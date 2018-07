Dailyletter n. 3472 del 18 luglio 2018

Telecoms Antitrust Ue, multa record da 4,3 miliardi di euro a Google per Android di Piero Boccellato Arriva la multa dei record dell’Unione Europea a Google. Ad annunciarlo la Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, che su Twitter scrive il perché la Commissione Ue ha deciso di imporre a Google una maximulta record da 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema…

Internet Pa digitale, anche Milano e Torino sono passati all’anagrafe unica di Luigi Garofalo Dopo Parma, due grandi Comuni italiani sono subentrati all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), uno dei capisaldi del Piano Crescita Digitale. Milano e Torino sono tra i 368 che ce l’hanno fatta a passare all’anagrafe digitale, grazie ai loro dipendenti e al supporto tecnico di Sogei…

Media Asta 5G, rilievi Agcom al Governo e modello ‘wholesale only’ anche per le Tv di Paolo Anastasio I rilievi dell’Agcom al Governo sull’asta 5G, con particolare attenzione al delicato percorso di migrazione dei broadcaster che dovranno liberare i 700 Mhz alle telco entro il 2022, e l’ipotesi di un nuovo modello di operatore ‘wholesale only’ di capacità trasmissiva anche per le Tv, implicito nell’Opa…

Internet Impresa 4.0, Di Maio ‘340 milioni per le PMI del Mezzogiorno’ di Flavio Fabbri Un mese fa il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, passando in visita allo stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, ha dichiarato: “Il Nord da solo non ce la fa, se non cresce il Sud. Il lavoro lo creano le imprese grandi e piccole, che nel mezzogiorno hanno una grande funzione sociale….

Telecoms Open Fiber, ok della BEI a 350 milioni di finanziamento. Sbloccato il project financing da 3,5 miliardi di Paolo Anastasio Il piano di Open Fiber entra pienamente nel vivo con il via libera da parte del Cda della Banca Europea degli Investimenti (BEI) dela partecipazione per 350 milioni di euro al finanziamento dell’operatore wholesale only controllato da Enel e Cdp, che ammonta complessivamente a circa 3.500 milioni di…

Internet Il nuovo governo e la PA digitale. Cosa fare e cosa evitare (ebook) di Raffaele Barberio Perché questo ebook del prof. Donato A. Limone? SCARICA L’EBOOK

L’insediamento di un nuovo Governo porta sempre con sé aspettative e speranze di cambiamento. Il nostro Paese fa fatica a rispondere alle esigenze di modernizzazione imposte dall’onda delle innovazioni oggi applicabili…

Media Rai non più lottizzata? Chi sono i 4 membri del CdA eletti dal Parlamento di Luigi Garofalo Igor De Biasio, Giampaolo Rossi, Beatrice Coletti e Rita Borioni sono i primi 4 componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) della Rai. Sono stati eletti questa mattina dal Parlamento, come prevede l’ultima riforma sulla Tv pubblica (articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n….

Media ilprincipenudo. CdA Rai, oltre la partitocrazia con le nomine del Parlamento di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Questa mattina, la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno eletto i 4 Consiglieri di Amministrazione previsti dalla legge Renzi di riforma della “governance” della Rai. Restano da eleggere altri 3 componenti del nuovo Cda (il numero complessivo è infatti sceso a 7, dai 9 che erano…

Internet Radio digitale, aumentano i ricevitori DAB+. Il 33% degli italiani ce l’ha in macchina di Redazione Cresce il mercato della radio digitale secondo gli ultimi dati ricavati dalla ricerca commissionata da DAB Italia a GFK Italia per il monitoraggio della diffusione della DigitalRadio DAB+ nel nostro Paese. Le stime dicono di come il 33%, afferma di averla a disposizione sul proprio autoveicolo nuovo,…

Internet Disoccupazione tecnologica: nell’UE a rischio ‘automazione parziale’ tra 40 e 70% dei lavori di Flavio Fabbri L’espressione “disoccupazione tecnologica” (“technological unemployment”) è stata resa famosa nei primi anni ’60 del secolo scorso da John Maynard Keynes. Il celebre economista britannico, padre della macroeconomia e figura fondamentale della scienza economica del XX secolo, ammoniva l’Occidente sulle…

Internet Enterprise 4.0. Quali sono le migliori applicazioni per la blockchain? di Neosperience Team La blockchain, in italiano “catena di blocchi”, può essere semplificata come un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche (memoria, CPU, banda) per rendere disponibile alla comunità di utenti un database virtuale generalmente di tipo pubblico (ma esistono anche esempi di…

