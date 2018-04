Dailyletter n. 3409 del 16 aprile 2018

Media Diritti Serie A, Sky Italia blocca in tribunale il bando MediaPro fino al 4 maggio di Paolo Anastasio Nuovo colpo di scena nella partita fra Sky Italia e MediaPro sui diritti di Serie A per il triennio 2018-2021. Il tribunale di Milano ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di MediaPro per l’assegnazione dei diritti tv del campionato, accogliendo così il ricorso di Sky Italia, che ha chiesto di…

Telecoms Tim, cresce il pressing su Vivendi di Paolo Anastasio Cresce il pressing su Vivendi in vista dell’assemblea del 24 aprile di Tim. Dopo l’ingresso di Cdp nel capitale dell’operatore con una quota del 4,2%, nel fine settimana anche il fondo tedesco Shareholder Value Management ha annunciato di detenere una quota dell’1% nell’azienda italiana, dichiarando…

Internet Gdpr, il roadshow di Privacy Italia fa tappa a Firenze. Il resoconto di Bibiana Rocco, Privacy Italia Il Convegno organizzato da Privacy Italia, in collaborazione con Ferpi, la delegazione Ferpi Toscana e l’azienda toscana HT Value, svoltosi nella bellissima sala della Camera di Commercio di Firenze, tempio di tutte le imprese, è stata una preziosa occasione di confronto tra enti ed istituzioni pubbliche….

Telecoms 5G, più di 800 milioni di connessioni nel 2022. L’Europa rischia di perdere la sfida con Cina e USA di Flavio Fabbri A partire dagli annunci dei test in aree urbane, arrivando fino al primo vero utilizzo dello standard in occasione delle recenti Olimpiadi invernali in Corea del Sud, la corsa alle reti e i servizi 5G è iniziata in tutto il mondo già dall’anno passato. I tempi per il lancio delle reti mobili…

Internet Sky Q, la nuova piattaforma di Sky in ‘tour’ per Milano di Luigi Garofalo Un tram Sky Q in giro per Milano per far toccare con mano e vedere la nuova piattaforma tecnologica di Sky. Il capolinea è a Casa Sky Q. Così Sky Italia sarà presente all’edizione 2018 della Milano Design Week (17-22 aprile 2018). Sky Q, come cambia la Tv di Sky Sarà una vera e propria…

Internet Intelligenza Artificiale priorità della Ue. Ma gli Stati membri nicchiano sui fondi di Paolo Anastasio Intelligenza Artificiale in cima all’agenda digitale europea, anche se per il momento non c’è ancora un impegno finanziario da parte degli Sati membri su quanto sono disposti a spendere per lo sviluppo della nuova tecnologia. Questo in sintesi il quadro attuale in Europa, dopo l’accordo siglato la scorsa…

Internet Vodafone presenta TOBi, il nuovo assistente digitale di Piero Boccellato Tobi, è questo il nome del nuovo assistente digitale di Vodafone, che sarà presente in tutti i canali di assistenza digitali, dalla app My Vodafone, ai social, fino al sito voda.it/tobi. Sviluppato dagli esperti di Natural Language Processing e Machine Learning, con sede al Competence Center…

Internet ‘Vetrya offre servizi al territorio e forma i talenti del digitale’. Videointervista a Katia Sagrafena di Luigi Garofalo Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha ampliato il proprio Corporate Campus, ad Orvieto, con aree e servizi aperti anche al pubblico.

La nuova struttura costituisce una formula innovativa di integrazione e condivisione…

Internet Insurtech, doppio premio all’italiana Neosurance di Piero Boccellato La trasformazione digitale ha già rivoluzionato decine di settori è ciò che ha abilitato anche la rivoluzione del settore assicurativo. Infatti è proprio merito del digitale se oggi è possibile parlare di Insurtech, in quanto la diffusione dell’informatica ha abilitato l’accesso e la condivisione di…

Internet Data Protection, Federica Zanella (FI) ‘Tema urgente, subito il dlgs di adeguamento al GDPR in Parlamento’ di Federica Zanella, deputata di Forza Italia già presidente del Corecom Lombardia Mai come ora sta emergendo in tutta la sua cogenza la problematica della tutela dei dati personali e con essa della reputazione digitale di ciascuno di noi: dagli scandali che coinvolgono Facebook all’allarme lanciato in merito a possibili profilazioni di minori da società come Youtube, sino all’esortazione…

