Dailyletter n. 3412 del 19 aprile 2018

Internet Gdpr, nessun rinvio delle sanzioni alle aziende di Luigi Garofalo Diversamente da quanto pubblicato su Agendadigitale.eu, il Garante Privacy fa sapere di non “essersi pronunciato su un ipotetico periodo di grazia” durante il quale non sanzionerebbe le aziende che, a seguito di ispezioni, fossero inadempienti rispetto ai nuovi obblighi normativi introdotti dal Regolamento…

Media Diritti Serie A, tutto da rifare? Spunta l’ipotesi di un nuovo bando di Luigi Garofalo L’assemblea della Lega di oggi alle ore 16 era stata convocata per approvare il bando dei diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa 2018-21, ma a tenere banco ancora la decisione del Tribunale di Milano, che accogliendo il ricorso di Sky, ha sospeso fino al 4 maggio i pacchetti di Mediapro per i diritti…

Telecoms Tim, Elliott attacca ancora Vivendi ‘Con loro il titolo ha perso il 35% in due anni’ di Paolo Anastasio Prosegue il botta e risposta fra Elliott e Vivendi in vista dell’assemblea del 24 aprile e del 4 maggio dove gli azionisti saranno chiamati a votare sul cambio di governance di Tim. Fissata per domani l’udienza del tribunale di Milano sul ricorso di Tim e Vivendi contro la decisione del collegio sindacale…

Telecoms Vivendi a Parigi fa conti con la campagna italiana di Paolo Anastasio Oggi l’assemblea di Vivendi a Parigi, dove Vincent Bollorè, che ha deciso di lasciare la presidenza del consiglio di sorveglianza di Vivendi a mio figlio Yannick, è chiamato a difendere la sua campagna italiana, che si sta rivelando alquanto complessa. Da più di un mese il fondo attivista Elliott…

Media BreakingDigital. Facebook ripensa il suo modello di business, Apple invece entra nel mercato della profilazione (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Dopo il caso Cambridge Analytica nulla rimane come prima e con la piena entrata in vigore del nuovo regolamento Ue sulla Data Protection il 25 maggio scendono in campo anche le istituzioni internazionali. …

Internet AssetProtection. Ecco perché limitare la libertà per la sicurezza non ha senso di Pier Luigi Martusciello Presso la Sala Conferenze del Campus Bio medico in Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Sine Cura” all’On. Marco Minniti. Suddetto premio si lega al decennale della prima edizione del Master Universitario di II livello “Homeland security sistemi, metodi e strumenti per…

Internet Banda ultralarga, Stefano Pileri (Italtel) ‘Crea occupazione e incoraggia la trasformazione digitale’ di Flavio Fabbri Dotarci di infrastrutture di altissima velocità di comunicazione risponde in primo luogo alla necessità di abilitare la trasformazione digitale delle imprese, secondo il modello della “Fabbrica Connessa” del Piano nazionale per l’Industria 4.0, ma è funzionale anche alla promozione e la modernizzazione…

Media Sky Italia. Ricavi in aumento del 5%, clienti a quota 4,77 milioni di Redazione Sky Italia ha archiviato i primi nove mesi dell’esercizio fiscale in corso con ricavi pari a 1,953 miliardi di sterline, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento del fatturato delle attività italiane, si legge nella nota del gruppo, è frutto di un rialzo dei prezzi…

Energia Rinnovabili, investimenti globali oltre i 200 miliardi nel 2017. In Italia spesa in aumento dell’87% di Flavio Fabbri A livello mondiale sono stati installati 98 gigawatts di nuova capacità di solare durante l’anno passato, un dato mai raggiunto prima e ben al di sopra di quanto fatto con le fonti combustibili fossili. È quanto si legge nell’edizione 2018 del “Global trends in renewable energy investment Report” pubblicato…

Internet Robot e AI, a rischio 66 milioni di posti di lavoro? Di certo non in Asia di Flavio Fabbri Sicuramente l’approccio alla tecnologia e alle sue evoluzioni industriali ed economiche è sempre culturalmente determinato. Masatoshi Ishikawa, docente di robotica all’Università di Tokyo, ha addirittura sviluppato una teoria del tutto singolare: le credenze religiose hanno un grande impatto sul nostro…

Games AESVI fa il punto del 2017 videoludico in Italia di Redazione Eurogamer.it AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha reso noti i dati sul mercato e sui consumatori di videogiochi in Italia nel 2017.

Il settore, come riferito da AESVI, ha registrato un giro d’affari di quasi 1,5 miliardi di euro e confermato l’andamento positivo degli ultimi…

Mappamondo Piattaforme online, Martusciello (Agcom) ‘Più tutele per i minori’ di Redazione “È necessario che la tutela dei minori coinvolga l’identità digitale del minore, la sua libertà, il suo diritto a non essere sovraesposto tanto nei confronti dei coetanei, tanto nei confronti di azioni commerciali aggressive da parte delle imprese tramite la pubblicità profilata”. È quanto afferma il…

Mappamondo Vetrya, l’Università per Stranieri di Perugia premia l’AD Luca Tomassini di Redazione Il Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo, ha conferito ieri a Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato di Vetrya (VTY.MI) la Medaglia dell’Università, attribuita a personalità che contribuiscono a diffondere i valori della…

Mappamondo Consip e Polizia di Stato firmano protocollo per combattere il crimine informatico di Redazione È stata siglato oggi a Roma dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli e dall’Amministratore Delegato Consip, Cristiano Cannarsa, il protocollo di collaborazione per la prevenzione di crimini informatici a tutela dell’infrastruttura informatica e della piattaforma…

Mappamondo Agenda digitale Emilia Romagna, verso l’Accesso Unitario per i servizi online alle imprese di Redazione Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova piattaforma di Accesso Unitario per i servizi online alle imprese, prevista dall’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) nell’ambito del POR FESR 2014-2020. L’obiettivo primario è quello di migliorare e semplificare il…

Mappamondo Roma Capitale, Blockchain e voto digitale nella proposta del M5S di Redazione “Dopo l’introduzione nello Statuto di Roma Capitale dei nuovi strumenti di democrazia diretta e partecipata, entrati in vigore il 20 marzo 2018, in Assemblea Capitolina sono state approvate le linee guida per gli strumenti di partecipazione e consultazione popolare. Roma Capitale si impegna a disciplinare…