Internet Blockchain nelle Tlc, giro d’affari di un miliardo di dollari entro il 2023 di Paolo Anastasio La blockchain nel settore telecom è destinata a generare un giro d’affari di un miliardo di dollari entro il 2023. E’ quanto emerge da un report condotto dall’americana ResearchAndMarkets.com, secondo cui nei prossimi 5 anni l’applicazione della blockchain al mondo delle telco passerà da un giro d’affari…

Telecoms 5G, l’incumbent sudcoreano KT Corp sbarca in Europa di Paolo Anastasio KT Corp (ex Korea Telecom), il principale operatore Tlc della Corea del Sud sotto il controllo dello Stato, ha siglato un accordo con albis-elcon, fornitore tedesco di apparecchiature e soluzioni di rete, per portare in Europa le sue tecnologie 5G in Europa e nel resto del mondo. E’ quanto prevede…

Internet Innovazione, impegno sociale e team di giovani talenti. I valori di Vetrya nel nuovo video corporate di Luigi Garofalo Innovazione, impegno sociale, gioia di lavorare in un team di giovani talenti, welfare aziendale, internazionalizzazione, cura dell’ambiente e amore per l’arte, conoscenza del passato per affrontare con successo le sfide tecnologiche del futuro. Ci sono tutti i valori di Vetrya nel suo nuovo video…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 19 luglio 2018 di Fabienne Pallamidessi Cancro, Leone e Sagittario: troppo “giusti” oggi! Ariete, Scorpione, Capricorno e Acquario: carota e non bastone oggi! Toro e Vergine: ordine e disciplina oggi! Gemelli, Bilancia e Pesci: neeeeews!

Mappamondo 5G e rete mobile, continua la partnership tra Wind Tre e ZTE di Redazione Wind Tre e ZTE annunciano che proseguirà la partnership tra le due società in Italia sui progetti pilota 5G e sulla modernizzazione e il consolidamento della rete mobile dell’operatore italiano. Tale decisione fa seguito alla revoca del Ban nei confronti di ZTE da parte del Dipartimento del Commercio…

Mappamondo Sky, al via a settembre le riprese del film su Leonardo Da Vinci con Luca Argentero di Redazione In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (avvenuta nel maggio del 1519), Sky – con Progetto Immagine – annuncia la produzione del nuovo film d’arte INSIDE LEONARDO (titolo provvisorio), che uscirà nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red e poi in tv su Sky e inizierà…

Mappamondo Huawei Italia, Luigi De Vecchis è il nuovo Presidente di Redazione Oggi Luigi De Vecchis è stato nominato Presidente di Huawei Italia, azienda opera con circa 950 professionisti, due sedi principali, a Milano e Roma, un Centro Globale Ricerca & Sviluppo (R&S) a Milano e cinque centri di innovazione congiunta che rappresentano il motore per lo sviluppo della…

Bibliotech Privacy e data protection di Redazione Di Caterina Tosatti DEI editore Data di pubblicazione: maggio 2018 EAN: 9788849652611 Pagine: 199 Prezzo: € 18,00 I dati sono la moneta dell’era digitale. Secondo le recenti statistiche, il 92% degli Europei sono preoccupati che le app digitali raccolgano i loro…

Recensiti Viaggiaresicuri.it di Piero Boccellato È il sito web che informa il turista italiano sul livello di sicurezza del paese che si vuole visitare. Guerre, rivolte, disastri naturali, epidemie, criminalità, sono diverse le cause che possono rendere una località turistica ad alto rischio per la sicurezza personale dei viaggiatori. Nel…

Finestra sul mondo Incontro tra Juncker e Trump per dazi su auto, Crisi Catalogna, Scontro fra Salvini e la ong Proactiva di Agenzia Nova Usa-Ue, incontro tra Juncker e Trump per sondare possibile riduzione dei dazi su auto

18 lug 11:03 – (Agenzia Nova) – Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker incontrera’ il presidente Donald Trump a Washington la prossima settimana per sondare la possibilita’ di avviare negoziati…

Who is who Raffaele Gigantino di Redazione Country Manager per l’Italia,

VMware Raffaele Gigantino è attualmente Country Manager per l’Italia di VMware, azienda operante nel software aziendale. Ha iniziato la carriera professionale in Cisco Systems Italia, dove ha ricoperto ruoli di prevendita e, successivamente,…