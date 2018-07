Dailyletter n. 3473 del 19 luglio 2018

Dal 29 maggio ad oggi, in poco più di un mese, Iliad ha “raggiunto quota un milione di utenti”. Il sorprendente annuncio è stato dato dal suo AD Benedetto Levi, che in un nuovo format in diretta su Facebook, si è sottoposto alla macchina della verità, risponde alle domande degli utenti. Si è arrivati…

Il fatturato dell’industria italiana costruttrice di beni strumentali continuerà a crescere anche nel 2018 del 5,8%, secondo le nuove stime di Federmeccanica, superando i 49 miliardi. L’export salirà del 5%, a 33,3 miliardi, mentre il consumo arriverà a 26 miliardi circa, il 7,1% in più rispetto al 2017,…

Facebook, le tempeste non finiscono mai. Nuovi fulmini, saette e vere bombe giungono stavolta non da un uno, ma ben tre scoop giornalistici scoppiati nello stesso giorno, che gettano altro fuoco sulla mai spenta cenere dell’inaffidabilità di Facebook, persino della sua pericolosità per le nostre vite….

Puntare sull’innovazione data driven, elaborare una strategia per la cybersecurity, rendere strutturali alcuni misure del Piano nazionale Industria 4.0, come l’iperammortamento, e il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo, ecco alcune delle raccomandazioni contenute nella nuova relazione…

Dall’annuncio si passerà a breve all’obbligo di ricorrere alle impronte digitali o al rilevamento dell’iride contro i furbetti del cartellino nella Pa. L’idea è di Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, che per la prima volta ha parlato dell’iniziativa in Parlamento, rispondendo…

I presidenti e gli amministratori delegati dei principali operatori europei di reti interamente in fibra in ambito wholesale only e open access – ovvero CityFibre (Regno Unito), Deutsche Glasfaser (Germania), Open Fiber, il player italiano presieduto da Franco Bassanini, Gagnaveita Reykjavikur (Islanda)…

L’Unione Europea insegue singole trasgressioni ma manca una vera bussola di valore e procedure per rendere trasparenti tutti i sistemi intelligenti.