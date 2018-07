Dailyletter n. 3461 del 3 luglio 2018

Telecoms Wind Tre 100% cinese. CK Hutchison rileva il 50% da Veon per 2,45 miliardi di Paolo Anastasio La russa Veon (ex Vimpelcom) ha ceduto il 50% di Wind Tre al partner CK Hutchison per 2,45 miliardi di euro. La conglomerata cinese con sede a Hong Kong assume quindi il controllo al 100% dell’operatore italiano, nato dalla fusione fra 3 Italia (controllata da CK Hutchison) e Wind (controllata da Veon)…

Media Copyright, Wikipedia Italia si oscura fino a giovedì ma riforma Ue non riguarda le enciclopedie online di Flavio Fabbri Stamattina le pagine italiane di Wikipedia Italia si sono oscurate. È solo l’ultimo atto di una guerra tra chi è contro e chi a favore della riforma europea del diritto d’autore (Copyright reform o Copyright directive). Chi per una ricerca o una curiosità ha tentato di aprire una pagina dell’enciclopedia…

Internet Influencer marketing, stop alla pubblicità occulta su Instagram di Piero Boccellato L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha emanato alcune ingiunzioni sul fenomeno dell’influencer marketing nei social media, giudicando poco trasparente questo canale di promozione commerciale, come più volte denunciato dall’ Unione Nazionale Consumatori. Tra i post oggetto…

Telecoms Fatturazione 28 giorni, Agcom fissa entro l’anno i rimborsi degli operatori di Redazione L’Agcom fissa i paletti per i rimborsi della fatturazione a 28 giorni. Entro il 31 dicembre 2018 gli operatori di telefonia TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia…

Media ilprincipenudo. A Roma arriva la card dei musei a 5 euro. Ma il Campidoglio non ha idea di quante ne venderà di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Questa mattina nella Sala del Marc’Aurelio del Campidoglio (quella utilizzata per le grandi occasioni), c’è stata la prima iniziativa pubblica comune tra la Sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e (ancora per poco, dato che la delega sta per passare al leghista…

Internet I ‘guru’ di Accenture a Milano per il primo anno di ACIN, il Centro di Innovazione del gruppo di Paolo Anastasio Accenture Italia festeggia a Milano il primo anniversario dell’ACIN, l’Accenture Customer Innovation Network vero e proprio hub fisico e think tank tecnologico inaugurato un anno fa nel Digital District della città meneghina, e per l’occasione accoglie per una due giorni all’insegna dell’innovazione…

Internet Rete Lepida, iniziata la migrazione DWDM e l’Emilia Romagna vola sui 100Gbps di Flavio Fabbri La tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) è oggi utilizzata per aumentare la quantità di banda disponibile su una rete in fibra ottica. In Emilia Romagna la Rete Lepida ha iniziato la sua migrazione sulla nuova infrastrutture che si basa proprio su tecnologia DWDM. Un…

Energia Energia, un freno alle bollette. Scudo da 14 miliardi dell’Autorità nel 2018 di Flavio Fabbri L’abbiamo letto e sentito tutti dell’aumento della spesa energetica per famiglia in italia a partire dallo scorso 1° luglio. Si attende, infatti, un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale. Dati che hanno sorpreso i consumatori, anche perché in forte controtendenza…

Internet Vorticidigitali. Giovani e digitale, quali sono le grandi sfide dei social network? di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex Chi tiene quotidianamente sotto controllo gli strumenti professionali con cui si gestiscono le Pagine, i Gruppi e le attività di marketing su Facebook è consapevole della volontà di far convergere le piattaforme dal punto di vista dei linguaggi (Stories, video), delle funzionalità (cross-posting, campagne…

Internet Alieni e forme di vita extraterrestri, dove sono tutti quanti? di James Hansen “Dove sono tutti quanti?” La domanda, posta dal fisico italiano Enrico Fermi negli anni Cinquanta, riguardava la non-presenza nelle nostre vite degli alieni spaziali. Fermi calcolò—in maniera molto elegante—che se esistessero altre forme di vita capaci di viaggiare tra le stelle, dovrebbero essere…

Telecoms Openreach, il ministro inglese Raab attacca BT ‘Controllo della rete danno per i consumatori’ di Paolo Anastasio BT dovrebbe separare la sua rete perché la proprietà del network a banda larga danneggia i consumatori. La pensa così il ministro inglese dell’Edilizia e delle Politiche abitative Dominic Raab, secondo cui la proprietà della rete (Openreach la società della rete è controllata al 100% da BT) rappresenta…

Internet Data center, troppi in Danimarca e l’impatto ambientale crescerà del 10% entro il 2030 di Flavio Fabbri In generale, sappiamo che la diffusione delle infrastrutture dedicate ai servizi cloud e alla data economy in tutto il mondo porterà ad un aumento dei consumi energetici nei prossimi anni. Già oggi il 3% di tutta l’energia mondiale serve al funzionamento dei data center, che sono di fatto responsabili…

Internet Accenture HealthTech Innovation Challenge, ritorna il contest su salute e startup di Redazione Accenture HealthTech Innovation Challenge, il contest internazionale che connette le start up più innovative con le aziende leader nel settore della salute. giunge alla terza edizione. Il concorso è rivolto alle startup che hanno ideato soluzioni e tecnologie innovative in grado di migliorare…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Artupia di Neosperience Team Artupia, non è il solo esempio di piattaforma online dedicata al commercio dell’arte, il mondo dei competitors è decisamente ampio e diversificato, ma questa app lanciata da tre giovani italiani nel 2017 ha alcune interessanti peculiarità. E’ un’app semplice ed essenziale (per iPhone e i…

Games Bandai Namco annuncia la lineup per la Gamescom 2018 di Redazione Eurogamer.it Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2018, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania.

