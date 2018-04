Dailyletter n. 3411 del 18 aprile 2018

Telecoms Tim, i vertici bocciano piano Elliott ‘Proposte irrealizzabili che non creano valore’ di Paolo Anastasio Prosegue lo scontro fra Vivendi , che detiene il 23,9% in Tim, e Elliott (all’8,8%) in vista della resa dei conti sulla governance di Tim, fissata nel doppio appuntamento all’assemblea del 24 aprile e del 5 maggio prossimo. Dopo la replica di ieri da parte di Vivendi agli attacchi dei gironi scorsi del…

Internet Facebook, Zuckerberg incontra il commissario Ue Ansip (Ma cosa si sono detti?) di Luigi Garofalo “Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna”. Ha agito così il vicepresidente della Commissione Ue per il mercato digitale unico, Andrus Ansip, che è volato negli Usa per incontrare ieri, tra gli altri, Mark Zuckerberg, dopo il suo rifiuto di presentarsi nell’Aula del Parlamento europeo…

Internet Gigabit Society, infrastrutture a prova di futuro di Francesco Graziadei – Docente di diritto industriale e delle comunicazioni, Universita’ Luiss Guido Carli e Senior Partner, Graziadei Studio Legale 1 È opinione comune che l’avvento e l’evoluzione di internet abbiano già modificato la nostra società nel profondo ma i cambiamenti più radicali debbano ancora venire. Dopo una prima fase trainata dal video e principalmente “consumer driven”, si sta passando ad una realtà più articolata. L’ industry…

Cybersecurity La maxi alleanza delle tech company per combattere il cybercrime di Piero Boccellato Ieri, Microsoft, Facebook e altre 32 società tech hanno aderito al Cybersecurity Tech Accord, un accordo per lavorare insieme sui temi della sicurezza informatica. Oltre a ostacolare gli attacchi informatici governativi, le società, con questo accordo promettono di aumentare le difese per i clienti…

Internet ‘Sky Q rende la Tv fluida e trasforma anche la casa’. Videointervista all’artista Peter Bottazzi di Luigi Garofalo Manca il divano, provocatoriamente, in Casa Sky Q, lo spazio immersivo ideato da Sky e curato dall’artista Peter Bottazzo, nel cortile interno di BASE a Milano. Si tratta di una casa senza barriere, all’interno della quale i programmi Sky accendono le stanze e danno loro vita. Un’esperienza visiva in…

Internet ‘Perché si è dimesso Sorrel, il numero uno dei pubblicitari’. Intervista a Alberto Contri (Iulm) di Redazione Martin Sorrel, il boss del più grande gruppo di pubblicità del mondo (WPP) si è dimesso dopo 33 anni in seguito ad una indagine interna che ha messo in luce alcuni problemi sulla gestione delle sue note spese. In quest’intervista Alberto Contri, docente di Comunicazione Sociale all’Università Iulm e…

Energia Batterie al sale e recupero del calore di scarto, i pionieri europei dell’energia pulita sono in Svezia di Flavio Fabbri Sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica più rapide ed efficienti, reti digitali per la distribuzione delle risorse energetica, sfruttamento crescente delle fonti energetiche rinnovabili, la blockchain applicata al settore energetico, l’uso di nuovi materiali, il recupero del calore e tante altre…

Internet Data center, l’economia dei dati del Regno Unito varrà 135 miliardi di dollari nel 2022 di Flavio Fabbri Poche industrie al mondo possono vantare un tasso di crescita così forte e duraturo come nel caso dei data center. Una conseguenza ovvia, frutto della costante ed incessante produzione di dati da parte di miliardi di device e oggetti intelligenti connessi in rete e tra loro. Nel nuovo “The…

Telecoms 5G, Usa e Ue in ritardo. Cina e Corea del Sud invece corrono di Paolo Anastasio Gli Stati Uniti stanno perdendo terreno nella corsa globale al 5G, mentre Cina e Corea del Sud stanno prendendo il largo, e anche l’Europa (rappresentata da Regno Unito, Germania e Francia) resta indietro e si trova in seconda fila, occupando rispettivamente la quinta, sesta e settima posizione fra i…

Smart City Plastica da convertire in denaro, nasce la ‘Plastic bank’ di Flavio Fabbri Molto probabilmente siamo entrati nella nuova era del “Plasticene”. Tra qualche centinaio di anni, o forse migliaia di anni, gli archeologici del futuro penseranno al nostro tempo come ad un mondo di cloruro di polivinile, di polietilene e di polietilene tereftalato (o più conosciuto con la sigla…

Games Niente campagna ma modalità Battle Royale per Black Ops 4? di Redazione Eurogamer.it Niente campagna ma modalità Battle Royale per Call of Duty: Black Ops 4? È quanto sostengono recenti rumors provenienti da più fonti.

Secondo due segnalazioni differenti, Black Ops 4 mancherà infatti della tradizionale modalità per giocatore singolo, a cui dovrebbe sopperire con una Battle Royale. La…

Games Loot box e gioco d’azzardo digitale verso un incremento vertiginoso dei ricavi di Redazione Eurogamer.it Nonostante la rimozione delle loot box da alcuni titoli AAA (Star Wars Battlefront II su tutti), il sistema sembra diventare sempre più popolare.

Juniper Research ha infatti pubblicato dati che stimano una crescita dei ricavi derivanti da loot box e gioco d’azzardo legato alle skin, fino a 50 miliardi…

Agenda Tivù Motori, dal 29 aprile sbarca su tivùsat il canale ‘Motor Trend’ di Redazione Il nuovo canale “Motor Trend” della piattaforma Discovery è un caso unico nel panorama televisivo nazionale: sarà, infatti, l’unico del suo genere dedicato al mondo dei motori a trasmettere 24 ore su 24 free in Italia. Un canale tv in chiaro, che racconta a 360 gradi la passione per i motori…

Finestra sul mondo Cuba si prepara a salutare l’era di Castro, L’incontro segreto tra il direttore della Cia Pompeo e Kim Jong-un, Brexit di Agenzia Nova Cuba si prepara a salutare l’era di Castro

18 apr 10:45 – (Agenzia Nova) – Per la prima volta in quasi sei decenni, il capo di Stato cubano non si chiamera’ Castro. Esordisce cosi’ l’articolo pubblicato dal quotidiano “La Vanguardia” dedicato a Cuba, dove e’ giunto al termine l’ultimo mandato presidenziale…

Mappamondo Telefonia mobile, l’Agcom avvia mail per segnalare problemi con servizi premium di Redazione Limitare le attivazioni di servizi premium (VAS) nella telefonia mobile, non volute o non richieste dai consumatori, e definire una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di acquisti privi del consenso. Con queste finalità lo scorso novembre l’Autorità per le Garanzie nelle…

Who is who Marc Vicente di Redazione CEO,

ABA English ABA English, la scuola di inglese online con sede a Barcellona, ha annunciato la nomina di Marc Vicente come nuovo CEO della società EdTech. Riceve il testimone da Javier Figarola. Marc Vicente ha una vasta esperienza in aziende del settore digitale…