Dailyletter n. 3478 del 26 luglio 2018

Telecoms Blockchain, IA, banda ultralarga, 5G, spectrum review, wholesale only. L’agenda digitale di Luigi Di Maio di Paolo Anastasio Dalla blockchain all’Intelligenza Artificiale, passando per il 5G, con l’asta imminente confermata entro settembre, e la banda ultralarga, con il piano BUL che presto entrerà nella seconda fase operativa, quella che riguarda le “aree grigie” del paese con relativi fondi pubblici per 1,3 miliardi di euro…

Media Sky, ricavi a +6% e 56mila nuovi clienti con Satellite, DTT e Fibra di Luigi Garofalo È vincente la strategia multipiattaforma messa in campo in Italia da Sky sia per i ricavi sia per i nuovi abbonati. La pay-tv è visibile non solo sul satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. E questa nuova modalità di penetrazione e di visibilità ha fatto registrare un aumento di 57mila…

Internet Effetto Cambridge Analytica-GDPR su Facebook, crollo degli utenti in Europa. -20% in Borsa di Luigi Garofalo Dopo i risultati positivi della prima trimestrale 2018, a differenza di molti analisti, Key4biz ha scritto, 4 mesi fa, “È ancora troppo presto per cantare vittoria, per dire che Facebook ha superato inaspettatamente e con successo lo scandalo Cambridge Analytica” . E la seconda trimestrale ci ha dato…

Telecoms ‘Efficaci misure contro le attivazioni non volute dei servizi premium’, intervista ad Antonio Martusciello (Agcom) di Redazione Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha accolto con soddisfazione gli esiti della sperimentazione delle misure finalizzate a impedire le attivazioni inconsapevoli dei cosiddetti servizi premium. Qui di seguito abbiamo posto alcune domande al relatore Antonio…

Telecoms Iliad, Di Maio ‘Con le Simbox conformarsi alla legge Pisanu’ di Luigi Garofalo Anche Iliad è stata al centro della lunga audizione sulle Tlc che Luigi Di Maio ha tenuto oggi, alle 13:30, davanti alla Commissione Trasporti della Camera. Il ministro dello sviluppo economico, in particolare, ha affrontato il delicato tema della sicurezza delle Simbox, i distributori pubblici, presenti…

Media Pirateria audiovisiva in Italia, intervista a Stan McCoy alla presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos di Flavio Fabbri Il 37% della popolazione italiana ha consumato almeno una volta un contenuto audiovisivo piratato nel corso del 2017, cioè il 70% degli utenti internet nel nostro Paese ha effettuato l’accesso a piattaforme di rete che violano i diritti d’autore e che sono gestite molto spesso da gruppi di criminali…

Internet Finanza Agevolata. ‘Restart, Insieme per il sociale e Europa creativa’. Tre nuovi incentivi alle imprese di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) RESTART – INVESTIMENTI FINALIZZATI A RAFFORZARE L’ATTRATTIVITÀ E L’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO AQUILANO Restart è uno strumento agevolativo, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, rivolto alle imprese che intendono realizzare, nel…

Internet AssetProtection. 1° Rapporto CENSIS sulla filiera della Sicurezza (seconda parte) di Anthony Cecil Wright, presidente Anssaif (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria) Molto interessante è stata la relazione del Prof. Maurizio Fiasco, sociologo, il quale ha lamentato una mancanza di chiare indicazioni sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. A questo proposito per meglio chiarire il suo punto di vista il prof. Fiasco cita l’approccio che dobbiamo usare nella lotta…

Media ilprincipenudo. La scelta dei dirigenti apicali di Rai e Istat, tra ‘casting’ e fake news di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Il “nuovo corso” Rai – o comunque quello che Movimento 5 Stelle e Lega per Salvini annunciano essere tale – appare imminente, se è vero che “la partita” delle nomine di Viale Mazzini sembra essere quasi conclusa, e domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe benedire la selezione finale. Abbiamo già…

Smart City Dazi, tregua UE-USA ma non sulle auto. Tasse su veicoli costerebbero all’Italia 5 miliardi di euro di Flavio Fabbri Scongiurata per il momento la guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Unione europea. Buone notizie giungono dunque da Washington, dove il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, sono arrivati a stabilire un accordo per giungere all’ambito…

Internet Web tax, nulla di fatto al G20. Usa-Ue, muro contro muro sull’economia digitale di Paolo Anastasio I ministri delle Finanze del G20 sostengono in pubblico l’introduzione di una web tax condivisa che regoli il sistema fiscale dell’economia digitale, ma nei fatti ogni genere di impegno concreto per cambiare davvero le cose è stato abilmente dribblato, in particolare per la mancanza di ambizione e visione…

Smart City Auto elettriche, in Italia immatricolazioni cresciute del 124% a giugno 2018 di Flavio Fabbri Nel mercato italiano delle auto ad alimentazione alternativa, a giugno 2018 conquistano il risultato migliore le vetture elettriche, che crescono del 124,5% su base annua, arrivando a quota 440, pur rappresentando solo lo 0,3% del mercato. Le immatricolazioni di auto ibride, invece, hanno…

Smart City Parcheggi che mangiano le città, uno studio su New York, Philadelphia e Seattle di Flavio Fabbri I centri urbani stanno aumentando nel numero ed in estensione e a metà del nostro secolo molti di essi saranno megalopoli da oltre 10 milioni di abitanti. Eppure, più questi centri si allargano, più al loro interno si va sviluppando un fenomeno urbanistico singolare: la crescita esagerata dei…

Agenda Tivù UEFA Nations League, su Rai 1 le partite dell’Italia nel nuovo torneo internazionale di Redazione A partire dal 7 settembre 2018, la Rai seguirà tutte le gare della UEFA Nations League, con la nazionale azzurra protagonista nella nuova competizione che vedrà sfidarsi 55 nazionali. Le nazionali UEFA che partecipano al torneo e sono suddivise in base al ranking in 4 leghe (A, B, C e D)…

Finestra sul mondo In Colombia Uribe lascia il Senato, Trump incontra Juncker, Brexit, Caso Benalla di Agenzia Nova Colombia, l’ex presidente Uribe lascia il posto al Senato per difendersi nel caso paramilitari

26 lug 11:09 – (Agenzia Nova) – L’ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe, ha rinunciato al seggio da senatore conquistato alle elezioni di marzo per dedicarsi alla difesa di una causa aperta a suo carico…

