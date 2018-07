Dailyletter n. 3468 del 12 luglio 2018

Internet of Things Cybersecurity Act, Parlamento Ue approva misure per rafforzare l’ENISA e creare sistema di certificazione unico di Flavio Fabbri Nuovo passo in avanti per la riforma della cyber sicurezza in Europa, con le nuove misure approvate dalla Commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo (o Commissione ITRE) su cui lavorare nei prossimi mesi per giungere ad un quadro normativo generale più attuale e soprattutto più…