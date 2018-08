Dailyletter n. 3492 del 23 agosto 2018

Telecoms Wind Tre 100% cinese. L’Antitrust Ue ‘pronta a dare l’ok a CK Hutchison’ di Luigi Garofalo Wind Tre può essere al 100% cinese. L’Antitrust Ue è “pronta a dare il via libera condizionato all’acquisizione da parte di CK Hutchison” della quota della russa Veon (ex Vimpelcom) ceduta a luglio scorso per 2,45 miliardi di euro. Lo riporta una fonte vicina al dossier sentita dalla Reuters, aggiungendo…

Telecoms TIM. Il titolo ai minimi da 5 anni, sfonda al ribasso la soglia di 0,60. E ora? di Raffaele Barberio Si sentiva che prima o poi sarebbe accaduto. Nella debolezza di percorso del titolo di Telecom Italia in queste ultime settimane, l’attenzione di molti era concentrata sulla soglia di 0,60 euro. Una soglia psicologica ancor prima che finanziaria, accompagnata da uno stato d’animo: sotto quella soglia…

Internet Digital Education. Il report Google Data Collection incastra Big G, ‘Ci spia sempre’ di Rachele Zinzocchi, Digital Strategy R&D – laboratorio Digital Education Google? Ci è ricascato. Che ha fatto stavolta Big G? Beh, qualcosa per cui ormai bisognerebbe iniziare a chiedersi quanto sia destinato a restare «Big»: specie dopo le vicende degli ultimi dieci giorni, che se non sorprendono gli addetti ai lavori, e forse ormai più nemmeno le «persone comuni», hanno…

Telecoms 5G, Huawei e ZTE bannate dall’Australia ‘Rischio per la sicurezza nazionale’ di Luigi Garofalo L’Australia ha vietato alle cinesi Huawei e ZTE di fornire la tecnologia per la rete 5G agli operatori di telefonia mobile a causa delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale. La clamorosa esclusione è stata comunicata via email alle società dal Governo australiano, che ha esteso le normative nazionali…

Internet ‘La pre-selezione di migliaia di CV? Farla con la gamification’. Intervista a Gianluca Gioia (MCS Group) di Luigi Garofalo L’articolo scritto ieri Enrico Mentana seleziona di persona 11mila candidature per il suo giornale. Altro che intelligenza artificiale ha suscitato grande interesse nei nostri lettori, così oggi continuiamo ad approfondire l’intelligenza artificiale (IA) applicata alla selezione del personale. “L’IA…

Telecoms Xiaomi con il lancio di ‘Poco F1’ minaccia una guerra dei prezzi stile Iliad di Piero Boccellato Ieri Xiaomi, il gigante dell’elettronica cinese e quarto produttore mondiale di smartphone ad un evento a New Delhi, in India, ha annunciato un piano ambizioso per espandere le sue offerte. Il nuovo progetto si chiama ‘Poco’ e sarà il nuovo brand con la quale intende produrre e vendere telefoni…

Internet #HashtagDay, il cancelletto che influenza il mondo. I casi di maggior successo di Piero Boccellato Undici anni fa l’hashtag fu creato quasi per caso. Ora è uno dei simboli più utilizzati e riconosciuti al mondo. Diventato parte del nostro parlare quotidiano, ha profondamente cambiato la natura della conversazione online ed è diventato un potente modo di ordinare le conversazioni e i movimenti globali….

Robot Droni a fini ricreativi, come utilizzarli rispettando la privacy di Luigi Garofalo Ormai ad ogni matrimonio “l’ospite” che non può mancare è il drone. Ce lo troviamo sopra le nostre teste prima e dopo la cerimonia e poi mentre siamo a festeggiare con gli sposi. Può succedere di essere ripresi da un drone anche in spiaggia o addirittura “spiati” mentre siamo sul terrazzo di casa. Allora…

Mappamondo eCommerce. Crescono le aziende specializzate in Italia, in 5 anni +68% di Redazione Cresce il commercio on line in Lombardia e in Italia nel 2018, +9% rispetto al 2017 e raggiunge quota 3.142 imprese attive in regione e 17.432 nel Paese secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese. Una crescita che diventa +58% per…

Infografiche Quali sono le lingue più difficili da imparare? di Redazione Infografica in inglese. …

Bibliotech #likeforlike di Redazione Di Alfonso Amendola, Simona Castellano, Novella Troianiello Rogas editore Data di pubblicazione: novembre 2018 ISBN: Pagine: 270 Prezzo: € 16,70 Food porn, gattini, selfie, unicorni, fenicotteri rosa, wanderlust, rich kids of instagram, design, fake news,…