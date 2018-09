Dailyletter n. 3498 del 31 agosto 2018

Internet Intesa segreta Google-Mastercard. Come fare per non farsi tracciare i dati degli acquisti offline di Luigi Garofalo Il patto non è più segreto e ora mette in allarme i possessori di Mastercard. Google e il colosso delle carte di credito hanno raggiunto un accordo che permette, già da un anno, alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di tracciare le transazioni fatte nei negozi di oltre due miliardi di…

Energia L’Ue vuole abolire l’ora legale. Fa comodo ai Paesi del nord, ma noi risparmiamo 110 milioni l’anno di Piero Boccellato e Luigi Garofalo La Commissione europea ha pubblicato oggi i risultati preliminari della consultazione pubblica sul cambio dell’ora in Europa. La consultazione online, svoltasi dal 4 luglio al 16 agosto 2018, ha raccolto 4,6 milioni di risposte provenienti da tutti i 28 Stati membri, il numero più alto di risposte mai…

Internet Trump pronto a finanziare un social di destra per la campagna 2020 di Luigi Garofalo I due tweet al vetriolo di Trump contro Google hanno scatenato negli Usa un forte dibattito sulla ‘linea editoriale’ del motore di ricerca e di Facebook e Twitter. Secondo il presidente degli Stati Uniti “Google è truccato” e insieme ai due social favoriscono principalmente notizie e post contro di lui…

Internet Amazon vicina ai mille miliardi di valore, ma per Sanders ‘lavoratori sono sottopagati’ di Piero Boccellato Jeff Bezos è l’uomo più ricco del mondo e controlla l’azienda più potente di Internet, Amazon, che continua a battere i suoi record storici e vola verso i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, record che in passato è stato raggiunto solo da Apple. Nel 2017, Amazon ha registrato…

Internet Enterprise 4.0. Neosperience e il futuro dell’Industria siderurgica a innovA 2018 di Neosperience Team Il futuro dell’acciaio non è più quello di una volta: l’industria 4.0 ha cambiato il modello di business, in tutti gli anelli della filiera siderurgica, e ancora lo sta cambiando, a una velocità inedita. Per non perdere competitività, è necessario essere preparati al cambiamento e riconoscere e governare…

Internet Quali sono le aziende con il più alto l’utile lordo per dipendente? di James Hansen Si sta rientrando al lavoro e ciò impone – non di rado – di dover tornare a pensare alla grana. Spesso non è dove comunemente si pensi. Per come funziona il giornalismo – interessato per definizione al “nuovo” – si ha a volte l’impressione che l’unico settore che produca vera ricchezza sia ormai quello…

Internet Il politico ‘antipatico’ impazza sui social? Come oscurarlo con un tool di Luigi Garofalo Sei stanco di vedere continuamente sui social e sulla Rete in generale post e articoli sul politico verso cui non nutri particolari simpatie? È possibile impostare un filtro. Fornisce questa possibilità il browser Chrome con l’estensione anti-spoiler, di solito utilizzata per oscurare spoiler di serie…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, DAZN di Neosperience Team DAZN, il servizio di video streaming dedicato allo sport, ha rilasciato la sua App, disponibile per iOS e Android. L’applicazione permette ai suoi iscritti di vedere live o rivedere on demand gli appuntamenti più importanti di calcio, baseball, boxe, hockey, rugby e rally. La piattaforma…

Mappamondo Ponte Morandi, AIE ‘libri di testo gratis agli alunni delle famiglie colpite dal crollo’ di Redazione “Gli editori italiani sono pronti a donare i libri scolastici agli alunni che sono stati coinvolti dal crollo del ponte Morandi di Genova”. Lo ha comunicato il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), Ricardo Franco Levi. Dopo le iniziative intraprese in passato per aiutare…

Who is who Luca Morisi di Redazione Consigliere strategico per la comunicazione, social media strategist

Matteo Salvini Dal 2013 Luca Morisi e? lo spin doctor digital della Lega, responsabile della comunicazione e social media strategist di Matteo Salvini. Docente di “Informatica filosofica” all’Università di Verona, inizia…

Bibliotech Tienilo acceso di Redazione Di Vera Gheno, Bruno Mastroianni Longanesi editore Data di pubblicazione: agosto 2018 ISBN: 9788830450004 Pagine: 288 Prezzo: € 14,90 Questo libro parla di noi, persone connesse tramite i social network con le parole, forse lo strumento più immediato e…