Internet Vorticidigitali. Google Analytics, ha senso avere la versione a pagamento? di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex In questa rubrica parliamo spesso di Google Analytics perché la conoscenza dei dati è alla base di un approccio professionale all’uso della Rete e delle scelte di sviluppo della presenza online di un’azienda nonchè dei suoi investimenti pubblicitari online. Ha però senso acquistare la versione…

Internet Digital economy, il dollaro debole spinge il mercato IT globale. Spesa in data center a 188 miliardi nel 2018 di Flavio Fabbri A marzo negli Stati Uniti sono stati creati 241 mila posti di lavoro nel settore privato, un numero che ha superato di molto le attese (205 mila), secondo le stime di Automatic Data Processing. È uno dei tanti risultati che ha portato con sé il deprezzamento della moneta americana. Un dollaro…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Trick Shot2 di Neosperience Team Trick Shot2 è un gameplay bello e divertente grazie al suo fantastico sviluppatore Jonathan Topf. Trick Shot2 si presenta con una grafica dall’aspetto semplice, ma nasconde elementi di gioco e meccanica molto complessi rispetto all’originale. Mostra una miriade di oggetti diversi e provocatoriamente…

Games SEGA sta preparando il lancio del Mega Drive Mini di Redazione Eurogamer.it Sulla scia del successo di NES e SNES Mini di Nintendo, SEGA ha presentato il suo Sega Mega Drive Mini.

La console, il cui annuncio è avvenuto durante l’evento SEGA Fes, sarà disponibile in occasione del 30° anniversario del Mega Drive. Inizialmente, la disponibilità sarà limitata al solo Giappone,…

Games Shenmue I e II in arrivo in versione rimasterizzata di Redazione Eurogamer.it SEGA Europe ha annunciato le versioni rimasterizzate di Shenmue I e II, in arrivo nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nei primi due capitoli di Shenmue, che precedono il terzo episodio attualmente in sviluppo, i giocatori visiteranno riproduzioni di Giappone, Hong Kong e Cina nei panni del…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 17 aprile 2018 di Fabienne Pallamidessi Leone, Vergine, Capricorno e Pesci: solo belle sorprese oggi! Toro, Cancro e Bilancia: sbarazzatevi di cose inutili! Ariete e Scorpione: emozioni … forti! Gemelli, Sagittario e Acquario: non perdete il controllo!

Finestra sul mondo Otto arresti per l’omicidio dei due giornalisti dell’Ecuador, La Catalogna chiede la liberta’ dei prigionieri politici, Guerra in Siria di Agenzia Nova Otto arresti per l’omicidio dei due giornalisti dell’Ecuador

16 apr 10:47 – (Agenzia Nova) – Il risultato dei primi due giorni di offensiva militare al confine tra Ecuador e Colombia in seguito all’uccisione dei due giornalisti ecuadoriani e’ di otto persone arrestate, 91 alloggi perquisiti e diverse…

Email marketing tips MailUp, nuove funzioni per l’automation, il database building e la personalizzazione di Flavio Fabbri Si arricchisce la piattaforma MailUp, grazie alle nuove funzioni e gli efficaci strumenti di email marketing. Le novità sono legate a tre principali aree funzionali: automation, database building e personalizzazione. La funzione automation è utilizzabile per rendere ancora più semplice…

Mappamondo Vetrya, accordo con Tim Brasil per l’erogazione dei servizi digital e mPayment di Piero Boccellato Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, annuncia la sottoscrizione del contratto con l’operatore di telecomunicazioni TIM Brasil per l’erogazione di servizi digital e mobile payment attraverso la propria piattaforma in cloud computing…

Mappamondo Plastica nei mari, Sky e National Geographic annunciano progetto per ridurre l’inquinamento di Redazione Sky e National Geographic hanno annunciato oggi che uniranno le forze nell’impegno per l’eliminazione dell’impatto distruttivo dei rifiuti da plastica nei mari del mondo. A sostegno delle attività del fondo Sky Ocean Ventures, National Geographic metterà a disposizione 10 milioni di dollari insieme alla…