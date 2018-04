Dailyletter n. 3408 del 13 aprile 2018

Telecoms Tim, Governo non esercita golden power su Cdp. Agcom nega aumento prezzi wholesale a rete fissa di Paolo Anastasio Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali sull’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Telecom Italia. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio, aggiungendo che il governo ha comunque raccomandato a Cdp di “notificare ogni modifica che intervenga rispetto…

Telecoms Open Fiber, ok al piano industriale e al mandato per il project financing da 3,5 miliardi di Paolo Anastasio Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, riunitosi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato – su proposta dell’amministratore delegato Elisabetta Ripa – il nuovo Piano Industriale che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il…

Internet Facebook ti spia sempre con il ‘Like’ anche se non iscritto e dopo il logout di Luigi Garofalo Mark Zuckerberg non ha avuto il coraggio di ammetterlo candidamente in diretta mondiale durante la seconda audizione al Congresso Usa. “Agli americani non piace essere spiati, voi state raccogliendo informazioni anche su persone che nemmeno hanno un account Facebook: sì o no?”, ha domandato la democratica…

Internet La Formula E domani debutta a Roma. In onda in HD su Italia 1 e Tivùsat (la gara alle ore 16) di Luigi Garofalo Domani i bolidi della Formula E sfrecceranno a Roma. Sul circuito dell’Eur si svolgerà la settima tappa del Mondiale 2017-18 per monoposto elettriche. È la prima volta in Italia. Con un tracciato di 2,8 km e 21 tornanti, il circuito è il secondo più lungo della stagione: le macchine partiranno da via…

Internet Italtel, la blockchain per la sicurezza dei dati nell’eHealth e nell’agrifood per tracciare i cibi di Flavio Fabbri Nei primi due mesi dell’anno gli investimenti dei fondi venture capital in tecnologia blockchain sono cresciuti del 40% rispetto al 2017. In un recente Report di CruchBase News si legge che il totale investito in startup della blockchain, da fondi di venture capital tra gennaio e febbraio 2018, in tutto…

Energia Efficienza energetica, nel 2017 consumi in aumento e prezzi in discesa in Italia. Crescono le rinnovabili di Redazione Durante l’anno passato abbiamo registrato nel nostro Paese consumi finali di energia in aumento (+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL) ed emissioni di CO2 in leggero calo (­-0,5%), grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti…

Cybersecurity Cybersecurity, quattro telco uniscono le forze a livello globale di Paolo Anastasio Le telco cominciano a organizzarsi contro il rischio cybercrime, una minaccia troppo seria per il loro business e per i clienti. Sono quattro gli operatori globali – Singtel, SoftBank, Etisalat e Telefonica – che hanno siglato una “sanata alleanza” creando la prima Global Telco Security Alliance,…

Internet Blockchain, applicazioni open source più efficienti ma anche meno sicure di Flavio Fabbri Si dovrebbe fare di più per migliorare la protezione dei codici dei progetti software open source per la blockchain. È quanto si legge in un nuovo studio pubblicato dal software vendor Cast, “Software intelligence Report. Open source software projects”, in cui sono stati esaminati 61 progetti open source…

Telecoms Cosa Compro. Nuovo Honor 7A: display 18:9, doppia fotocamera e riconoscimento facciale a 100 euro di Silvio Spina È possibile riuscire a trovare un buon smartphone sui 100 euro o poco più? Chi segue regolarmente questa rubrica sa bene che sono tante ormai le possibilità che il mercato mette a disposizione e che sempre più spesso vengono proposti modelli dai costi davvero contenuti e di sorprendente qualità. A…

Energia Sos Energia. Riscaldamento in affitto: quali sono le spese dell’inquilino? di Davide Raia I costi legati al riscaldamento rappresentano un’importante voce di spesa del bilancio familiare. Sia quando si ha a disposizione un impianto centralizzato che quando si può contare su di un impianto autonomo, il riscaldamento dell’appartamento comporta dei costi notevoli, anche quando si è in affitto….

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del weekend 14-15 aprile 2018 di Fabienne Pallamidessi

Mappamondo Agcom, pubblicato il primo Rapporto dell’Osservatorio sulle testate online di Redazione Delineare per la prima volta in Italia un quadro accurato di una realtà poco conosciuta come quella delle testate esclusivamente online e monitorarne l’evoluzione: questi gli obiettivi della prima edizione dell’Osservatorio sulle Testate Online avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni…

Mappamondo Rinnovabili, parte in Cina la costruzione della ‘Casa solare’ made in Italy di Redazione Dal 2016 il Politecnico di Torino è impegnato nella partecipazione al contest internazionale Solar Decathlon China 2018, in partnership con la South China University of Technology (SCUT) di Guangzhou con cui condivide la piattaforma di ricerca e trasferimento tecnologico “South China – Torino Collaboration…