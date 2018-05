Dailyletter n. 3419 del 2 maggio 2018

Telecoms Fastweb, in aumento ricavi e margini nel primo trimestre. Clienti mobile +55% di Paolo Anastasio Clienti in aumento del 3% a quota 2,483 milioni per Fastweb, che ha chiuso il primo trimestre del 2018 con ricavi per 492 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017 sulla base di dati comparabili. In aumento anche l’Ebitda a 144 milioni di euro (+5%) e gli investimenti,…