Quest’anno Bandai Namco allestirà il proprio stand nella Hall 6 – B 41, proponendo undici titoli giocabili, tra cui: Jump Force – Per festeggiare…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 4 luglio 2018 di Fabienne Pallamidessi Cancro, Vergine, Scorpione e Acquario: i magnifici quattro di questo 4 luglio! Toro, Gemelli e Sagittario: usate … la vostra bella testa! Ariete, Leone e Capricorno: una giornata “particolare” … Bilancia e Pesci: controllate le vostre emozioni!

Finestra sul mondo Obrador promette nuove relazioni con gli Usa, In UK nuove tasse su carburanti ed alcool per finanziare la Sanità, Migranti di Agenzia Nova Usa-Messico: presidente “anti-Trump” Obrador promette nuove relazioni con gli Usa

03 lug 11:10 – (Agenzia Nova) – Messico e Stati Uniti stanno per entrare in una nuova era delle relazioni bilaterali. I messicani hanno scelto in modo schiacciante Andres Manuel Lopez Obrador come prossimo presidente del…

Agenda Tivù European Championships, la prima edizione in diretta sulla Rai dal 2 al 12 agosto di Flavio Fabbri Annunciata la prima edizione degli European Championships, manifestazione sportiva che riunisce in un’unica competizione, come fosse una vera e propria mini olimpiade, i campionati continentali di ben 12 discipline sportive. Tutte le gare in programma si svolgeranno negli stessi giorni e…

Infografiche Editoria online: 20 consigli su come aumentare il traffico di un sito web di Redazione Chi fa informazione online ha un obiettivo primario: attirare gli utenti online, per questo gli editori possono adottare misure chiave per impedire agli utenti annoiati di uscire dal proprio sito web. Questa infografica di Quicksprout offre 20 consigli su come i web designer, brand e content manager…

Mappamondo Videogiochi, il 7 luglio open day presso la sede AIV di Redazione AIV, l’Accademia Italiana Videogiochi – apre le porte della sua sede romana per il secondo open day dell’anno. Per tutta la giornata di sabato 7 luglio, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, presenterà tutti i corsi che compongono l’offerta formativa. Durante…

Mappamondo Fieg, Andrea Riffeser Monti è il nuovo Presidente di Redazione L’assemblea Fieg ha oggi all’unanimità eletto Presidente Andrea Riffeser Monti, che succede a Maurizio Costa il quale lascia la presidenza avendo svolto il numero massimo di mandati previsti dallo statuto. Si è successivamente riunito il Consiglio Federale che ha proceduto alla definizione…

Mappamondo Consip, boom di convenzioni nei primi mesi del 2018. Erogati 1,3 miliardi di euro di Redazione Nei primi cinque mesi del 2018, cresce il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni attraverso gli “strumenti di acquisto” Consip e, in particolare, attraverso le Convenzioni che registrano un valore erogato di quasi 1,3 mld/€ (+23% su mese precedente). Per quanto riguarda le…

Mappamondo Sky, per tutto il mese di luglio ritornano gli anni 80 e 90 sul canale 303 di Redazione Dal 2 luglio il meglio del cinema anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del cinema. Una collezione di titoli dedicata agli anni 80 è disponibile…

Mappamondo Wind Summer Festival, il 5 luglio su Canale 5 la prima puntata del concerto di Redazione Ritorna il Wind Summer Festival in tv. Su Canale 5 giovedì 5 luglio infatti ci sarà la prima puntata del concerto che vedrà tra gli ospiti: J- Ax & Fedez, Max Pezzali – Nek – Francesco Renga, Emma, Annalisa, Malika Ayane, Benji & Fede, Boomdabash, Luca Carboni, CNCO, Dark Polo Gang, Dolcenera,…

Mappamondo Smart working, per l’80% dei lavoratori italiani aumenta la produttività di Redazione Anche il mercato italiano segna la tendenza che si registra a livello globale, dove è sempre più smart working. Dalle imprese multinazionali alle start up sino ai freelance, il quadro che si va delineando depone a favore di una maggiore richiesta di spazi di lavoro flessibili. Il dato è confermato anche…

Who is who Damiano Crognali di Redazione Direttore Creativo,

2 Crush It Damiano Crognali è il nuovo Direttore Creativo di 2 Crush It, agenzia di storytelling e digital specializzata nella comunicazione coorporate e brand journalism. Laureato all’Università La Sapienza, ha cominciato a lavorare a LA7 nel 2003,…

Recensiti Sportmediaset.mediaset.it di Piero Boccellato E’ la piattaforma online di Mediaset dedicata allo sport. In particolar modo su www.sportmediaset.mediaset.it è possibile rivedere tutte le partite del Mondiale di Calcio di Russia 2018 ancora in corso, con gli highlitghs delle partite appena concluse oppure le sintesi integrali. Facile…