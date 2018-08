Dailyletter n. 3490 del 21 agosto 2018

Internet Pa, pronto il Ddl per introdurre le impronte digitali anti-furbetti di Luigi Garofalo La ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno è fermamente convinta che l’assenteismo nella Pa si può combattere con le nuove tecnologie. Così in due mesi, dopo averlo annunciato a fine giugno, Bongiorno ha già scritto il disegno di legge ‘Concretezza’ che prevede l’introduzione di sistemi…

Internet Grandi opere, i disastri si evitano con l’aiuto di droni, IA e big data di Piero Boccellato Il crollo del Viadotto Polcevera (o Ponte Morandi) di Genova ha aperto il dibattito su come la manutenzione delle grandi opere è essenziale per evitare tragedie e disastri come quella accaduta lo scorso 14 agosto nella capitale ligure. Attualmente sono già presenti innovazioni che possono…

Media Copyright, come la blockchain può combattere la pirateria? di Piero Boccellato Digital TV Research, società di ricerca dell’industria televisiva americana ha previsto lo scorso anno che la perdita di incassi di serie TV e film dovuta alla pirateria online raggiungerà negli Stati Uniti la cifra 52 miliardi di dollari entro il 2022. In Italia il business della pirateria…

Cybersecurity IA e machine learning i veri ‘lucchetti’ per la sicurezza di Redazione Il 75% dei responsabili IT aziendali ritiene che l’intelligenza artificiale sia la soluzione ideale per le sfide della sicurezza informatica. Sono questi i risultati della ricerca di ESET, che ha coinvolto 900 decision maker IT negli Stati Uniti, Regno Unito e Germania. I dati hanno mostrato come i…

Internet Come funziona la ‘Bestia’ sui social, che ha spinto Salvini al Governo di Luigi Garofalo Il primo a usare con successo i social per fini elettorali e? stato Barack Obama nel 2008. In Italia la Rete ha determinato il risultato elettorale del 4 marzo scorso che ha visto due vincitori, M5S e Lega, ora al Governo. Se si conoscono già le dinamiche della Comunicazione online del Movimento 5 Stelle,…

Telecoms Openreach, gli azionisti al prossimo Ceo di BT ‘Al via lo spin off completo della società della rete’ di Luigi Garofalo British Telecom (BT) è alla ricerca di un nuovo Ceo, dopo aver annunciato a giugno il licenziamento di Gavin Patterson (resta in carica fino al sostituto). E al prossimo amministratore delegato della società di telecomunicazioni si rivolgono alcuni dei maggiori azionisti di BT. In forma anonima e attraverso…

Internet Il sogno di molti in estate, il ghiacciolo che non si scioglie di James Hansen Un “food design studio” di Londra, Bompas & Parr, ha annunciato l’invenzione del primo ghiacciolo concepito per resistere alle alte temperature. Secondo i suoi creatori, il nuovo dolce gelato è in grado di mantenere intatta la sua forma per un’ora a 24 °C – un concetto illustrato dall’allarmante…

Mappamondo Asia Argento, Sky ‘Via da X Factor se confermate accuse’ di Redazione Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto ieri con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #Metoo né per le…

Infografiche I 5 principali settori delle smart cities di Redazione Infografica in inglese. …

Bibliotech Complessità di security e gestione del rischio di Redazione Di Francesco Farina, Massimo Marrocco Themis Crime editore Data di pubblicazione: luglio 2018 ISBN: 9788896069301 Pagine: 118 Prezzo: € 15,00 Dopo anni di attività di didattica e ricerca dell’Università di “Tor Vergata” un testo che raccoglie idee, conoscenze…

Recensiti Airbnb.it di Piero Boccellato È il motore di ricerca ideale per chi ha bisogno di trovare in maniera rapida un posto in cui dormire per un viaggio, tra stanze di albergo e appartamenti, ostelli e ville. La scelta dell’alloggio su Airbnb è ampia e personalizzata, grazie ad un database di migliaia di annunci relativi a 34.000 città…