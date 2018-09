Dailyletter n. 3496 del 29 agosto 2018

Internet AgID, Teresa Alvaro il nuovo DG scelto dalla ministra Giulia Bongiorno di Luigi Garofalo Donna sceglie donna. Sarà Teresa Alvaro il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno l’ha scelta tra le 74 candidature esaminate seguendo l’apposito iter. Nelle prossime ore verrà firmato il decreto di nomina e Alvaro,…

Internet Trump studia norme per l’imparzialità di Google, Facebook e Twitter di Luigi Garofalo Donald Trump non si ferma ai due tweet, in cui ha giudicato ‘truccato’ Google. Ha dato mandato al suo principale consulente economico, Larry Kudlow, di studiare una norma per regolare l’imparzialità del principale motore di ricerca: “Diamo una occhiata”, ha detto Kudlow, che vuole prima capire se è…

Internet IoT, la sicurezza preoccupa il 62% degli utenti. Timori per guida autonoma e sanità di Piero Boccellato Secondo un’indagine globale condotta su 10.000 utenti presentata dalla software intelligence company Dynatrace, il 52% dei consumatori in tutto il mondo utilizza dispositivi IoT ma il 64% di essi ha già riscontrato problemi di prestazioni. In media, continua lo studio, le persone incontrano 1,5 problemi…

Media Nonostante Netflix la metà degli italiani va al cinema di Piero Boccellato E’ la fotografia degli ultimi 25 anni di cinema italiano scattata dall’Istat nel report “I cittadini e il cinema”. I dati evidenziano come nonostante l’ascesa di Netflix e altri operatori SVOD (Subscription video on demand) diffusi nel nostro Paese agli italiani piace ancora il grande schermo, soprattutto…

Internet Il cellulare del futuro? Quello che ti fa solo telefonare di Piero Boccellato Internet può diventare una malattia e la dipendenza dal cellulare è ormai conclamata. Si chiama Nomofobia, un termine di recente introduzione (nomophobia nel mondo anglosassone) e designa la paura incontrollata di rimanere sconnessi dal contatto con la rete di telefonia mobile. Molto…

Media BreakingDigital. Algoritmi e contenuti, perché torna in discussione il tema del copyright giornalistico di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Il parlamento europeo tenta di deliberare sul tema sotto le pressioni delle lobby degli OTT e le lamentele di editori di giornalisti. Al centro dello scenario la reciprocità fra algoritmi e contenuti. …

Mappamondo Wind Tre, nuove proposte business per aziende e professionisti di Redazione Wind Tre Business, il brand di Wind Tre che offre a professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione soluzioni di telefonia fissa e mobile, su Fibra e rete 4G, oltre che servizi digitali, lancia nuove proposte, adatte a soddisfare le necessità delle diverse realtà produttive e imprenditor…

Mappamondo Proprietà intellettuale, Fasi.biz presente all’Economic Forum di Krynica di Redazione Il ventottesimo Economic Forum 2018, che si svolgerà dal 4 al 6 Settembre a Krynica in Polonia, con oltre 4.000 ospiti, relatori e giornalisti è il maggior congresso dell’Europa centrale ed orientale. All’interno dell’Economic Forum 2018, il media online FASI.biz (Funding Aid Strategies…

Who is who Teresa Alvaro di Redazione Direttore Generale,

AgID Il 29 agosto 2018 la ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha nominato Teresa Alvaro nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Da oltre trent’anni nel settore ICT dell’amministrazione doganale italiana, Teresa…

Infografiche Come sarà il cloud del futuro? di Redazione Infografica in inglese. Fonte: IBM…

Video del giorno Come l’intelligenza artificiale ci renderà tutti ballerini di Redazione I ricercatori dell’università di Berkeley, che hanno sviluppato un sistema di apprendimento automatico per “rubare l’arte” a chi danza e replicarla in video, ecco il risultato: …