo delle nuove reti negli Usa. Nel quadro dell’accordo, Ericsson fornirà a T-Mobile le ultime soluzioni hardware…

Telecoms 5G, CCS Insight alza le stime e prevede un miliardo di connessioni nel 2023 di Paolo Anastasio Il numero globale di connessioni 5G raggiungerà quota 340 milioni nel 2021, supererà la soglia del miliardo nel primo semestre del 2023 per raggiungere 2,7 miliardi nel 2025, il corrispettivo di una connessione mobile su cinque. La previsione arriva da CCS Insight, che rivede al rialzo le sue stime di…

Internet dcx. Come scoprire la personalità dei tuoi clienti con il marketing people-centric di Neosperience Team Ogni giorno, nel mondo, una enorme quantità di denaro viene spesa in pubblicità elaborata su gruppi socio-demografici. Ma l’analisi demografica è solo un aspetto della visione dei clienti. Per conoscere veramente i propri clienti è necessario considerarli come persone, piuttosto che vederli…

Internet Elettrificare l’Italia, sei le tecnologie chiave. Fatturato potenziale da 326 miliardi di euro al 2030 di Flavio Fabbri L’elettricità è vista da molti come vettore energetico strategico per la crescita futura del nostro sistema economico e non solo. Un fattore abilitante lo sviluppo economico e tecnologico dei prossimi anni, con una rilevante componente ambientale di maggiore sostenibilità, resilienza e più alto livello…

Internet Lavoro in Italia, più occupati nel manifatturiero. Cresce domanda esperti AI e cybersicurezza di Flavio Fabbri Il mondo del lavoro italiano vive profondamente tutte le sue più note contraddizioni e vulnerabilità, ma allo stesso tempo manda segnali di ripresa quest’anno, comunque positivi per il futuro prossimo. Entro la fine del 2018, le stime sull’occupazione in italia si attestano su un +2% su base annua e…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Live2Leave di Neosperience Team Questa app si inserisce in un mondo, quello dei viaggi, ormai saturo di informazioni e consigli, tra blog, recensioni e post sui social. Ma come orientarsi in questo mare di dati? Come viaggiatori, a tutti sarà capitato di passare ore a cercare luoghi da visitare o cose da fare, per poi ritrovarsi…

Games La pornografia approda su Steam di Redazione Eurogamer.it Dopo l’implementazione del filtro “Adults Only”, sembra che anche la pornografia troverà spazio su Steam.

Nonostante la chiusura precedente a questi contenuti, pare che la pornografia farà breccia sullo store digitale. Il primo titolo del genere a uscire sarà Negligee, una visual novel senza censura,…

Infografiche Occupazione e lavoro: quali sono i profili più richiesti in Italia nel 2018? di Redazione ManpowerGroup ha presentato il MEOS (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) l’indagine trimestrale sull’occupazione in relazione al quarto trimestre 2018 con una previsione che si attesta a quota +2%, la seconda più alta registrata dal 2011, un’indicazione dell’aumento di fiducia da parte dei datori…

Mappamondo Sky Italia sarà presente alla prima edizione di Milano Movie Week di Redazione Sky Italia sarà presente alla prima edizione di Milano Movie Week (14-21 settembre 2018) con alcuni appuntamenti in varie zone della città. Lunedì 17 settembre, dalle 13 alle 21, ad Anteo – Palazzo del Cinema si terrà SERIES DAY – PARLIAMO DI COSE SERIE, una giornata interamente dedicata…

Mappamondo Tim, dopo soli 5 mesi si dimette Pietro Scott Jovane da CCO di Piero Boccellato Dopo soli 5 mesi si è dimesso il CCO di Tim. In data odierna, il gruppo ha comunicato di voler risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per motivi di carattere personale con Pietro Scott Jovane, Chief Commercial Officer. L’azienda ringrazia Pietro Scott Jovane per l’importante…

