Dailyletter n. 3416 del 26 aprile 2018

È ancora troppo presto per cantare vittoria, per dire che Facebook ha superato inaspettatamente e con successo lo scandalo Cambridge Analytica stando ai dati della prima trimestrale 2018. È vero i risultati sono positivi, ma il datagate è esploso a metà marzo, gli ultimi giorni del Q1, per cui occorre…

Amos Genish punto fermo in Tim? Il mercato si interroga sul futuro dell’azienda, e si domanda se l’amministratore delegato espressione di Vivendi rappresenterà l’elemento di continuità nello scontro fra Vivendi e fondo Elliott per la governace di Tim anche in caso di ribaltone. L’amministratore delegato…